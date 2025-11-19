Newsblog zur US-Politik Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
Zur Freigabe der Epstein-Akten fehlt nur noch Trumps Unterschrift. Der US-Präsident weiß um schlechte Umfragwerte. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
- Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor
- Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen
- Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI
- US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
- Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Mittwoch, 19. November
US-Regierung: Keine Arbeitsmarktzahlen für Oktober
Der durch den Stillstand der Bundesbehörden verzögerte Arbeitsmarktbericht der Regierung für Oktober wird nicht veröffentlicht, berichtet der US-Sender NBC News und beruft auch auf Aussagen des Büros für Arbeitsmarktstatistiken (BLS). Der Arbeitsmarktbericht für November, der normalerweise am ersten Freitag im Dezember veröffentlicht wird, wird laut einem aktualisierten Zeitplan der Behörde am 16. Dezember veröffentlicht. Zusätzlich zu den Daten für November wird das BLS auch einige Arbeitsmarktdaten für Oktober veröffentlichen, die aus den Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Regierung und der Privatwirtschaft stammen – jedoch nicht aus seiner traditionellen Umfrage unter einzelnen Haushalten.
Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
US-Präsident Donald Trump hat in einem ungewöhnlichen Schritt einen Rückgang seiner Zustimmungswerte eingeräumt. "Meine Umfragewerte sind gerade gesunken, aber bei klugen Leuten sind sie stark gestiegen", sagte Trump am Mittwoch in einer Rede vor hochrangigen Managern und Vertretern aus Saudi-Arabien. Nach seiner Darstellung hat sein Ansehen bei Konservativen gelitten, die seine Ansicht nicht teilen, dass einige qualifizierte ausländische Arbeitskräfte für den Aufbau wichtiger Industrien im Inland benötigt werden. Trump vertritt allgemein eine harte Linie bei der Einwanderung, ein Kernelement seines Wahlkampfes.
Sondergesandter Kellogg will aufhören
Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Keith Kellogg, will Insidern zufolge sein Amt im Januar niederlegen. Dies erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von vier Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen. Sondergesandte müssen vom Senat bestätigt werden, um länger als 360 Tage im Amt zu bleiben. Kellogg gilt als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung.
Trump will sich für Ende des Bürgerkriegs im Sudan einsetzen
Die USA wollen sich für eine Beendigung des Bürgerkrieges im Sudan einsetzen. "Wir haben bereits damit begonnen", sagte Präsident Donald Trump am Mittwoch auf einer saudischen Investorenkonferenz. Am Dienstag hatte ihn der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Besuchs in Washington um Unterstützung in dem Konflikt gebeten. Trump erklärte, er habe sich eine halbe Stunde nach den Ausführungen des Kronprinzen mit der Bedeutung des Themas befasst.
In Diplomatenkreisen hatte es am Dienstag geheißen, Salman sei der Ansicht, dass der direkte Druck Trumps notwendig sei, um Bewegung in die seit über zweieinhalb Jahren festgefahrenen Verhandlungen zwischen den Bürgerkriegsparteien zu bringen. Saudi-Arabien appelliere an das Selbstverständnis des US-Präsidenten als Friedensstifter. Für Saudi-Arabien ist eine Lösung des Konflikts auch eine Frage der nationalen Sicherheit, da die sudanesische Küste am Roten Meer direkt gegenüber dem Königreich liegt.
Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor
Nach der Zustimmung des US-Parlaments zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Senat das Gesetz an das Weiße Haus weitergeleitet. Damit die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden können, ist nun noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump notwendig.
Am Montag hatte er zugesagt, die Vorlage zu unterschreiben, wenn sie auf seinem Schreibtisch landet. Wann es so weit ist, ist unklar. Trump hatte sich lange gegen diesen Schritt ausgesprochen, schwenkte am Wochenende dann aber um, als absehbar war, wie das Ergebnis im US-Parlament ausfällt.
Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen
Neue Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen: Die globalen Zölle von Ex-Präsident Donald Trump haben im August zu einem spürbaren Rückgang im Außenhandel geführt. Laut den veröffentlichten Daten sanken die US-Importe im August um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stagnierten die Exporte bei 280,8 Milliarden Dollar. Das Handelsdefizit schrumpfte dadurch um fast ein Viertel auf 59,6 Milliarden Dollar – der niedrigste Stand seit Monaten. Die Veröffentlichung der Zahlen für August hatte sich wegen des "Shutdowns" um rund einen Monat verzögert.
Grund für den Rückgang im Handel sind neue Einfuhrzölle auf Produkte aus rund 90 Ländern, die am 7. August in Kraft traten. Sie reichen von 15 Prozent auf Waren aus Ecuador bis zu 50 Prozent auf brasilianische Produkte. Laut dem Budget Lab der Yale-Universität liegt der durchschnittliche US-Zollsatz nun bei über 18 Prozent – dem höchsten Wert seit 1934. Das Oberste Gericht prüft derzeit, ob Trump mit den Maßnahmen seine Befugnisse überschritten hat.
Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI
Der Ökonom Larry Summers ist aus dem Vorstand des US-Softwareunternehmens OpenAI zurückgetreten – nur wenige Tage, nachdem E-Mails seine Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offengelegt worden waren. Auch andere Institutionen distanzieren sich. Das berichtet unter anderem das Portal "The Hill".
Summers, früher US-Finanzminister und Harvard-Professor, hatte sich bereits Anfang der Woche aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und "volle Verantwortung" für seine Entscheidungen übernommen. In einer Mitteilung erklärte er nun: "Im Einklang mit meinem Entschluss, mich von öffentlichen Aufgaben zurückzuziehen, habe ich auch beschlossen, aus dem Vorstand von OpenAI auszutreten."
Auch die Tageszeitung "New York Times", die Yale-Universität und das Center for American Progress haben sich inzwischen von Summers getrennt. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren forderte zudem, Harvard solle ihn entlassen.
US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
Ein US-Bundesgericht hat den Neuzuschnitt von Wahlkreisen im Bundesstaat Texas gestoppt. Das Gericht entschied am Dienstag, dass die von den Republikanern auf den Weg gebrachte Neuordnung der Wahlkreise in dem südlichen Bundesstaat bei den Zwischenwahlen im kommenden Jahr nicht angewendet werden darf. Stattdessen sollen die Wahlkreiszuschnitte von 2021 gelten.
Mit dem Neuzuschnitt wollten die Republikaner von Präsident Donald Trump fünf zusätzliche Mandate holen, um die Mehrheit der Republikaner zu sichern – die Entscheidung ist daher ein Rückschlag für Trump, der auf einen Neuzuschnitt gedrängt hatte.
Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Saudi-Arabien wird nach den Worten von US-Präsident Donald Trump wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten. "Ich freue mich, heute Abend bekannt geben zu können, dass wir unsere militärische Zusammenarbeit auf eine noch höhere Ebene heben, indem wir Saudi-Arabien offiziell als wichtigen Nicht-Nato-Verbündeten einstufen", sagte Trump am Dienstag (Ortszeit) bei einem Galadinner im Weißen Haus mit dem saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Bislang haben 19 Länder diesen Status inne, der eine enge militärische Zusammenarbeit mit den USA vorsieht.
