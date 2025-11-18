Flaggen-Eklat Trump spricht von Fake News – Fotos liefern den Beweis

Ein Bild von Trump vor einer erschlafften US-Flagge erregt viele in den USA. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Andrew Leyden/imago)

Eine US-Flagge am Boden – das kümmert US-Präsident Trump nicht weiter. Er bestreitet den Vorfall.

Das Bild ging in den sozialen Medien viral: Als US-Präsident Donald Trump am vergangenen Sonntag aus Florida ins Weiße Haus zurückkehrte, war im Hintergrund eine US-Flagge zu sehen – schlaff am unteren Ende des Fahnenmasts hängend, halb auf dem Boden liegend. Trump schien das nicht zu irritieren.

Kritiker hielten ihm einen Verstoß gegen den strengen US-Flaggenkodex vor. "Behandelt das Weiße Haus die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika so? Sie lassen sie einfach auf dem Boden liegen!", schrieben die oppositionellen Demokraten auf einem Social-Media-Account.

Nun setzt sich der Präsident zur Wehr. "Das sind Fake News", sagte Davis Ingle, Sprecher des Weißen Hauses, dem Magazin "People".

Trumps Trick mit der Verweigerung

Eine erste Erklärung, dass der Rotorwind des Hubschraubers des Präsidenten die Fahne eventuell beschädigt haben könnte, wurde von Augenzeugen später dementiert. "Aktualisierung: Nach Sichtung weiterer Aufnahmen scheint es, dass die Flagge bereits vor der Ankunft von Marine One heruntergefallen war. Der Grund dafür ist unklar", so der Reporter und Anwalt Andrew Leyden.