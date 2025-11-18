"Fake News" Aufregung um Trump-Foto mit US-Flagge – Präsident reagiert

Von t-online , pri 18.11.2025 - 20:01 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Bild von Trump vor der erschlafften US-Flagge erregt viele in den USA. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Andrew Leyden/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Eine US-Flagge am Boden – das kümmert US-Präsident Trump weiter. Er bestreitet den Vorfall. Über die Kunst der Negation.

Das Bild ging in den sozialen Medien rasch viral. Als US-Präsident Donald Trump am vergangenen Sonntag aus Florida zurückkehrte und zum Weißen Haus marschierte, war im Hintergrund eine US-Flagge zu sehen – schlaff am Fahnenmast hängend und auf dem Boden liegend. Trump schien das nicht zu irritieren.

Kritiker hielten ihm einen Verstoß gegen den strengen US-Flaggenkodex vor. "Behandelt das Weiße Haus die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika so? Sie lassen sie einfach auf dem Boden liegen!", schrieben die oppositionellen Demokraten auf einem Social-Media-Account.

Nun setzt sich der Präsident zur Wehr. "Das sind Fake News", sagte Davis Ingle, Sprecher des Weißen Hauses, dem Magazin "People".

Trumps Trick mit der Verweigerung

Eine erste Erklärung, dass der Rotorwind des Hubschraubers des Präsidenten die Fahne eventuell beschädigt haben könnte, wurde von Augenzeugen später dementiert. "Aktualisierung: Nach Sichtung weiterer Aufnahmen scheint es, dass die Flagge bereits vor der Ankunft von Marine One heruntergefallen war. Der Grund dafür ist unklar", so der Reporter und Anwalt Andrew Leyden.

Trump hatte erst im August die Regeln zum Flaggen-Kodex aktualisieren lassen. Dort heißt es: Die Fahne "darf niemals etwas unter ihr berühren, wie beispielsweise den Boden, den Fußboden, Wasser oder Waren". Ausnahmen bei Sturm und widrigem Wetter sind ausdrücklich erlaubt. Doch griff Trump darauf nicht zurück. "Einmal mehr ist Trump eine Verhöhnung unserer großen Nation", urteilten die Demokraten.