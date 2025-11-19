Newsblog zur US-Politik Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen

Von Peter Riesbeck , Simon Cleven Aktualisiert am 19.11.2025 - 16:08 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump spricht bei einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman im Weißen Haus (Archivbild): Es gibt neue Zahlen zum US-Handel seit Einführung der Zölle. (Quelle: Evan Vucci/ap)

News folgen Artikel teilen

Der Außenhandel der USA geht infolge von Trumps Zöllen deutlich zurück. Der US-Präsident erleidet eine Schlappe vor Gericht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen

Neue Zahlen des US-Handelsministeriums zeigen: Die globalen Zölle von Ex-Präsident Donald Trump haben im August zu einem spürbaren Rückgang im Außenhandel geführt. Laut den veröffentlichten Daten sanken die US-Importe im August um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar. Gleichzeitig stagnierten die Exporte bei 280,8 Milliarden Dollar. Das Handelsdefizit schrumpfte dadurch um fast ein Viertel auf 59,6 Milliarden Dollar – der niedrigste Stand seit Monaten. Die Veröffentlichung der Zahlen für August hatte sich wegen des "Shutdowns" um rund einen Monat verzögert.

Grund für den Rückgang im Handel sind neue Einfuhrzölle auf Produkte aus rund 90 Ländern, die am 7. August in Kraft traten. Sie reichen von 15 Prozent auf Waren aus Ecuador bis zu 50 Prozent auf brasilianische Produkte. Laut dem Budget Lab der Yale-Universität liegt der durchschnittliche US-Zollsatz nun bei über 18 Prozent – dem höchsten Wert seit 1934. Das Oberste Gericht prüft derzeit, ob Trump mit den Maßnahmen seine Befugnisse überschritten hat.

Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI

Der Ökonom Larry Summers ist aus dem Vorstand des US-Softwareunternehmens OpenAI zurückgetreten – nur wenige Tage, nachdem E-Mails seine Verbindung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein offengelegt worden waren. Auch andere Institutionen distanzieren sich. Das berichtet unter anderem das Portal "The Hill".

Summers, früher US-Finanzminister und Harvard-Professor, hatte sich bereits Anfang der Woche aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und "volle Verantwortung" für seine Entscheidungen übernommen. In einer Mitteilung erklärte er nun: "Im Einklang mit meinem Entschluss, mich von öffentlichen Aufgaben zurückzuziehen, habe ich auch beschlossen, aus dem Vorstand von OpenAI auszutreten."

Auch die Tageszeitung "New York Times", die Yale-Universität und das Center for American Progress haben sich inzwischen von Summers getrennt. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren forderte zudem, Harvard solle ihn entlassen.

US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas