Epstein-Showdown im Kongress Der Moment, der Trumps Machtspiel entlarven könnte
Im Kongress spitzt sich das Drama um die Epstein-Akten zu. Donald Trump verspricht Transparenz, während sein Justizministerium versucht, Details zurückzuhalten. Diese Szenarien sind jetzt denkbar.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Wenn das US-Repräsentantenhaus an diesem Dienstag über den sogenannten "Epstein Files Transparency Act" abstimmt, geht es um viel für den amerikanischen Präsidenten und seine Partei. Denn die Frage, ob und wie die Unterlagen rund um den Sexualverbrecher Jeffrey Epstein veröffentlicht werden, hat seit Monaten das Potenzial, die politische Dynamik in Washington durcheinanderzubringen.
Zuletzt hatten neue Enthüllungen und die folgenden Diskussionen Donald Trump, das Justizministerium und die Ermittlungsbehörde FBI in eine immer schwierigere Position gebracht. Das ging so weit, dass Trump und seine Regierung zumindest rhetorisch ihre Totalblockade bei der Veröffentlichung der Akten aufgeben mussten. Wegen abtrünniger Republikaner im Repräsentantenhaus drohte dem Präsidenten eine bittere Niederlage. Also verkündete Trump kurzerhand, die Republikaner sollten nun doch für die Veröffentlichung stimmen. Ihm sei das "egal", denn es gebe "nichts zu verbergen".
Dass der "Epstein Files Transparency Act" im Repräsentantenhaus eine Mehrheit findet, gilt inzwischen als wahrscheinlich. Die notwendige Petition hat die magische Grenze von 218 Unterstützern erreicht, mehrere Abgeordnete aus beiden Parteien signalisieren Zustimmung. Doch ein "Ja" im Repräsentantenhaus wäre lediglich der Beginn einer Entwicklung, deren Ausgang derzeit niemand seriös vorhersagen kann.
Folgende Szenarien sind nun denkbar:
Der einfache Weg und warum er nicht eintreten muss
Das Repräsentantenhaus stimmt zu, dann nimmt auch der Senat die Vorlage auf und verabschiedet sie. Präsident Trump unterzeichnet schließlich das Gesetz.
Danach wäre das Justizministerium tatsächlich verpflichtet, alle nicht als geheim eingestuften Dokumente zu veröffentlichen, die sich auf Epstein beziehen. Der Gesetzentwurf selbst setzt klare Grenzen: Persönliche Daten von Opfern und Informationen, die laufende Bundesermittlungen gefährden könnten, dürfen geschwärzt oder zurückgehalten werden.
Der Senat könnte allerdings ein Unsicherheitsfaktor in diesem Szenario sein. Während die Dynamik im Repräsentantenhaus relativ klar ist, hängt im Senat alles vom republikanischen Mehrheitsführer John Thune und seiner Bereitschaft ab, das Thema überhaupt auf die Tagesordnung zu setzen. Nach aktuellen Verlautbarungen soll die Abstimmung dazu aber direkt angesetzt werden und auch die zweite Kammer des Kongresses passieren.
Sollte es also nicht zu einem sogenannten "Filibuster" kommen, einer Art Verzögerungstaktik, deren Beendigung eine 60-Stimmen-Mehrheit erfordern würde, dürfte das Gesetz tatsächlich durchgehen.
Ein stilles Sterben im Senat
Auch ein zweites Szenario ist möglich: Die Vorlage passiert das Repräsentantenhaus, scheitert aber im Senat. Nicht zwingend durch eine offene Ablehnung, sondern womöglich durch das, was Washington oft am besten kann: das Thema einfach nicht zu behandeln.
Wenn die Senatsführung keine Abstimmung ansetzt, bleibt die Vorlage einfach in den formalen Gewerken hängen. Ohne breite parteiübergreifende Unterstützung im Senat oder erneut starkem öffentlichen und medialen Druck kann sie dort monatelang liegen bleiben, bis das politische Interesse schließlich versiegt. Für die Transparenzbefürworter wäre das ein klarer Rückschlag.
Für Trump und das Justizministerium wäre es ein bequemes Ergebnis: kein gesetzlicher Zwang, keine neuen Konflikte und keine Veröffentlichung. Da die öffentliche Diskussion aber so heftig geführt wurde, wäre die Gefahr groß, dass Trump und die Republikaner wortbrüchig werden. Das will der Präsident offenkundig gerade aber nicht riskieren.
Die halbtransparente Variante mit dicken Schwärzungen
Womöglich hofft Trump auf eine andere Möglichkeit: Wenn der Gesetzentwurf von beiden Kammern verabschiedet wird, ist unklar, wie viel Licht tatsächlich ins Dunkel kommt. Denn der Text sieht ausdrücklich Ausnahmen vor, und Trumps Justizministerium wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit nutzen.
Es könnte Teile der Dokumente nicht nur mit dem Verweis auf Opferschutz, sondern auch in Bezug auf laufende Ermittlungen schwärzen oder ganze Bereiche zurückhalten. Rechtsexperten weisen darauf hin, dass genau diese Formulierungen seit Jahren regelmäßig genutzt werden, um sensible Unterlagen unter Verschluss zu halten.
Das FBI hat Donald Trumps Namen sowie die Namen weiterer prominenter Personen in den internen Epstein-Unterlagen ohnehin längst geschwärzt. Das geschah noch, bevor das Justizministerium und das FBI entschieden hatten, dass eine weitere Veröffentlichung der Dokumente "nicht angemessen oder gerechtfertigt" sei. Die Behörden begründen die Schwärzungen mit gängigen Datenschutz-Ausnahmen des US-Informationsfreiheitsgesetzes (FOIA).
Die Argumentation: Trump sei während der ersten Epstein-Ermittlungen ein Privatbürger gewesen und habe daher Anspruch auf Privatsphäre. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiteten an der Sichtung von mehr als 100.000 Dokumenten. Ein leitender FOIA-Beamter, der sich gegen den massiven Aufwand und gegen politische Einflussnahme gewehrt hatte, wurde derweil zum Rücktritt gedrängt.
Insofern dürften dann zwar die weiteren Dokumente erscheinen, aber eben in stark redigierter Form: lesbar genug, um Transparenz zu signalisieren, aber vage genug, um die brisantesten Passagen im Dunkeln zu lassen. Trump könnte damit womöglich vor allem im eigenen Lager für Ruhe sorgen, zumal er einseitig das Justizministerium angewiesen hat, Ermittlungen gegen politische Gegner wie Ex-Präsident Bill Clinton, die in den Akten auftauchen, zu führen.
Diese Variante würde fast zwangsläufig zu politischen und juristischen Auseinandersetzungen führen. Der Kongress könnte zwar versuchen, über Ausschüsse Druck auszuüben oder sogar klagen, um weitere Offenlegungen zu erzwingen. Wie lange ein solcher Rechtskampf dauern würde, ist aber schwer abzuschätzen. Trump ist ein Meister der Verzögerung.
Trumps weiteren taktischen Möglichkeiten
Ein weiteres Szenario spielt sich in der Grauzone zwischen Politik und Justiz ab. Trump hat signalisiert, dass er das Gesetz unterzeichnen würde. In einem nächsten Schritt könnte er sich auf seine präsidialen Befugnisse berufen, Informationen freigeben zu können. Auch hiermit könnte er Transparenz signalisieren, ohne zwangsläufige Konsequenzen.
Das Justizministerium und andere Ermittlungsbehörden könnten die Freigabe prüfen und sich dann widersetzen, beziehungsweise auf prozessuale Verzögerungstaktiken setzen. Das Ergebnis wäre auch hierbei: eine Veröffentlichung, aber eben keine vollständige.
Trump könnte das als politischen Erfolg für die Transparenzbefürworter in den eigenen Reihen präsentieren und sich gar mit Personen wie Marjorie Taylor Greene versöhnen. Das Ergebnis aber wäre weit entfernt von dem, was viele Kritiker erwarten. Das Weiße Haus könnte so allerdings den politischen Schaden kleinhalten und Trump das Auseinanderdriften seiner MAGA-Basis eindämmen.
