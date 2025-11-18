Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Im Kongress spitzt sich das Drama um die Epstein-Akten zu. Donald Trump verspricht Transparenz, während sein Justizministerium versucht, Details zurückzuhalten. Diese Szenarien sind jetzt denkbar.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Wenn das US-Repräsentantenhaus an diesem Dienstag über den sogenannten "Epstein Files Transparency Act" abstimmt, geht es um viel für den amerikanischen Präsidenten und seine Partei. Denn die Frage, ob und wie die Unterlagen rund um den Sexualverbrecher Jeffrey Epstein veröffentlicht werden, hat seit Monaten das Potenzial, die politische Dynamik in Washington durcheinanderzubringen.

Zuletzt hatten neue Enthüllungen und die folgenden Diskussionen Donald Trump, das Justizministerium und die Ermittlungsbehörde FBI in eine immer schwierigere Position gebracht. Das ging so weit, dass Trump und seine Regierung zumindest rhetorisch ihre Totalblockade bei der Veröffentlichung der Akten aufgeben mussten. Wegen abtrünniger Republikaner im Repräsentantenhaus drohte dem Präsidenten eine bittere Niederlage. Also verkündete Trump kurzerhand, die Republikaner sollten nun doch für die Veröffentlichung stimmen. Ihm sei das "egal", denn es gebe "nichts zu verbergen".

Dass der "Epstein Files Transparency Act" im Repräsentantenhaus eine Mehrheit findet, gilt inzwischen als wahrscheinlich. Die notwendige Petition hat die magische Grenze von 218 Unterstützern erreicht, mehrere Abgeordnete aus beiden Parteien signalisieren Zustimmung. Doch ein "Ja" im Repräsentantenhaus wäre lediglich der Beginn einer Entwicklung, deren Ausgang derzeit niemand seriös vorhersagen kann.

Folgende Szenarien sind nun denkbar:

Der einfache Weg und warum er nicht eintreten muss

Das Repräsentantenhaus stimmt zu, dann nimmt auch der Senat die Vorlage auf und verabschiedet sie. Präsident Trump unterzeichnet schließlich das Gesetz.

Danach wäre das Justizministerium tatsächlich verpflichtet, alle nicht als geheim eingestuften Dokumente zu veröffentlichen, die sich auf Epstein beziehen. Der Gesetzentwurf selbst setzt klare Grenzen: Persönliche Daten von Opfern und Informationen, die laufende Bundesermittlungen gefährden könnten, dürfen geschwärzt oder zurückgehalten werden.

Der Senat könnte allerdings ein Unsicherheitsfaktor in diesem Szenario sein. Während die Dynamik im Repräsentantenhaus relativ klar ist, hängt im Senat alles vom republikanischen Mehrheitsführer John Thune und seiner Bereitschaft ab, das Thema überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen. Nach aktuellen Verlautbarungen soll die Abstimmung dazu aber direkt angesetzt werden und auch die zweite Kammer des Kongresses passieren.

Sollte es also nicht zu einem sogenannten "Filibuster" kommen, einer Art Verzögerungstaktik, deren Beendigung eine 60-Stimmen-Mehrheit erfordern würde, dürfte das Gesetz tatsächlich durchgehen.

Ein stilles Sterben im Senat

Auch ein zweites Szenario ist möglich: Die Vorlage passiert das Repräsentantenhaus, scheitert aber im Senat. Nicht zwingend durch eine offene Ablehnung, sondern womöglich durch das, was Washington oft am besten kann: das Thema einfach nicht zu behandeln.