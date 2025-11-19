Newsblog zur US-Politik Richterin kassiert Einsatz der Nationalgarde
Donald Trumps Beliebtheitswerte stürzen weiter ab. Eine Richterin untersagt den Einsatz der Nationalgarde in Washington. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Richterin erklärt Einsatz der Nationalgarde in US-Hauptstadt für rechtswidrig
- Donald Trump teilt Aufruf zur Hinrichtung von Demokraten
- Katastrophen-Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News
- Trump will sich mit neuem Bürgermeister von New York treffen
- Trump unterzeichnet Epstein-Gesetz
- Trump räumt schlechte Umfragewerte ein
- Senat legt Trump Gesetz zur Freigabe der Epstein-Akten zur Unterschrift vor
- Trumps Zölle lassen US-Handel einbrechen
- Nach Epstein-Mails: Ex-US-Finanzminister verlässt OpenAI
- US-Bundesgericht stoppt Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas
- Saudi-Arabien wird "wichtiger Verbündeter" der USA
Donnerstag, 20. November
Richterin erklärt Einsatz der Nationalgarde in US-Hauptstadt für rechtswidrig
Eine Bundesrichterin hat den Einsatz der Nationalgarde in der US-Hauptstadt Washington für nicht rechtens erklärt. Die Behörden hätten die Grenzen ihrer gesetzlichen Befugnisse überschritten, schrieb Richterin Jia Cobb.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe die Einheit der Hauptstadt nicht ohne ausdrückliche Anforderung der lokalen Behörden aktivieren dürfen. Zudem hätte sie Nationalgardisten aus anderen Bundesstaaten zu polizeilichen Zwecken nicht nach Washington beordern dürfen, hieß es in der Verfügung weiter.
Cobb ordnete an, den Einsatz der Nationalgarde zu beenden, setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.
Küstenwache soll Hakenkreuz nicht mehr als Hasssymbol einstufen
Die US-Küstenwache soll entschieden haben, das Hakenkreuz künftig nicht mehr offiziell als Hasssymbol einzustufen. Laut "Washington Post" wird das NS-Zeichen ab dem 15. Dezember als "potenziell spaltend" eingeordnet. Die neue Richtlinie betrifft auch andere umstrittene Symbole wie die konföderierte Flagge.
Letztere bleibt zwar weiterhin verboten, darf laut den überarbeiteten Vorgaben aber in bestimmten historischen Darstellungen gezeigt werden – sofern sie dort nur eine untergeordnete Rolle spielt. Hintergrund der Änderungen ist eine Neuausrichtung der US-Streitkräfte im Umgang mit Diskriminierung.
Auch wenn die Küstenwache nicht dem Verteidigungsministerium untersteht, orientiert sie sich nach Informationen der Zeitung an dessen Linie. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte im September eine Überprüfung der Vorschriften angestoßen und diese als "übermäßig weit gefasst" kritisiert. Sie gefährdeten laut Hegseth die Einsatzfähigkeit der Truppe.
Die US-Küstenwache wies gegenüber dem Magazin "Newsweek" die Behauptungen zurück, sie habe ihre Haltung abgeschwächt. In einer Erklärung sagte Admiral Kevin Lunday, der amtierende Kommandant der Küstenwache, dass die Behauptung, solche Symbole seien nicht mehr verboten, "kategorisch falsch" sei, und betonte, dass die Symbole nach den aktuellen Vorschriften der Behörde "verboten waren und bleiben".
Donald Trump teilt Aufruf zur Hinrichtung von Demokraten
Abgeordnete der Demokraten haben in einem Video Angehörige des Militärs und der Polizei dazu aufgerufen, ungesetzliche Befehle zu verweigern. Dies sei laut der Verfassung deren Pflicht, so die Demokraten. In seinem eigenen sozialen Netzwerk bezeichnete Donald Trump die Abgeordneten daraufhin als "Verräter" und forderte deren Inhaftierung. Weiterhin teilte er den Beitrag eines anderen Nutzers, der schrieb: "Erhängt sie, George Washington hätte es getan!" Wenig später schrieb Trump in einem neuen Beitrag: "AUFSTÄNDISCHES VERHALTEN, darauf steht die TODESSTRAFE". Mehr dazu lesen Sie hier.
Arbeitslosenquote steigt im September überraschend auf 4,4 Prozent
In den USA ist die Arbeitslosigkeit im September überraschend gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2021. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Quote erwartet.
Wegen der Teilschließung von Bundesbehörden im Oktober und November im Zuge des Haushaltsstreits wurden die Arbeitsmarktdaten für September mit einiger Verzögerung veröffentlicht.
Katastrophen-Umfrage für Trump – ausgerechnet bei Fox News
Donald Trump hat in einer aktuellen Umfrage deutlich an Rückhalt verloren – besonders bei wirtschaftlichen Themen und selbst innerhalb der eigenen Anhängerschaft. Das geht aus einer nationalen Erhebung von Trumps Haus- und Hofsender Fox News hervor, die ein zunehmend kritisches Stimmungsbild gegenüber dem früheren US-Präsidenten zeigt.
Demnach sind 76 Prozent der befragten Wähler mit dem Zustand der US-Wirtschaft unzufrieden – ein Anstieg gegenüber dem Sommer. Auch unter republikanischen Wählern herrscht laut der Umfrage breite Unzufriedenheit über steigende Lebenshaltungskosten: Große Mehrheiten berichten von Preisanstiegen bei Lebensmitteln, Energie, Mieten und Gesundheitsversorgung. Zugleich gaben doppelt so viele Befragte Trump statt seines Vorgängers Joe Biden die Schuld an der wirtschaftlichen Lage. Dreimal so viele erklärten, Trumps Wirtschaftspolitik habe ihnen persönlich geschadet.
Besonders auffällig: Die Zustimmung zu Trumps Amtsführung ist laut Fox News auf ein neues Tief gefallen – auch unter Kernwählergruppen wie Männern, weißen Wählern ohne Hochschulabschluss und Anhängern der Republikaner. Nur noch 86 Prozent der Republikaner äußerten Zustimmung, im März waren es noch 92 Prozent gewesen. Insgesamt gaben nur 41 Prozent der Befragten an, Trumps Arbeit zu befürworten, während 58 Prozent sie ablehnten. Zum Vergleich: Präsident Biden lag im November 2021 bei 44 Prozent Zustimmung. Auch das persönliche finanzielle Empfinden bleibt laut Umfrage schlecht: 60 Prozent bewerteten ihre Lage als "nur befriedigend" oder "schlecht", besonders negativ äußerten sich dabei Menschen mit geringerem Einkommen, Jüngere und Angehörige ethnischer Minderheiten.
Demokratin wegen Unterschlagung angeklagt
Eine Grand Jury in Miami hat am Mittwoch die demokratische Abgeordnete Sheila Cherfilus-McCormick und mehrere weitere Personen angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, rund 5 Millionen Dollar an Katastrophenhilfsgeldern der Federal Emergency Management Agency (FEMA) gestohlen und das Geld in ihre Kongresskampagne 2021 fließen lassen zu haben, wie das US-Justizministerium bekannt gab.
In der Anklage heißt es, dass Cherfilus-McCormick, die den 20. Bezirk Floridas vertritt, und ihr Bruder Edwin Cherfilus eine Zahlung im Zusammenhang mit einem COVID-19-Impfstoff-Personalvertrag, der an ihr Familienunternehmen für häusliche Pflege vergeben wurde, abgezweigt haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass die Gelder über mehrere Konten gewaschen wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern. Ein erheblicher Teil aus dem FEMA-Vertrag soll in Wahlkampfspenden geflossen sein. Die Kongressabgeordnete soll außerdem mit ihrem Steuerberater eine falsche Steuererklärung abgegeben haben. Das Büro von Cherfilus-McCormick reagierte am Mittwochabend nicht sofort auf die Bitte von Newsweek um eine Stellungnahme.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen AFP, dpa, Reuters