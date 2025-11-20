Trump fordert Todesstrafe für Abgeordnete Das ist eine moralische Bankrotterklärung
Donald Trump kokettiert öffentlich mit der Todesstrafe für politische Gegner. Das ist ein ungeheuerlicher Tabubruch, selbst für die Verhältnisse des amerikanischen Präsidenten. Er erschüttert das demokratische Selbstverständnis der USA.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Vielleicht soll es wieder nur ein Ablenkungsmanöver sein. Vielleicht aber w Donald Trump auch wirklich wütend. Doch was auch immer der Grund für seinen jüngsten Ausbruch sein mag, ist herzlich egal.
Es gibt Tage, in denen Politiker mit ihrer politischen Rhetorik nicht nur einfach entgleisen, sondern eine Grenze überschreiten und nach denen nichts mehr normal ist. Der 20. November 2025 gehört zu diesen Tagen.
Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten bringt öffentlich die Todesstrafe für demokratische Kongressabgeordnete und Senatoren ins Spiel. Der Grund: Sie haben US-Soldatinnen und -Soldaten daran erinnert, dass sie verfassungswidrige Befehle verweigern müssen. Denn die schwören keinen Eid auf den Oberbefehlshaber, sondern auf die Verfassung.
Für Trump mag das Vorgehen der Abgeordneten und Senatoren eine Provokation darstellen. Aber seine Reaktionen darauf sind nicht mit einer Übertreibung, nicht mit einem Ausrutscher und nicht mit einem Missverständnis zu entschuldigen. Sie sind eine moralische Bankrotterklärung.
Trump bringt Hinrichtungen für Abgeordnete ins Spiel
In einer Tirade von mehreren Beiträgen auf seiner Plattform Truth Social beschuldigt er insgesamt sechs Abgeordnete, allesamt Veteranen oder ausgebildete Sicherheitsexperten, der "Aufwiegelung", des "Verrats" und eines Verhaltens, das "mit dem Tod bestraft" gehöre.
Zuerst verbreitete er den Beitrag eines anonym erscheinenden Nutzers, der forderte: "ERHÄNGT SIE – GEORGE WASHINGTON WÜRDE ES TUN!!" Dann schrieb Trump selbst: Auf solches "aufwieglerische Verhalten" wie das der demokratischen Politiker stünde die "Todesstrafe". Dass ein Präsident solche Gewaltfantasien nicht nur duldet, sondern aktiv verbreitet, ist ein radikaler Bruch mit jeder demokratischen Norm. Begangen von einem Mann, der selbst zweimal nur denkbar knapp Attentaten entgangen ist.
Die Fakten sind eindeutig: Die Abgeordneten und Senatoren haben nichts anderes getan, als geltendes Recht zu wiederholen. Angehörige der US-Streitkräfte werden in ihrer Ausbildung explizit darauf hingewiesen, dass illegale Befehle nicht befolgt werden dürfen. Genau das sagen sie in einem von ihnen verbreiteten Video – nicht mehr, nicht weniger.
Die perfide Verteidigungsstrategie des Weißen Hauses
Trumps Pressesprecherin Karoline Leavitt ruderte zuerst zurück. Nein, der Präsident fordere nicht die Todesstrafe für Abgeordnete, antwortete sie vor Reportern in Washington. Dann aber verteidigte sie den Ausbruch des Präsidenten. Die Abgeordneten würden schließlich insinuieren, Trump halte sich als Commander-in-Chief nicht an geltende Gesetze. Das wiederum untergrabe die Autorität des Präsidenten und sabotiere die Befehlskette. Dann schloss sie nicht aus, dass die Justiz womöglich doch Strafen vorsehen würde. Sie sei aber keine Rechtsexpertin.
Tatsächlich ist Trumps Umgang mit dem US-Militär mindestens juristisch umstritten – ob beim mutmaßlich völkerrechtswidrigen und intransparenten Abschuss von angeblichen Drogenkurier-Booten in der Karibik oder beim Entsenden von Marines und Nationalgardisten in amerikanische Städte gegen den Willen der Gouverneure.
Trumps umstrittene Machtspiele mit dem Militär
Trump drohte sogar mehrfach unverhohlen mit einem militärischen Einsatz gegen behauptete Feinde im Innern, die noch gefährlicher als äußere Feinde seien. Sein Dekret, das die sogenannte Antifa zur Terrororganisation erklärt, ist darüber hinaus so schwammig, dass im Grunde fast jeder zum Feind erklärt werden könnte, gegen den dann auch jedes Mittel recht sein würde. Das ist nicht weniger als politischer Machtmissbrauch.
- Neue Rolle für das US-Militär: Trumps gefährlichste Rede
Die Abgeordneten haben allen Grund, sich derart mahnend erinnernd an die Truppe zu wenden. Trump und seine Pressesprecherin versuchen, daraus eine angebliche "Gefährdung der nationalen Sicherheit" zu konstruieren. Dabei ist es in Wahrheit Trump, der die nationale Sicherheit untergräbt. Er ist es, der wiederholt die Loyalität der Soldaten und Generäle zum Präsidenten gefärhlich mit der Loyalität zur Verfassung vermischt.
Von "Hängt Mike Pence" zu "Hängt sie"
Das Muster von Trump ist bekannt. Schon am 6. Januar 2021 schrien seine Anhänger "Hängt Mike Pence". Damals ging es ebenfalls darum, dass sein Vizepräsident als einer der wenigen den Mut hatte, die Verfassung zu achten, anstatt Trumps Wünschen zum Wahlausgang zu gehorchen. Pence entging dieser Gewalt nur knapp. Trump störte es nicht. Im Gegenteil: Laut Aussagen mehrerer Zeugen befand er offenbar sogar, sein Vize würde es nicht anders verdienen.
Jetzt, fünf Jahre später, stört es ihn offensichtlich noch weniger. Es braucht keine heimlichen Zeugen mehr. Trump schreibt und fordert es öffentlich. Seine neuen Drohungen als Präsident richtet er gegen demokratisch gewählte Volksvertreter, also buchstäblich gegen eine der fundamentalen Institutionen der US-amerikanischen Republik.
Ein Präsident, der öffentlich mit Hinrichtungen politischer Gegner spielt, verlässt den Raum der tolerablen Meinungsäußerungen endgültig. Legal mag das sein. Trump ist als Präsident ohnehin immun gegen jegliche Strafverfolgung. Todesdrohungen als legitimes Mittel politischer Auseinandersetzung zu etablieren, ist trotzdem ein weiteres von vielen Warnzeichen, die er aussendet.
Für die Amerikaner geht es seit heute mehr denn je um die Frage, ob sie als Vereinigte Staaten noch bereit sind, die roten Linien einer Demokratie zu verteidigen, um ihren Fortbestand zu beschützen. Dazu gehören nicht nur Gesetze, sondern auch Normen. Trump ignoriert beides nach Lust und Laune.
Die Wählerinnen und Wähler haben es in der Hand, spätestens bei den Zwischenwahlen im nächsten Jahr. Dass es im Land rumort, das zeigen die millionenfachen Proteste auf den Straßen, das zeigen die schlechten Umfragewerte und auch die zunehmende Unruhe in den eigenen Reihen.
