Vorstoß im Fall Epstein Trumps Wut trifft den eigenen Mann

Von Finn Michalski 19.11.2025 - 14:30 Uhr

Nun liegt es an Donald Trump, ob die Epstein-Akten veröffentlicht werden. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Ein Republikaner fordert Aufklärung im Fall Epstein und geht damit auf Konfrontationskurs mit Trump. Trotz Einschüchterungen und Sticheleien aus dem Weißen Haus ist er erfolgreich.

Seit Jahren beschäftigt der Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein die USA. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich auch US-Präsident Donald Trump im Zuge der Epstein-Verbrechen strafbar gemacht hat – oder zumindest von ihnen wusste. Ein Abgeordneter aus den Reihen der Republikaner hat es sich zur Aufgabe gemacht, Klarheit zu schaffen – und damit die Wut des Präsidenten auf sich gezogen.

Antworten darauf könnten sich in den Abertausenden Seiten an Ermittlungsakten finden. Teile von ihnen sind bereits öffentlich, doch der Großteil wird weiterhin vom US-Justizministerium unter Verschluss gehalten. Nun hat der US-Senat am Dienstag ein Gesetz verabschiedet, mit dem das Ministerium dazu gezwungen werden soll, mehr Informationen über den Fall Epstein preiszugeben. Stunden zuvor hatte das Repräsentantenhaus den Entwurf mit 427 zu 1 Stimmen gebilligt.

Kurz vor der finalen Abstimmung änderte auch Präsident Trump seine Haltung. Nachdem er monatelang versucht hatte, die Abstimmung zu blockieren und den Fall herunterzuspielen, schrieb er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social: "Es ist mir egal" – und forderte die republikanischen Abgeordneten auf, die Veröffentlichung der Dokumente zu unterstützen.

"Transparenz für Amerika"

Wegweisend für den Erfolg der Kampagne waren die Bemühungen des republikanischen Abgeordneten Thomas Massie (45) aus Kentucky, der wiederholt betonte, dass die Dokumente offenzulegen seien. Am Tag der Abstimmung sagte Massie vor den Abgeordneten des Repräsentantenhauses: "Wir haben heute die Chance, etwas zu bewirken, etwas, das nie geschehen ist und schon vor Jahrzehnten hätte geschehen sollen: Gerechtigkeit für diese Opfer und Überlebenden – und Transparenz für Amerika." Mit Blick auf die Blockadeversuche der Trump-Loyalisten fügte er hinzu, er schäme sich an diesem Tag für seine eigene Partei.

Massie zog 2012 als libertär-konservativer Abgeordneter in den Kongress ein und hat die republikanische Parteiführung seitdem vor unangenehme Herausforderungen gestellt. Der studierte Ingenieur verweigerte wiederholt seine Zustimmung zu Sammelgesetzen, sprach sich kategorisch gegen Interventionen des US-Militärs im Ausland aus und ebenso gegen den stetigen Ausbau des nationalen Sicherheitsstaats. Auf Massies "Nein", mit dem er sich häufig gegen die Linie der eigenen Partei stellte, war oft Verlass.