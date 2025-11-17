t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Eric Trump verrät, was sein Bruder Ex-Präsident Biden zuflüsterte

Das soll Trumps jüngster Sohn Biden ins Ohr geflüstert haben

Von t-online
17.11.2025 - 13:26 UhrLesedauer: 1 Min.
Barron Trump (rechts): Er ist das einzige gemeinsame Kind von Donald Trump und First Lady Melania. (Archivbild) (Quelle: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa-bilder)
Bei der Amtseinführung seines Vaters flüsterte Barron Trump dem scheidenden US-Präsidenten Joe Biden etwas ins Ohr. Jetzt enthüllt sein Bruder die Botschaft.

Die Szene ging viral: Während der Feier, bei der Donald Trump in Washington feierlich ins Amt des US-Staatschefs eingeführt wurde, ging Barron Trump auf Joe Biden zu. Der 19-jährige, jüngste Sohn des US-Präsidenten, flüsterte dem Ex-Präsidenten etwas ins Ohr. Vergeblich versuchten Lippenleser, die Botschaft zu enthüllen. Jetzt lüftet Barrons älterer Bruder Eric Trump das Geheimnis.

Sein jüngerer Bruder sei zurückhaltend, aber sehr höflich, erzählte der 42-Jährige der Zeitung "The Mirror". "Er ist etwas schüchtern", beschrieb er seinen jüngsten Bruder, um dann auch die Szene bei der Amtseinführung zu entschlüsseln.

"Etwas sehr Respektvolles"

Eric Trump: "Ich rief Barron an und fragte: 'Kumpel, was hast du eigentlich gesagt?‘ Es war etwas so Höfliches, dass ich es fast nicht richtig verstanden hätte. Es war so etwas wie: ‚Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.‘ … Etwas sehr Respektvolles."

Donald Trumps Kinder: Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. und Tiffany Trump.Vergrößern des Bildes
Donald Trump hat neben Barron vier weitere Kinder: Ivanka Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr. und Tiffany Trump. (Archivbild) (Quelle: Chip Somodevilla/Getty Images)

US-Präsident Donald Trump hat insgesamt fünf Kinder: von seiner ersten Frau Ivana Trump stammen Donald Jr., Ivanka und Eric. Aus seiner Ehe mit seiner zweiten Frau Marla Maples ging Tochter Tiffany hervor. Mit seiner dritten Frau Melania hat Trump den gemeinsamen Sohn Barron.

Eric Trump umschrieb seinen jüngsten Bruder als "verdammt schlau" und "etwas schüchtern". Für ein anderes Familienmitglied fand er weniger freundliche Worte. Über seinen älteren, 47-jährigen Bruder Donald Trump jr. sagte er: "Er ist ein Idiot."

Internationale Politik

