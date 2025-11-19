Umfragewerte stürzen ab Trumps Beliebtheit fällt auf neuen Tiefstand

Von reuters 19.11.2025 - 18:37 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses (Archivbild): Seine Beliebtheitswerte sind auf dem bislang tiefsten Stand seiner zweiten Amtszeit. (Quelle: Evelyn Hockstein/reuters)

Nur noch 38 Prozent der US-Amerikaner unterstützen Donald Trump. Dafür gibt es hauptsächlich zwei Gründe.

Die Zustimmung zu US-Präsident Donald Trump ist einer Umfrage zufolge auf den niedrigsten Stand seiner zweiten Amtszeit gefallen. Demnach sind nur noch 38 Prozent der US-Bürger mit seiner Arbeit zufrieden, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos hervorgeht. Gründe sind demnach die Unzufriedenheit mit seinem Umgang mit den Lebenshaltungskosten und der Untersuchung im Fall des verstorbenen verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.

Die viertägige Umfrage lief bis Montag. Demzufolge sind noch 26 Prozent der Amerikaner der Meinung, dass Trump die Lebenshaltungskosten gut handhabt. Seinen Umgang mit dem Fall Epstein befürworten 20 Prozent. 70 Prozent der Befragten glauben, dass die Regierung Informationen über Epsteins Kunden zurückhält.

Beliebtheit in erster Amtszeit sank auf 33 Prozent

Trump begann seine zweite Amtszeit im Januar mit einer Zustimmung von 47 Prozent. Sein jetziger Wert nähert sich den Tiefstwerten seiner ersten Amtszeit von 33 Prozent und denen seines demokratischen Vorgängers Joe Biden, dessen Zustimmungswerte auf bis zu 35 Prozent gefallen waren.

Die Umfrageergebnisse fallen in eine Zeit, in der Trumps Rückhalt in seiner Republikanischen Partei zu schwinden scheint. Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag mit überwältigender Mehrheit dafür, die Freigabe von Akten des Justizministeriums zu Epstein zu erzwingen. Trump hatte sich monatelang dagegen ausgesprochen, bevor er am Wochenende nach wachsendem Druck seine Haltung änderte.