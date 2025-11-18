Trump feiert Abstimmung Plötzlich ist er sehr angetan

Von t-online , cc 18.11.2025 - 04:49 Uhr

US-Präsident Donald Trump spricht auf dem McDonald's Impact Summit in Washington. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa)

Vor knapp zwei Monaten veröffentlichte Trump seinen Gaza-Friedensplan. Nun sichert ausgerechnet die UN das Vorhaben ab. Doch Ungemach droht von anderer Seite.

Erst ein paar Wochen ist es her, da rief der US-Präsident mit seiner Rede bei den Vereinten Nationen (UN) Erstaunen hervor. Vor den versammelten Diplomaten der Welt attackierte er die Institution als nutzlos. Die UN seien ein Papiertiger, unfähig, irgendeinen Konflikt oder ein sonstiges Problem zu lösen, rief Trump den Vertretern der 80. UN-Vollversammlung entgegen. Bei den UN höre man "nur leere Worte", so der Republikaner. "Aber mit leeren Worten beendet man keinen Krieg".

Am Montagabend klang der 79-Jährige plötzlich ganz anders. Trump stufte die Verabschiedung einer UN-Resolution als "historisch" ein. Es handelte sich allerdings nicht um irgendeine Resolution, sondern um die Absicherung von Trumps Friedensplan für den Gazastreifen. "Dies wird als eine der größten Zustimmungen in die Geschichte der Vereinten Nationen eingehen, zu weiterem Frieden auf der ganzen Welt führen. Das ist ein Moment von wahrhaft historischem Ausmaß!", schrieb Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Die Abstimmung bedeute die "Anerkennung und Billigung des FRIEDENSRATS, der von mir geleitet wird", schrieb er weiter.

Kurz zuvor hatten 13 Mitgliedsländer des Rates in New York für den von den USA eingebrachten Vorschlag gestimmt, der unter anderem eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung der Waffenruhe im Gaza-Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorsieht. Lediglich Russland und China enthielten sich.

Trump dankte den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats, die für den Plan gestimmt haben. Auf den Gazastreifen, Israel, die Hamas oder die Palästinenser ging er aber nicht ein.

Es dauert nicht lange, da kam der Widerspruch. Aus dem Gazastreifen meldete sich die islamistische Terrororganisation Hamas. Sie ließ verlauten, man lehne den Plan rundweg ab. "Diese Resolution erfüllt nicht die politischen und humanitären Forderungen und Rechte unseres palästinensischen Volkes", schrieben die Terroristen auf der Plattform Telegram. Die Resolution ziele darauf ab, eine internationale Treuhandschaft über das Gebiet zu verhängen, die von den Palästinensern abgelehnt werde.

Dem MAGA-Mann schwebt eine neue Riviera vor

Trumps Friedensplan sieht neben der Entwaffnung der Hamas unter anderem eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung sowie eine Übergangsregierung aus unpolitischen, palästinensischen Fachleuten vor.