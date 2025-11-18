Trump feiert Abstimmung Plötzlich ist er sehr angetan
Vor knapp zwei Monaten veröffentlichte Trump seinen Gaza-Friedensplan. Nun sichert ausgerechnet die UN das Vorhaben ab. Doch Ungemach droht von anderer Seite.
Erst ein paar Wochen ist es her, da rief der US-Präsident mit seiner Rede bei den Vereinten Nationen (UN) Erstaunen hervor. Vor den versammelten Diplomaten der Welt attackierte er die Institution als nutzlos. Die UN seien ein Papiertiger, unfähig, irgendeinen Konflikt oder ein sonstiges Problem zu lösen, rief Trump den Vertretern der 80. UN-Vollversammlung entgegen. Bei den UN höre man "nur leere Worte", so der Republikaner. "Aber mit leeren Worten beendet man keinen Krieg".
Am Montagabend klang der 79-Jährige plötzlich ganz anders. Trump stufte die Verabschiedung einer UN-Resolution als "historisch" ein. Es handelte sich allerdings nicht um irgendeine Resolution, sondern um die Absicherung von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen. "Dies wird als eine der größten Zustimmungen in die Geschichte der Vereinten Nationen eingehen, zu weiterem Frieden auf der ganzen Welt führen. Das ist ein Moment von wahrhaft historischem Ausmaß!", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Die Abstimmung bedeute die "Anerkennung und Billigung des FRIEDENSRATS, der von mir geleitet wird", schrieb er weiter.
Kurz zuvor hatten 13 Mitgliedsländer des Rates in New York für den von den USA eingebrachten Vorschlag gestimmt, der unter anderem eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorsieht. Lediglich Russland und China enthielten sich.
Trump dankte den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, die für den Plan gestimmt haben. Auf den Gazastreifen, Israel, die Hamas oder die Palästinenser ging er aber nicht ein.
Es dauert nicht lange, da kam der Widerspruch. Aus dem Gazastreifen meldete sich die islamistische Terrororganisation Hamas. Sie ließ verlauten, man lehne den Plan rundweg ab. "Diese Resolution erfüllt nicht die politischen und humanitären Forderungen und Rechte unseres palästinensischen Volkes", schrieben die Terroristen auf der Plattform Telegram. Die Resolution ziele darauf ab, eine internationale Treuhandschaft über das Gebiet zu verhängen, die von den Palästinensern abgelehnt werde.
Dem MAGA-Mann schwebt eine neue Riviera vor
Trumps Friedensplan sieht neben der Entwaffnung der Hamas unter anderem eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung sowie eine Übergangsregierung aus unpolitischen, palästinensischen Fachleuten vor.
Zu Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte Trump bereits mit einem anderen Plan für die Region für Aufsehen gesorgt. So entwarf er im Februar – da tobte der Krieg zwischen Israel und der Hamas noch – eine Art Riviera des Nahen Ostens für den Gazastreifen. Blühende Landschaften sollten dort entstehen, wenn die Kämpfe endlich beendet seien, so Trump.
"Ich würde es für einen großen Fehler halten, den Menschen – den Palästinensern oder den Bewohnern des Gazastreifens – zu erlauben, noch einmal zurückzukehren, und wir wollen auch nicht, dass die Hamas nochmal zurückkehrt", sagte er zu Reportern an Bord seiner Air Force One auf dem Weg zum Superbowl in New Orleans. Der ehemalige Immobilienmakler und Reality-TV-Star wurde sogar konkreter: "Stellen Sie sich das Ganze wie ein großes Grundstück vor, das den Vereinigten Staaten gehören wird und das wir langsam – sehr langsam, wir haben es nicht eilig – erschließen werden". Trump fügte noch hinzu, man werde den Gazastreifen einmal gründlich planieren und viel schöner wieder aufbauen. Natürlich unter seiner Ägide.
Machtkampf zwischen Hamas und Autonomiebehörde
Es könnte sein, dass sich die Palästinenser an diese Worte des US-Präsidenten erinnert fühlen, wenn sie nun von seinen Friedensplänen hören. Sie ist nicht nur skeptisch, was die Stationierung einer internationalen Friedenstruppe betrifft, wie sie der Friedensplan unter anderem vorsieht. "Die Zuweisung von Aufgaben und Rollen an die internationale Truppe innerhalb des Gazastreifens, einschließlich der Entwaffnung des Widerstands, beraubt sie ihrer Neutralität und macht sie zu einer Partei des Konflikts zugunsten der Besatzung", schrieb die Hamas in ihrer Mitteilung. Mit "Besatzung" meint die Hamas die israelischen Streitkräfte.
Internationale Beobachter sind sich einig, dass die Terroristen alles tun werden, um ihren Einfluss im Gazastreifen zu sichern und damit auch ihre eigene Existenz als einflussreicher Akteur in der Region. Wie erwartet ließ die mit der Hamas verfeindete palästinensische Autonomiebehörde (PA) denn auch verlauten, sie begrüße die Verabschiedung der UN-Resolution und hoffe auf eine rasche Umsetzung des Friedensplans.
Es sei dringend notwendig, "diese Resolution unverzüglich vor Ort umzusetzen", teilte die PA laut einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mit. Dadurch könne man das Volk im Gazastreifen schützen, Vertreibung verhindern, den vollständigen "Rückzug der Besatzungstruppen" sicherstellen, den Wiederaufbau des großflächig zerstörten Gebiets ermöglichen und die Aushöhlung der Zweistaatenlösung stoppen.
Der Weg zu Frieden zwischen Palästinensern und Israelis müsse vorangebracht werden und auf der Zweistaatenlösung basieren, hieß es weiter - also auf einer Zukunft, in der ein unabhängiger Staat Palästina friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Die Hamas lehnt die von der internationalen Gemeinschaft für die Region angestrebte Zweistaatenlösung dagegen strikt ab. Sie will Israel stattdessen zerstören und auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina einen islamischen Staat einrichten.
- news.un.org: US President Trump criticizes UN, NATO and climate ‘hoax
- politico.eu: Trump blasts the UN for not ‘living up’ to its potential
- cnn.com: Trump describes Gaza as a ‘big real estate site’ as he doubles down on plans to redevelop the enclave
- bbc.com: Trump's 20-point Gaza peace plan in full
- Mit der Material der Nachrichtenagentur dpa