Trump und Vance unerwünscht bei Dick Cheneys Trauerfeier

Von t-online , jcz 20.11.2025 - 14:31 Uhr

Donald Trump und JD Vance während der Angelobung (Archivbild): Dick Cheney war großer Kritiker des amtierenden Präsidenten. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago-images-bilder)

In Washington versammeln sich hochrangige Politiker zur Trauerfeier für Dick Cheney. US-Präsident Trump und Vizepräsident Vance sind jedoch nicht eingeladen.

Am heutigen Donnerstag findet in Washington die Trauerfeier für den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney statt. Cheney verstarb Anfang des Monats im Alter von 84 Jahren. Über 1.000 Menschen stehen laut CNN auf der Gästeliste für das Begräbnis, doch zwei Personen fehlen: Donald Trump und JD Vance.

Das ist auf der einen Seite ungewöhnlich, denn zu Trauerfeiern für hohe Würdenträger wird normalerweise immer der amtierende Präsident und sein Vize eingeladen. Andererseits ist es nicht überraschend: Cheney galt zeitlebens als erzkonservativ und hatte zwar 2016 noch den Wahlkampf von Donald Trump unterstützt, in den letzten Jahren seines Lebens distanzierte er sich jedoch zunehmend von dem US-Präsidenten.

Insbesondere nachdem seine Tochter, die damalige Abgeordnete Liz Cheney, wegen ihrer prägenden Rolle im Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke vom 6. Januar 2021 in Konflikt mit Trump geraten war. Im Jahr 2022 bezeichnete Cheney Trump als feige und erklärte, niemand stelle eine größere Gefahr für die US-Demokratie dar. Bei der Wahl 2024 gab er an, für die Demokratin Kamala Harris stimmen zu wollen.

Bush und Biden auf der Gästeliste

Trump selbst hatte sich auch nicht zum Tod des ehemaligen Vizepräsidenten geäußert. Seine Pressesprecherin teilte nur mit, dass Trump über den Tod Cheneys "im Bilde sei" und die Flaggen am Weißen Haus auf halbmast gesetzt worden seien.

Während Trump der Zeremonie fernbleibt, wird die politische Spitze der USA dennoch breit vertreten sein. Neben dem ehemaligen Präsidenten George W. Bush, dessen Vize Cheney war, und Joe Biden werden auch die früheren Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore und Dan Quayle erwartet.

Kritik an Rolle im Irak-Krieg

Zudem sollen mehrere Richterinnen und Richter des Supreme Court teilnehmen, darunter Chief Justice John Roberts sowie Brett Kavanaugh und Elena Kagan. Auch zahlreiche amtierende und frühere Kabinettsmitglieder beider Parteien sowie führende Vertreter des Kongresses werden anwesend sein.

Obwohl Politiker aus beiden Parteien an der Trauerfeier teilnehmen, gilt Cheney bei vielen der jungen und progressiven Demokraten als Persona non grata. Grund dafür ist seine Rolle als Architekt und größter Verteidiger des Irak-Kriegs und des Kriegs gegen den Terror nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001.