Newsblog zur US-Politik Trump räumt schlechte Umfragewerte ein

Von Peter Riesbeck , Simon Cleven Aktualisiert am 19.11.2025 - 23:42 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Donald Trump spricht vor saudischen Geschäftsleuten: Er gab zu, dass die Umfragen schlecht für ihn aussehen. (Quelle: Evan Vucci)

Zur Freigabe der Epstein-Akten fehlt nur noch Trumps Unterschrift. Der US-Präsident weiß um schlechte Umfragwerte. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 19. November

US-Regierung: Keine Arbeitsmarktzahlen für Oktober

Der durch den Stillstand der Bundesbehörden verzögerte Arbeitsmarktbericht der Regierung für Oktober wird nicht veröffentlicht, berichtet der US-Sender NBC News und beruft auch auf Aussagen des Büros für Arbeitsmarktstatistiken (BLS). Der Arbeitsmarktbericht für November, der normalerweise am ersten Freitag im Dezember veröffentlicht wird, wird laut einem aktualisierten Zeitplan der Behörde am 16. Dezember veröffentlicht. Zusätzlich zu den Daten für November wird das BLS auch einige Arbeitsmarktdaten für Oktober veröffentlichen, die aus den Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Regierung und der Privatwirtschaft stammen – jedoch nicht aus seiner traditionellen Umfrage unter einzelnen Haushalten.

Trump räumt schlechte Umfragewerte ein

US-Präsident Donald Trump hat in einem ungewöhnlichen Schritt einen Rückgang seiner Zustimmungswerte eingeräumt. "Meine Umfragewerte sind gerade gesunken, aber bei klugen Leuten sind sie stark gestiegen", sagte Trump am Mittwoch in einer Rede vor hochrangigen Managern und Vertretern aus Saudi-Arabien. Nach seiner Darstellung hat sein Ansehen bei Konservativen gelitten, die seine Ansicht nicht teilen, dass einige qualifizierte ausländische Arbeitskräfte für den Aufbau wichtiger Industrien im Inland benötigt werden. Trump vertritt allgemein eine harte Linie bei der Einwanderung, ein Kernelement seines Wahlkampfes.

Sondergesandter Kellogg will aufhören

Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Keith Kellogg, will Insidern zufolge sein Amt im Januar niederlegen. Dies erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von vier Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen. Sondergesandte müssen vom Senat bestätigt werden, um länger als 360 Tage im Amt zu bleiben. Kellogg gilt als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung.

Trump will sich für Ende des Bürgerkriegs im Sudan einsetzen

Die USA wollen sich für eine Beendigung des Bürgerkrieges im Sudan einsetzen. "Wir haben bereits damit begonnen", sagte Präsident Donald Trump am Mittwoch auf einer saudischen Investorenkonferenz. Am Dienstag hatte ihn der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Besuchs in Washington um Unterstützung in dem Konflikt gebeten. Trump erklärte, er habe sich eine halbe Stunde nach den Ausführungen des Kronprinzen mit der Bedeutung des Themas befasst.