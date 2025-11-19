Newsblog zur US-Politik Trump unterzeichnet Epstein-Gesetz
Zur Freigabe der Epstein-Akten fehlt nur noch Trumps Unterschrift. Der US-Präsident weiß um schlechte Umfragewerte. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump unterzeichnet Epstein-Gesetz
- Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
- Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor
- Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen
- Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI
- US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
- Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Donnerstag, 20. November
Trump unterzeichnet Epstein-Gesetz
US-Präsident Donald Trump hat das Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten unterzeichnet. Das gab er auf der Plattform Truth Social bekannt. Das Gesetz war mit nur einer Gegenstimme im Repräsentantenhaus beschlossen worden. Der Senat reichte es ohne Diskussion an Trump weiter. "Vielleicht wird die Wahrheit über diese Demokraten und ihre Verbindungen zu Jeffrey Epstein bald ans Licht kommen", schrieb er in seinem Beitrag.
Gegner Trumps vermuten, dass in den Akten bislang nicht bekannte Informationen über ihn und seine Beziehung zu dem gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu finden sind. Trump hatte im Wahlkampf die Veröffentlichung aller Akten versprochen, sie dann aber verzögert. Dafür gab es Kritik auch aus den eigenen Reihen.
Bericht: Trump will KI-Gesetze verbieten
US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge ein Dekret – eine präsidiale Anordnung ohne den Kongress – gegen Gesetze einzelner Bundesstaaten zur Künstlichen Intelligenz. Die geplante Verfügung würde nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters Bundesbehörden anweisen, staatliche KI-Gesetze mit verschiedenen Mitteln zu blockieren. Mit dieser Verfügung würde er Justizministerin Pam Bondi mit der Einrichtung einer KI-Task Force beauftragen, die gegen bundesstaatliche KI-Gesetze klagen soll.
Als Begründung wird angegeben, diese würden verfassungswidrig den zwischenstaatlichen Handel regulieren oder seien bereits durch Bundesvorschriften abgedeckt. Zudem soll das Handelsministerium staatliche Gesetze überprüfen und in bestimmten Fällen Mittel aus dem 42 Milliarden Dollar schweren Breitband-Förderprogramm zurückhalten.
Mittwoch, 19. November
US-Regierung: Keine Arbeitsmarktzahlen für Oktober
Der durch den Stillstand der Bundesbehörden verzögerte Arbeitsmarktbericht der Regierung für Oktober wird nicht veröffentlicht, berichtet der US-Sender NBC News und beruft auch auf Aussagen des Büros für Arbeitsmarktstatistiken (BLS). Der Arbeitsmarktbericht für November, der normalerweise am ersten Freitag im Dezember veröffentlicht wird, wird laut einem aktualisierten Zeitplan der Behörde am 16. Dezember veröffentlicht. Zusätzlich zu den Daten für November wird das BLS auch einige Arbeitsmarktdaten für Oktober veröffentlichen, die aus den Lohn- und Gehaltsabrechnungen der Regierung und der Privatwirtschaft stammen – jedoch nicht aus seiner traditionellen Umfrage unter einzelnen Haushalten.
Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
US-Präsident Donald Trump hat in einem ungewöhnlichen Schritt einen Rückgang seiner Zustimmungswerte eingeräumt. "Meine Umfragewerte sind gerade gesunken, aber bei klugen Leuten sind sie stark gestiegen", sagte Trump am Mittwoch in einer Rede vor hochrangigen Managern und Vertretern aus Saudi-Arabien. Nach seiner Darstellung hat sein Ansehen bei Konservativen gelitten, die seine Ansicht nicht teilen, dass einige qualifizierte ausländische Arbeitskräfte für den Aufbau wichtiger Industrien im Inland benötigt werden. Trump vertritt allgemein eine harte Linie bei der Einwanderung, ein Kernelement seines Wahlkampfes.
Sondergesandter Kellogg will aufhören
Der Ukraine-Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Keith Kellogg, will Insidern zufolge sein Amt im Januar niederlegen. Dies erfährt die Nachrichtenagentur Reuters von vier Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen. Sondergesandte müssen vom Senat bestätigt werden, um länger als 360 Tage im Amt zu bleiben. Kellogg gilt als wichtiger Fürsprecher der Ukraine in der Trump-Regierung.
Trump will sich für Ende des Bürgerkriegs im Sudan einsetzen
Die USA wollen sich für eine Beendigung des Bürgerkrieges im Sudan einsetzen. "Wir haben bereits damit begonnen", sagte Präsident Donald Trump am Mittwoch auf einer saudischen Investorenkonferenz. Am Dienstag hatte ihn der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman während eines Besuchs in Washington um Unterstützung in dem Konflikt gebeten. Trump erklärte, er habe sich eine halbe Stunde nach den Ausführungen des Kronprinzen mit der Bedeutung des Themas befasst.
In Diplomatenkreisen hatte es am Dienstag geheißen, Salman sei der Ansicht, dass der direkte Druck Trumps notwendig sei, um Bewegung in die seit über zweieinhalb Jahren festgefahrenen Verhandlungen zwischen den Bürgerkriegsparteien zu bringen. Saudi-Arabien appelliere an das Selbstverständnis des US-Präsidenten als Friedensstifter. Für Saudi-Arabien ist eine Lösung des Konflikts auch eine Frage der nationalen Sicherheit, da die sudanesische Küste am Roten Meer direkt gegenüber dem Königreich liegt.
Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor
Nach der Zustimmung des US-Parlaments zur Veröffentlichung der Ermittlungsakten im Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Senat das Gesetz an das Weiße Haus weitergeleitet. Damit die Unterlagen tatsächlich offengelegt werden können, ist nun noch eine Unterschrift von US-Präsident Donald Trump notwendig.
Am Montag hatte er zugesagt, die Vorlage zu unterschreiben, wenn sie auf seinem Schreibtisch landet. Wann es so weit ist, ist unklar. Trump hatte sich lange gegen diesen Schritt ausgesprochen, schwenkte am Wochenende dann aber um, als absehbar war, wie das Ergebnis im US-Parlament ausfällt.
Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen
Neue Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen: Die globalen Zölle von Ex-Präsident Donald Trump haben im August zu einem spürbaren Rückgang im Außenhandel geführt. Laut den veröffentlichten Daten sanken die US-Importe im August um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stagnierten die Exporte bei 280,8 Milliarden Dollar. Das Handelsdefizit schrumpfte dadurch um fast ein Viertel auf 59,6 Milliarden Dollar – der niedrigste Stand seit Monaten. Die Veröffentlichung der Zahlen für August hatte sich wegen des "Shutdowns" um rund einen Monat verzögert.
Grund für den Rückgang im Handel sind neue Einfuhrzölle auf Produkte aus rund 90 Ländern, die am 7. August in Kraft traten. Sie reichen von 15 Prozent auf Waren aus Ecuador bis zu 50 Prozent auf brasilianische Produkte. Laut dem Budget Lab der Yale-Universität liegt der durchschnittliche US-Zollsatz nun bei über 18 Prozent – dem höchsten Wert seit 1934. Das Oberste Gericht prüft derzeit, ob Trump mit den Maßnahmen seine Befugnisse überschritten hat.
Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI
Der Ökonom Larry Summers ist aus dem Vorstand des US-Softwareunternehmens OpenAI zurückgetreten – nur wenige Tage, nachdem E-Mails seine Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offengelegt worden waren. Auch andere Institutionen distanzieren sich. Das berichtet unter anderem das Portal "The Hill".
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters