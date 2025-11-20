Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump kokettiert öffentlich mit der Todesstrafe für politische Gegner. Das ist ein ungeheuerlicher Tabubruch, selbst für die Verhältnisse des amerikanischen Präsidenten. Er erschüttert das demokratische Selbstverständnis der USA.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Vielleicht soll es wieder nur ein Ablenkungsmanöver sein. Vielleicht aber w Donald Trump auch wirklich wütend. Doch was auch immer der Grund für seinen jüngsten Ausbruch sein mag, ist herzlich egal.

Es gibt Tage, in denen Politiker mit ihrer politischen Rhetorik nicht nur einfach entgleisen, sondern eine Grenze überschreiten und nach denen nichts mehr normal ist. Der 20. November 2025 gehört zu diesen Tagen.

Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten bringt öffentlich die Todesstrafe für demokratische Kongressabgeordnete und Senatoren ins Spiel. Der Grund: Sie haben US-Soldatinnen und -Soldaten daran erinnert, dass sie verfassungswidrige Befehle verweigern müssen. Denn die schwören keinen Eid auf den Oberbefehlshaber, sondern auf die Verfassung.

Für Trump mag das Vorgehen der Abgeordneten und Senatoren eine Provokation darstellen. Aber seine Reaktionen darauf sind nicht mit einer Übertreibung, nicht mit einem Ausrutscher und nicht mit einem Missverständnis zu entschuldigen. Sie sind eine moralische Bankrotterklärung.

Trump bringt Hinrichtungen für Abgeordnete ins Spiel

In einer Tirade von mehreren Beiträgen auf seiner Plattform Truth Social beschuldigt er insgesamt sechs Abgeordnete, allesamt Veteranen oder ausgebildete Sicherheitsexperten, der "Aufwiegelung", des "Verrats" und eines Verhaltens, das "mit dem Tod bestraft" gehöre.

Zuerst verbreitete er den Beitrag eines anonym erscheinenden Nutzers, der forderte: "ERHÄNGT SIE – GEORGE WASHINGTON WÜRDE ES TUN!!" Dann schrieb Trump selbst: Auf solches "aufwieglerische Verhalten" wie das der demokratischen Politiker stünde die "Todesstrafe". Dass ein Präsident solche Gewaltfantasien nicht nur duldet, sondern aktiv verbreitet, ist ein radikaler Bruch mit jeder demokratischen Norm. Begangen von einem Mann, der selbst zweimal nur denkbar knapp Attentaten entgangen ist.

Die Fakten sind eindeutig: Die Abgeordneten und Senatoren haben nichts anderes getan, als geltendes Recht zu wiederholen. Angehörige der US-Streitkräfte werden in ihrer Ausbildung explizit darauf hingewiesen, dass illegale Befehle nicht befolgt werden dürfen. Genau das sagen sie in einem von ihnen verbreiteten Video – nicht mehr, nicht weniger.

Die perfide Verteidigungsstrategie des Weißen Hauses