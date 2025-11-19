Wochenlang hatte Trump hinter den Kulissen Druck aufgebaut, um die Abstimmung im Kongress zu vereiteln. Er schreckte auch nicht davor zurück, seine einstige enge Verbündete, die MAGA-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, als "Verräterin" zu beschimpfen, weil sie es wagte, sich ihm zu widersetzen.

Doch am Ende nützte es nichts: Die abtrünnigen Abgeordneten hielten stand. Trotz Trumps altbewährter Drohung, bei den kommenden Wahlen für das Repräsentantenhaus nicht sie, sondern mögliche Gegenkandidaten zu unterstützen. Am Ende musste Trump die Flucht nach vorn antreten, um diese blamable Niederlage zu vertuschen. Plötzlich forderte er alle Abgeordneten auf, der Veröffentlichung zuzustimmen. Wäre ihm aber wirklich daran gelegen, hätte der Präsident sich das ganze Theater auch sparen können.

Die erste echte Machtprobe

Das Ergebnis fiel mit 427 zu 1 im Kongress so deutlich aus wie im Senat, der die Vorlage unverändert annahm. Jetzt liegt das Problem auf Trumps Schreibtisch, und er muss sein Versprechen erfüllen, das Epstein-Transparenz-Gesetz zu unterschreiben. Egal, was am Ende dabei inhaltlich herauskommen wird: Trump hat noch vor Ablauf seines ersten Amtsjahres eine Machtprobe mit Vertretern der eigenen Bewegung verloren.

Zu sehr hatte er sich daran gewöhnt, dass er im Stil eines Bulldozers das Parlament plattmachen kann. Der Mann, der den Republikanern seit Jahren seinen Willen aufzwingt, wurde überstimmt wie ein Parteichef ohne Machtbasis. Sein Versuch, das Thema als einen bloßen "Schwindel" der Demokraten abzutun, hat nur noch mehr Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Ausgerechnet die Affäre, mit der Trump jahrelang politische Gegner attackierte, ist für seine Reputation die derzeit größte Gefahr.

Eine Frage, die bleibt

Es ist unklar, was in den Akten steht. Ebenso, welche Schwärzungen Trumps Justizministerium vorgenommen hat. Vielleicht belasten die Inhalte den Präsidenten am Ende nicht und klären wenig im Sinne der vielen Epstein-Opfer. Doch eine Frage wird sich weiterhin hartnäckig halten: Warum wollte der Präsident die Veröffentlichung mit solchem Furor verhindern, obwohl er im Wahlkampf das Gegenteil versprochen hatte?

Trumps Justizministerin wird nun versuchen, die Veröffentlichung in seinem Sinne zu vereiteln. Unter dem Hinweis auf laufende Ermittlungen könnte manches zurückgehalten werden. Doch die amerikanische Öffentlichkeit, samt Teilen seiner MAGA-Basis, bleibt bei diesem Thema alarmiert. Jede weitere Verzögerung wird wie ein Schuldeingeständnis aussehen. Jeder Angriff gegen Journalisten, wie Trumps Beschimpfung einer Bloomberg-Reporterin als "Schweinchen", wirkt schon jetzt wie Nervosität. Jeder Versuch, den Skandal nur den politischen Gegnern anzulasten, wird weiterhin verpuffen.

Trumps neue Instinktlosigkeit