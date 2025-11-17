Baustellen des US-Präsidenten Nicht nur wegen Epstein hakt es
Der US-Präsident steht wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein weiter unter Druck. Doch auch in anderen Bereichen klemmt es. Ein Überblick.
Die Kehrtwende kam überraschend: "Wir haben nichts zu verbergen", teilte US-Präsident Donald Trump Sonntagnacht auf seiner Plattform Truth Social mit. Deshalb sei der US-Präsident auch offen dafür, dass die Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vollständig veröffentlicht werden sollen – und das, obwohl Trump verdächtigt wird, möglicherweise in Verbindung zu Epsteins Missbrauch und Handel mit minderjährigen Mädchen zu stehen.
Die Epstein-Akten stehen aktuell im öffentlichen Fokus, wenn es um den US-Präsidenten geht. Allerdings steht Trump gerade in verschiedenen politischen Feldern unter Druck. Ein Überblick.
- Epstein, Inflation und Kriegsgeflüster: Trumps MAGA-Problem wird immer größer
- Mails aufgetaucht: Was weiß Epsteins Bruder?
Venezuela
Im Konflikt mit dem südamerikanischen Staat hat sich die Lage zuletzt zugespitzt: Das Außenministerium hatte zuletzt angekündigt, das sogenannte "Kartell der Sonnen", das angeblich Kontakte zum Machthaber Nicolás Maduro unterhält, als Terrororganisation einzustufen. Das soll ab dem 24. November gelten. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär wiederholt Boote von mutmaßlichen Drogenschmuggler vor der venezolanischen Küste zerstört.
Sicherheitsexperten sind sich allerdings uneins, ob das Kartell als hierarchisch organisierte Gruppe überhaupt existiert. Wesentlich wahrscheinlicher ist nach Einschätzungen von Experten vielmehr, dass ranghohe Militärs gegen Schmiergeld bereits etablierte Verbrechersyndikate in Venezuela operieren lassen und ihnen gegebenenfalls Schutz anbieten.
Die USA hatten in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Soldaten vor der Küste Venezuelas zusammengezogen, inklusive des größten Flugzeugträgers der Welt, der "USS Gerald R. Ford". Trump sprach zudem davon, dass die Tage Maduros an der Spitze des Landes abgelaufen seien. Damit nährte er Spekulationen, dass die USA einen Militärschlag und möglicherweise den Sturz Maduros vorbereiten.
Gleichzeitig signalisiert der US-Präsident allerdings auch, dass er weiter zu Gesprächen bereit sei. "Sie möchten gerne reden", sagte Trump jüngst vor Journalisten. Konkretere Angaben machte er nicht.
Ukrainekrieg
Nachdem die jüngsten Bemühungen um einen Waffenstillstand keine Fortschritte brachten, hat Trump weitere Sanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht. "Die Republikaner bringen gerade Gesetze ein, die sehr harte Sanktionen und so weiter gegen jedes Land vorsehen, das Geschäfte mit Russland macht", sagte der Republikaner am Sonntagabend vor Journalisten am Flughafen von Palm Beach. Das sei für ihn "in Ordnung".
Bereits Ende Oktober hatte die US-Regierung Sanktionen gegen die russische Ölindustrie verhängt. Vorausgegangen waren gescheiterte Bemühungen um ein weiteres persönliches Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ursprünglich war nach den Gesprächen in Alaska ein weiterer Termin in der ungarischen Hauptstadt Budapest angekündigt worden, was allerdings nicht zustande gekommen war.
Zoll- und Wirtschaftspolitik
Die US-Regierung hatte zuletzt die Zölle für zahlreiche Lebensmittel aus dem Ausland gesenkt. "Ich habe festgestellt, dass bestimmte landwirtschaftliche Produkte nicht den im April eingeführten wechselseitigen Zöllen unterliegen sollten", schrieb Trump in einem am Freitag vom Weißen Haus veröffentlichten Dekret. Zu den Produkten zählen unter anderem Kaffee, Tee, Bananen, Tomaten, Rindfleisch, Kakao, Gewürze und Fruchtsäfte. Außerdem werden bestimmte Düngemittel aufgeführt.
Von der US-Regierung hieß es zu dem Schritt, dass in den USA bestimmte Agrarprodukte nicht in ausreichendem Maße selbst produziert werden. Zusätzlich haben sich die Preise für viele Lebensmittel in den USA in den vergangenen Monaten weiter erhöht. So stieg der Kaffeepreis im August und September um jeweils rund 20 Prozent. Ökonomen begründen den Anstieg auch mit den verhängten Zöllen.
Vermutet wird auch, dass die Senkung eine Reaktion auf die jüngsten Wahlniederlagen von Trumps Republikanern sein könnten: Bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey hatten sich Anfang November jeweils demokratische Kandidaten durchgesetzt. Zudem gewann in Trumps Heimatstadt New York mit Zohran Mamdani ein Demokrat vom linken Flügel die Bürgermeisterwahl. Trump hatte zudem im Präsidentschaftswahlkampf unter anderem versprochen, die Wirtschaft anzukurbeln und die Preise für die Verbraucher zu senken.
Die USA vereinbarten zudem spezielle Abkommen mit Argentinien, Guatemala, Ecuador und El Salvador, hatte das Weiße Haus am vergangenen Donnerstag mitgeteilt. Die Länder hätten sich bereit erklärt, ihre Märkte für US-Produkte zu öffnen. Die Abkommen sollten dazu dienen, die Preise von Kakao, Kaffee oder Bananen zu senken. Im Gegenzug gewährten die USA Zollerleichterung für einige Waren.
Nahostkonflikt
Grundsätzlich ist die Waffenruhe im Gazastreifen, die die USA Anfang Oktober zwischen Israel und der Terrororganisation verhandelt hatte, weiter gültig. Allerdings werden die weiteren Schritte der US-Regierung von beiden Parteien kritisch beäugt: Der UN-Sicherheitsrat berät heute über die Lage im Nahen Osten. Erwartet wird, dass es dabei auch um eine Resolution der US-Regierung zur Absicherung des Friedensplans von Trump geht. Sie wird unter anderem von Ägypten, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Pakistan, Saudi-Arabien, Jordanien und der Türkei unterstützt. Darin heißt es, der Friedensprozess könne "einen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung und Staatlichkeit" bieten.
Die Resolution wird gleichermaßen von der israelischen Regierung, aber auch von der Terrororganisation Hamas abgelehnt. Sie sähen "Gefahren" in dem Resolutionsentwurf, der unter anderem den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe (ISF) vorsieht, teilte die Hamas mit. Dies sei ein Versuch, dem Gazastreifen "eine internationale Vormundschaft" aufzuzwingen, hieß es. Die Hamas und weitere palästinensische Gruppen lehnen laut der Erklärung zugleich jegliche Klauseln ab, in denen es um eine "Entwaffnung Gazas" geht.
Von der israelischen Regierung wird dagegen kritisiert, dass die Resolution den Weg für einen palästinensischen Staat ebnen könnte. Unsere Ablehnung eines palästinensischen Staates auf irgendeinem Gebiet westlich des (Flusses) Jordan besteht, ist gültig und hat sich kein bisschen geändert", erklärte Israels Regierungschef Netanjahu laut Mitteilung seines Büros. Zuvor hatten ihn rechtsextreme Koalitionspartner aufgefordert, klarzustellen, dass Israel die Gründung eines palästinensischen Staates nicht zulassen werde.
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters