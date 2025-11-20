Hier gibt es 2.000 Euro Rente im Monat

"Darauf steht die Todesstrafe" Trump fordert Hinrichtung von US-Demokraten

Von t-online , jcz 20.11.2025 - 18:51 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Er bezeichnet die demokratischen Politiker als "Verräter". (Quelle: IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia/imago-images-bilder)

Donald Trump wirft sechs US-Demokraten Verrat vor und fordert ihre Hinrichtung. Grund ist ihre Kritik an umstrittenen militärischen Einsatzbefehlen.

Donald Trump fordert auf seinem eigenen sozialen Netzwerk Truth Social die Hinrichtung von sechs demokratischen Politikern. Die Demokraten hatten in einem Video Angehörige des Militärs und der Sicherheitskräfte aufgefordert, Befehle, die gegen Gesetze verstoßen, zu verweigern. Daraufhin bezeichnete sie Trump in einem Beitrag als "Verräter" und teilte einen Beitrag, in dem ein anderer Nutzer forderte: "Erhängt sie!" Wenig später schrieb er in einem neuen Beitrag: "AUFSTÄNDISCHES VERHALTEN, darauf steht die TODESSTRAFE".

Der Chef der Demokraten-Fraktion im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, forderte Trump auf, die Posts sofort zu löschen. Gavin Newsom, demokratischer Gouverneur von Kalifornien, nannte Trump bei X "krank im Kopf".

Die demokratischen Senatoren Mark Kelly aus Arizona und Elissa Slotkin aus Michigan, sowie die Abgeordneten des Repräsentantenhauses Maggie Goodlander (New Hampshire), Jason Crow (Connecticut), Chris Deluzio (Pennsylvania) und Chrissy Houlahan (Pennsylvania) dienten alle selbst in verschiedenen Teilen des Militärs oder des Sicherheitsapparats.

"Diese Regierung spielt unser Militär in Uniform sowie professionelle Geheimdienstleute gegen amerikanische Bürger aus", heißt es in dem Video. Die Soldaten und Sicherheitsmitarbeiter hätten jedoch einen Eid geschworen, die US-Verfassung zu schützen und könnten deshalb ungesetzliche Befehle verweigern.

"Denn dann wäre es zu spät"

Als Beispiele nannten die Kongressmitglieder in Interviews den Einsatz von Soldaten gegen Demonstranten, wie Trump ihn etwa in Los Angeles angeordnet hatte, oder die Tötungen mutmaßlicher Drogenschmuggler aus Lateinamerika. Letztere widersprechen laut UNO dem Völkerrecht.

In einem Interview mit Fox News erklärte Crow, ein ehemaliger Army Ranger: "Donald Trump hat eine Reihe sehr beunruhigender Äußerungen und Vorschläge gemacht, die gegen US-Recht verstoßen und unser Militär in eine schreckliche Lage bringen würden." Und fügte hinzu: "Ich möchte nicht warten, bis dies geschieht, um unsere Truppen an diese Verpflichtung zu erinnern, denn dann wäre es zu spät."

Kritik von Republikaner

Der stellvertretende Stabschef des Präsidenten im Weißen Haus, Stephen Miller, warf den Demokraten vor, damit "offen zum Umsturz aufzurufen". Auch andere Republikaner kritisierten das Video scharf. Die republikanische Senatorin Marsha Blackburn sagte in einem Interview mit Fox News: "Es ist unvorstellbar, dass gewählte Amtsträger uniformierten Mitgliedern des Militärs, die einen Eid geleistet haben, sagen, sie sollten Befehle verweigern, die ihnen zur Ausführung ihres Auftrags erteilt wurden."