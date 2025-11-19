Newsblog zur US-Politik Katastrophale Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News

Donald Trump (Archivbild): Seine Beliebtheitswerte sind schlechter als die seines Vorgängers. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia/imago-images-bilder)

Donald Trumps Beliebtheitswerte stürzen weiter ab. Der Präsident hat der Veröffentlichung der Epstein Akten zugestimmt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 20. November

Donald Trump teilt Aufruf zur Hinrichtung von Demokraten

Abgeordnete der Demokraten haben in einem Video Angehörige des Militärs und der Polizei dazu aufgerufen, ungesetzliche Befehle zu verweigern. Dies sei laut der Verfassung deren Pflicht, so die Demokraten. In seinem eigenen sozialen Netzwerk bezeichnete Donald Trump die Abgeordneten daraufhin als "Verräter" und forderte deren Inhaftierung. Weiterhin teilte er den Beitrag eines anderen Nutzers, der schrieb: "Erhängt sie, George Washington hätte es getan!"

Arbeitslosenquote steigt im September überraschend auf 4,4 Prozent

In den USA ist die Arbeitslosigkeit im September überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.

Wegen der Teilschließung von Bundesbehörden im Oktober und November im Zuge des Haushaltsstreits wurden die Arbeitsmarktdaten für September mit einiger Verzögerung veröffentlicht.

Katastrophen-Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News

Donald Trump hat in einer aktuellen Umfrage deutlich an Rückhalt verloren – besonders bei wirtschaftlichen Themen und selbst innerhalb der eigenen Anhängerschaft. Das geht aus einer nationalen Erhebung von Trumps Haus- und Hofsender Fox News hervor, die ein zunehmend kritisches Stimmungsbild gegenüber dem früheren US-Präsidenten zeigt.

Demnach sind 76 Prozent der befragten Wähler mit dem Zustand der US-Wirtschaft unzufrieden – ein Anstieg gegenüber dem Sommer. Auch unter republikanischen Wählern herrscht laut der Umfrage breite Unzufriedenheit über steigende Lebenshaltungskosten: Große Mehrheiten berichten von Preisanstiegen bei Lebensmitteln, Energie, Mieten und Gesundheitsversorgung. Zugleich gaben doppelt so viele Befragte Trump statt seines Vorgängers Joe Biden die Schuld an der wirtschaftlichen Lage. Dreimal so viele erklärten, Trumps Wirtschaftspolitik habe ihnen persönlich geschadet.