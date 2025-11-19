Newsblog zur US-Politik Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten vor

Von Peter Riesbeck , Simon Cleven Aktualisiert am 19.11.2025

Donald Trump im Oval Office des Weißen Haus (Archivbild): Trump muss das Gesetz zur Freigabe der Akten noch unterschreiben.

Zur Freigabe der Epstein-Akten fehlt nur noch Trumps Unterschrift. Der Außenhandel der USA geht infolge von Trumps Zöllen deutlich zurück. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor

Nach der Zustimmung des US-Parlaments zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Senat das Gesetz an das Weiße Haus weitergeleitet. Damit die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden können, ist nun noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump notwendig.

Am Montag hatte er zugesagt, die Vorlage zu unterschreiben, wenn sie auf seinem Schreibtisch landet. Wann es so weit ist, ist unklar. Trump hatte sich lange gegen diesen Schritt ausgesprochen, schwenkte am Wochenende dann aber um, als absehbar war, wie das Ergebnis im US-Parlament ausfällt.

Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen

Neue Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen: Die globalen Zölle von Ex-Präsident Donald Trump haben im August zu einem spürbaren Rückgang im Außenhandel geführt. Laut den veröffentlichten Daten sanken die US-Importe im August um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stagnierten die Exporte bei 280,8 Milliarden Dollar. Das Handelsdefizit schrumpfte dadurch um fast ein Viertel auf 59,6 Milliarden Dollar – der niedrigste Stand seit Monaten. Die Veröffentlichung der Zahlen für August hatte sich wegen des "Shutdowns" um rund einen Monat verzögert.

Grund für den Rückgang im Handel sind neue Einfuhrzölle auf Produkte aus rund 90 Ländern, die am 7. August in Kraft traten. Sie reichen von 15 Prozent auf Waren aus Ecuador bis zu 50 Prozent auf brasilianische Produkte. Laut dem Budget Lab der Yale-Universität liegt der durchschnittliche US-Zollsatz nun bei über 18 Prozent – dem höchsten Wert seit 1934. Das Oberste Gericht prüft derzeit, ob Trump mit den Maßnahmen seine Befugnisse überschritten hat.

Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI