Newsblog zur US-Politik Richterin kassiert Einsatz der Nationalgarde

Von Peter Riesbeck , Simon Cleven Aktualisiert am 20.11.2025 - 22:53 Uhr Lesedauer: 9 Min.

Die Nationalgarde patrouilliert in der US-Hauptstadt. (Archvivbild) (Quelle: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Donald Trumps Beliebtheitswerte stürzen weiter ab. Eine Richterin untersagt den Einsatz der Nationalgarde in Washington. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 20. November

Richterin erklärt Einsatz der Nationalgarde in US-Hauptstadt für rechtswidrig

Eine Bundesrichterin hat den Einsatz der Nationalgarde in der US-Hauptstadt Washington für nicht rechtens erklärt. Die Behörden hätten die Grenzen ihrer gesetzlichen Befugnisse überschritten, schrieb Richterin Jia Cobb.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe die Einheit der Hauptstadt nicht ohne ausdrückliche Anforderung der lokalen Behörden aktivieren dürfen. Zudem hätte sie Nationalgardisten aus anderen Bundesstaaten zu polizeilichen Zwecken nicht nach Washington beordern dürfen, hieß es in der Verfügung weiter.

Cobb ordnete an, den Einsatz der Nationalgarde zu beenden, setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.

Küstenwache soll Hakenkreuz nicht mehr als Hasssymbol einstufen

Die US-Küstenwache soll entschieden haben, das Hakenkreuz künftig nicht mehr offiziell als Hasssymbol einzustufen. Laut "Washington Post" wird das NS-Zeichen ab dem 15. Dezember als "potenziell spaltend" eingeordnet. Die neue Richtlinie betrifft auch andere umstrittene Symbole wie die konföderierte Flagge.

Letztere bleibt zwar weiterhin verboten, darf laut den überarbeiteten Vorgaben aber in bestimmten historischen Darstellungen gezeigt werden – sofern sie dort nur eine untergeordnete Rolle spielt. Hintergrund der Änderungen ist eine Neuausrichtung der US-Streitkräfte im Umgang mit Diskriminierung.

Auch wenn die Küstenwache nicht dem Verteidigungsministerium untersteht, orientiert sie sich nach Informationen der Zeitung an dessen Linie. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte im September eine Überprüfung der Vorschriften angestoßen und diese als "übermäßig weit gefasst" kritisiert. Sie gefährdeten laut Hegseth die Einsatzfähigkeit der Truppe.

Die US-Küstenwache wies gegenüber dem Magazin "Newsweek" die Behauptungen zurück, sie habe ihre Haltung abgeschwächt. In einer Erklärung sagte Admiral Kevin Lunday, der amtierende Kommandant der Küstenwache, dass die Behauptung, solche Symbole seien nicht mehr verboten, "kategorisch falsch" sei, und betonte, dass die Symbole nach den aktuellen Vorschriften der Behörde "verboten waren und bleiben".

Donald Trump teilt Aufruf zur Hinrichtung von Demokraten