Ein Friedensplan, der die Ukraine schrumpft, Putin belohnt und Europa schwächt: Trumps 28 Punkte für ein Kriegsende klingen nach einer geopolitischen Zäsur. Die könnten die ganze Weltordnung verändern.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Sollte der von Donald Trumps Team entworfene 28-Punkte-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine tatsächlich Wirklichkeit werden, dürfte eines bereits jetzt klar sein: Diese Friedensidee der US-Regierung wäre eine dramatische, geopolitische Zäsur.

Gemäß Trumps detaillierten Vorstellungen, die am Donnerstag durchsickerten, würde der Krieg in der Ukraine nach mehr als elf Jahren zwar im besten Fall aufhören. Der Preis dafür wäre demnach aber auch eine radikale Neudefinition der völkerrechtlich festgelegten Grenzen und eine Abkehr von der bisherigen europäischen Sicherheitsordnung.

Trumps Vorschlag, auf dessen Grundlage zu arbeiten sich die Ukraine wohl bereit erklärt, bietet einerseits weitreichende Zugeständnisse für den Angreifer Russland und zugleich noch immer nur vage Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Was das Weiße Haus als pragmatische Lösung verkauft, dürfte aus anderer Sicht, insbesondere der Ukraine und der europäischen Nato-Verbündeten, eher nach einer Kapitulation des Westens vor einem nuklear bewaffneten Aggressor klingen. Der Plan soll nämlich unter anderem der Nato jede weitere Expansion verbieten.

Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem die Washingtoner Denkfabrik "Institute for the Study of War". Die Autoren schreiben dazu: "Alle verfügbaren Berichte deuten weiterhin darauf hin, dass die Bestimmungen des gemeldeten 28-Punkte-Friedensplans zwischen Russland und den USA einer vollständigen Kapitulation der Ukraine vor Russlands ursprünglichen Kriegsforderungen gleichkommen."

Mehr als nur einen Waffenstillstand

Als die vollständige Version von Donald Trumps 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine öffentlich wurde, klangen die Reaktionen in Europa und in der Ukraine darum auch verhalten bis alarmiert.

Zwar erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er sei bereit, über den Entwurf der Amerikaner zu "sprechen", den er als deren "Vision" bezeichnete. Doch gleichzeitig machte er klar, dass sein Land für einen "gerechten Frieden" nach den eigenen "Schlüsselprinzipien" kämpfen werde.

In Brüssel und mehreren EU-Hauptstädten dominierte hingegen der Eindruck, dass der Entwurf wie eine Wunschliste Putins wirkt. Denn tatsächlich geht Trumps Plan weit über einen Waffenstillstand, auf dessen Grundlage eigentlich verhandelt werden sollte, hinaus. Der Waffenstillstand soll nun erst dann kommen, wenn Russland und die Ukraine dem Plan zugestimmt haben.