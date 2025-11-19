Newsblog zur US-Politik Katastrophale Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News
Donald Trumps Beliebtheitswerte stürzen weiter ab. Der Präsident hat der Veröffentlichung der Epstein Akten zugestimmt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Donald Trump teilt Aufruf zur Hinrichtung von Demokraten
- Katastrophen-Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News
- Trump will sich mit neuem Bürgermeister von New York treffen
- Trump unterzeichnet Epstein-Gesetz
- Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
- Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor
- Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen
- Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI
- US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
- Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Donnerstag, 20. November
Donald Trump teilt Aufruf zur Hinrichtung von Demokraten
Abgeordnete der Demokraten haben in einem Video Angehörige des Militärs und der Polizei dazu aufgerufen, ungesetzliche Befehle zu verweigern. Dies sei laut der Verfassung deren Pflicht, so die Demokraten. In seinem eigenen sozialen Netzwerk bezeichnete Donald Trump die Abgeordneten daraufhin als "Verräter" und forderte deren Inhaftierung. Weiterhin teilte er den Beitrag eines anderen Nutzers, der schrieb: "Erhängt sie, George Washington hätte es getan!"
Arbeitslosenquote steigt im September überraschend auf 4,4 Prozent
In den USA ist die Arbeitslosigkeit im September überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.
Wegen der Teilschließung von Bundesbehörden im Oktober und November im Zuge des Haushaltsstreits wurden die Arbeitsmarktdaten für September mit einiger Verzögerung veröffentlicht.
Katastrophen-Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News
Donald Trump hat in einer aktuellen Umfrage deutlich an Rückhalt verloren – besonders bei wirtschaftlichen Themen und selbst innerhalb der eigenen Anhängerschaft. Das geht aus einer nationalen Erhebung von Trumps Haus- und Hofsender Fox News hervor, die ein zunehmend kritisches Stimmungsbild gegenüber dem früheren US-Präsidenten zeigt.
Demnach sind 76 Prozent der befragten Wähler mit dem Zustand der US-Wirtschaft unzufrieden – ein Anstieg gegenüber dem Sommer. Auch unter republikanischen Wählern herrscht laut der Umfrage breite Unzufriedenheit über steigende Lebenshaltungskosten: Große Mehrheiten berichten von Preisanstiegen bei Lebensmitteln, Energie, Mieten und Gesundheitsversorgung. Zugleich gaben doppelt so viele Befragte Trump statt seines Vorgängers Joe Biden die Schuld an der wirtschaftlichen Lage. Dreimal so viele erklärten, Trumps Wirtschaftspolitik habe ihnen persönlich geschadet.
Besonders auffällig: Die Zustimmung zu Trumps Amtsführung ist laut Fox News auf ein neues Tief gefallen – auch unter Kernwählergruppen wie Männern, weißen Wählern ohne Hochschulabschluss und Anhängern der Republikaner. Nur noch 86 Prozent der Republikaner äußerten Zustimmung, im März waren es noch 92 Prozent gewesen. Insgesamt gaben nur 41 Prozent der Befragten an, Trumps Arbeit zu befürworten, während 58 Prozent sie ablehnten. Zum Vergleich: Präsident Biden lag im November 2021 bei 44 Prozent Zustimmung. Auch das persönliche finanzielle Empfinden bleibt laut Umfrage schlecht: 60 Prozent bewerteten ihre Lage als "nur befriedigend" oder "schlecht", besonders negativ äußerten sich dabei Menschen mit geringerem Einkommen, Jüngere und Angehörige ethnischer Minderheiten.
Demokratin wegen Unterschlagung angeklagt
Eine Grand Jury in Miami hat am Mittwoch die demokratische Abgeordnete Sheila Cherfilus-McCormick und mehrere weitere Personen angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, rund 5 Millionen Dollar an Katastrophenhilfsgeldern der Federal Emergency Management Agency (FEMA) gestohlen und das Geld in ihre Kongresskampagne 2021 fließen lassen zu haben, wie das US-Justizministerium bekannt gab.
In der Anklage heißt es, dass Cherfilus-McCormick, die den 20. Bezirk Floridas vertritt, und ihr Bruder Edwin Cherfilus eine Zahlung im Zusammenhang mit einem COVID-19-Impfstoff-Personalvertrag, der an ihr Familienunternehmen für häusliche Pflege vergeben wurde, abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Gelder über mehrere Konten gewaschen wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Ein erheblicher Teil aus dem FEMA-Vertrag soll in Wahlkampfspenden geflossen sein. Die Kongressabgeordnete soll außerdem mit ihrem Steuerberater eine falsche Steuererklärung abgegeben haben. Das Büro von Cherfilus-McCormick reagierte am Mittwochabend nicht sofort auf die Bitte von Newsweek um eine Stellungnahme.
Trump will sich mit neuem Bürgermeister von New York treffen
Donald Trump hat angekündigt, dass er sich mit dem neu gewählten Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, im Weißen Haus treffen wolle. Mamdani habe um das Gespräch gebeten, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der US-Präsident hatte den Bürgermeister im Wahlkampf scharf angegriffen und bezeichnete ihn als Kommunisten. Mamdani selbst sieht sich als demokratischer Sozialist.
US-Medienbehörde prüft Verträge von Sendern
US-Präsident Donald Trump hat seine Angriffe auf den Sender ABC News verschärft, nachdem ein ABC-Reporter dem saudischen Kronprinzen eine Frage zur Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi gestellt hatte. Das Weiße Haus bezeichnete den zum Disney-Konzern gehörenden Sender am Mittwoch als demokratischen Propaganda-Betrieb, der sich als Rundfunknetzwerk tarne.
Parallel leitete die US-Medienaufsichtsbehörde FCC eine Prüfung der Verträge zwischen nationalen Netzwerken und lokalen Sendern ein. Die Untersuchung betrifft laut FCC-Chef Brendan Carr Fälle, in denen Sender aus Gründen des öffentlichen Interesses Programme nicht ausstrahlen. Die Behörde will klären, ob nationale Netzwerke lokale Sender für die Nichtausstrahlung von Programmen bestrafen können.
Trump unterzeichnet Epstein-Gesetz
US-Präsident Donald Trump hat das Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten unterzeichnet. Das gab er auf der Plattform Truth Social bekannt. Das Gesetz war mit nur einer Gegenstimme im Repräsentantenhaus beschlossen worden. Der Senat reichte es ohne Diskussion an Trump weiter. "Vielleicht wird die Wahrheit über diese Demokraten und ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein bald ans Licht kommen", schrieb er in seinem Beitrag.
Gegner Trumps vermuten, dass in den Akten bislang nicht bekannte Informationen über ihn und seine Beziehung zu dem gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu finden sind. Trump hatte im Wahlkampf die Veröffentlichung aller Akten versprochen, sie dann aber verzögert. Dafür gab es Kritik auch aus den eigenen Reihen.
Bericht: Trump will KI-Gesetze verbieten
US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge ein Dekret – eine präsidiale Anordnung ohne den Kongress – gegen Gesetze einzelner Bundesstaaten zur Künstlichen Intelligenz. Die geplante Verfügung würde nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Bundesbehörden anweisen, staatliche KI-Gesetze mit verschiedenen Mitteln zu blockieren. Mit dieser Verfügung würde er Justizministerin Pam Bondi mit der Einrichtung einer KI-Task Force beauftragen, die gegen bundesstaatliche KI-Gesetze klagen soll.
Als Begründung wird angegeben, diese würden verfassungswidrig den zwischenstaatlichen Handel regulieren oder seien bereits durch Bundesvorschriften abgedeckt. Zudem soll das Handelsministerium staatliche Gesetze überprüfen und in bestimmten Fällen Mittel aus dem 42 Milliarden Dollar schweren Breitband-Förderprogramm zurückhalten.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters