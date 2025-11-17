Baustellen des US-Präsidenten Nicht nur wegen Epstein hakt es

Von dpa , afp , reuters , t-online Aktualisiert am 17.11.2025 - 17:33 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident sperrt sich nicht mehr gegen die Veröffentlichung der Akten um Jeffrey Epstein. (Quelle: Allison Robbert/ap)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident steht wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein weiter unter Druck. Doch auch in anderen Bereichen klemmt es. Ein Überblick.

Die Kehrtwende kam überraschend: "Wir haben nichts zu verbergen", teilte US-Präsident Donald Trump Sonntagnacht auf seiner Plattform Truth Social mit. Deshalb sei der US-Präsident auch offen dafür, dass die Akten über den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vollständig veröffentlicht werden sollen – und das, obwohl Trump verdächtigt wird, möglicherweise in Verbindung zu Epsteins Missbrauch und Handel mit minderjährigen Mädchen zu stehen.

Die Epstein-Akten stehen aktuell im öffentlichen Fokus, wenn es um den US-Präsidenten geht. Allerdings steht Trump gerade in verschiedenen politischen Feldern unter Druck. Ein Überblick.

Venezuela

Im Konflikt mit dem südamerikanischen Staat hat sich die Lage zuletzt zugespitzt: Das Außenministerium hatte zuletzt angekündigt, das sogenannte "Kartell der Sonnen", das angeblich Kontakte zum Machthaber Nicolás Maduro unterhält, als Terrororganisation einzustufen. Das soll ab dem 24. November gelten. In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär wiederholt Boote von mutmaßlichen Drogenschmuggler vor der venezolanischen Küste zerstört.

Sicherheitsexperten sind sich allerdings uneins, ob das Kartell als hierarchisch organisierte Gruppe überhaupt existiert. Wesentlich wahrscheinlicher ist nach Einschätzungen von Experten vielmehr, dass ranghohe Militärs gegen Schmiergeld bereits etablierte Verbrechersyndikate in Venezuela operieren lassen und ihnen gegebenenfalls Schutz anbieten.

Die USA hatten in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Soldaten vor der Küste Venezuelas zusammengezogen, inklusive des größten Flugzeugträgers der Welt, der "USS Gerald R. Ford". Trump sprach zudem davon, dass die Tage Maduros an der Spitze des Landes abgelaufen seien. Damit nährte er Spekulationen, dass die USA einen Militärschlag und möglicherweise den Sturz Maduros vorbereiten.

Gleichzeitig signalisiert der US-Präsident allerdings auch, dass er weiter zu Gesprächen bereit sei. "Sie möchten gerne reden", sagte Trump jüngst vor Journalisten. Konkretere Angaben machte er nicht.

Ukrainekrieg

Nachdem die jüngsten Bemühungen um einen Waffenstillstand keine Fortschritte brachten, hat Trump weitere Sanktionen gegen Russland ins Spiel gebracht. "Die Republikaner bringen gerade Gesetze ein, die sehr harte Sanktionen und so weiter gegen jedes Land vorsehen, das Geschäfte mit Russland macht", sagte der Republikaner am Sonntagabend vor Journalisten am Flughafen von Palm Beach. Das sei für ihn "in Ordnung".