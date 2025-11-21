Trumps Plan für die Ukraine Ein Deal, der Europa erzittern lässt
Ein Friedensplan, der die Ukraine schrumpft, Putin belohnt und Europa schwächt: Trumps 28 Punkte für ein Kriegsende klingen nach einer geopolitischen Zäsur. Die könnten die ganze Weltordnung verändern.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Sollte der von Donald Trumps Team entworfene 28-Punkte-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine tatsächlich Wirklichkeit werden, dürfte eines bereits jetzt klar sein: Diese Friedensidee der US-Regierung wäre eine dramatische, geopolitische Zäsur.
Gemäß Trumps detaillierten Vorstellungen, die am Donnerstag durchsickerten, würde der Krieg in der Ukraine nach mehr als elf Jahren zwar im besten Fall aufhören. Der Preis dafür wäre demnach aber auch eine radikale Neudefinition der völkerrechtlich festgelegten Grenzen und eine Abkehr von der bisherigen europäischen Sicherheitsordnung.
- Dokument enthüllt: Lesen Sie hier Trumps 28-Punkte-Plan für die Ukraine
- Tagesanbruch: Die Kriegslage in der Ukraine ändert sich
Trumps Vorschlag, auf dessen Grundlage zu arbeiten sich die Ukraine wohl bereit erklärt, bietet einerseits weitreichende Zugeständnisse für den Angreifer Russland und zugleich noch immer nur vage Sicherheitsgarantien für die Ukraine.
Was das Weiße Haus als pragmatische Lösung verkauft, dürfte aus anderer Sicht, insbesondere der Ukraine und der europäischen Nato-Verbündeten, eher nach einer Kapitulation des Westens vor einem nuklear bewaffneten Aggressor klingen. Der Plan soll nämlich unter anderem der Nato jede weitere Expansion verbieten.
Zu diesem Ergebnis kommt unter anderem die Washingtoner Denkfabrik "Institute for the Study of War". Die Autoren schreiben dazu: "Alle verfügbaren Berichte deuten weiterhin darauf hin, dass die Bestimmungen des gemeldeten 28-Punkte-Friedensplans zwischen Russland und den USA einer vollständigen Kapitulation der Ukraine vor Russlands ursprünglichen Kriegsforderungen gleichkommen."
Mehr als nur einen Waffenstillstand
Als die vollständige Version von Donald Trumps 28-Punkte-Friedensplan für die Ukraine öffentlich wurde, klangen die Reaktionen in Europa und in der Ukraine darum auch verhalten bis alarmiert.
Zwar erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er sei bereit, über den Entwurf der Amerikaner zu "sprechen", den er als deren "Vision" bezeichnete. Doch gleichzeitig machte er klar, dass sein Land für einen "gerechten Frieden" nach den eigenen "Schlüsselprinzipien" kämpfen werde.
In Brüssel und mehreren EU-Hauptstädten dominierte hingegen der Eindruck, dass der Entwurf wie eine Wunschliste Putins wirkt. Denn tatsächlich geht Trumps Plan weit über einen Waffenstillstand, auf dessen Grundlage eigentlich verhandelt werden sollte, hinaus. Der Waffenstillstand soll nun erst dann kommen, wenn Russland und die Ukraine dem Plan zugestimmt haben.
Der Plan des US-Präsidenten hat dabei offenkundig zur Folge, die Sicherheitsarchitektur Europas gänzlich neu zu ordnen. Dabei sollen die Beziehungen zwischen Washington und Moskau wiederbelebt und, wie schon seit Monaten beobachtbar, fast ausschließlich die Ukraine zu Zugeständnissen gedrängt werden.
- Kommentar zum "Friedensplan": Das würde den nächsten Krieg vorbereiten
Als Kernforderung soll die Ukraine kleiner und neutral werden
Der wohl einschneidendste Teil des Plans betrifft unter Punkt 21 die territoriale Integrität der Ukraine. Russland würde demnach nicht nur die Krim sowie die Regionen Donezk und Luhansk behalten. Die USA würden diese neuen Grenzen anerkennen. Putin würde de facto auch die aktuellen Frontverläufe in Cherson und Saporischschja als seine Einflusszone sichern. Zudem soll der von Kiew bislang gehaltene Teil der Oblast Donezk geräumt und in eine entmilitarisierte Zone unter russischer Souveränität überführt werden.
Damit würde die Ukraine einen erheblichen Teil ihres bisherigen Staatsgebiets endgültig verlieren. Das ist etwas, das laut ukrainischer Verfassung eigentlich unmöglich ist. Der ukrainische Präsident hatte dies darum bisher auch stets kategorisch ausgeschlossen. Ohne Abstimmung der ukrainischen Bevölkerung dürfte dieser Teil kaum umsetzbar sein.
Hinzu kommen weitere zentrale Bedingungen: Die Ukraine soll demnach dauerhaft neutral bleiben und in ihrer Verfassung festschreiben, dass sie niemals der Nato beitreten wird. Ihr Militär soll auf maximal 600.000 Soldaten begrenzt werden, also deutlich weniger als heute. Ausländische Truppen sollen grundsätzlich nicht auf ukrainischem Boden stationiert werden dürfen.
Obwohl sich die ukrainische Bevölkerung seit vielen Jahren in Richtung Westen orientieren will, würde das Land mit diesen Zugeständnissen in eine Art sicherheitspolitische Grauzone zwischen Russland und dem Westen gedrängt werden.
Der Preis des Friedens
Der Plan enthält auch Elemente, die aus der Sicht der Ukraine attraktiv klingen könnten, darunter vor allem die "verlässlichen Sicherheitsgarantien" der Amerikaner. Wie diese aber konkret aussehen würden, verrät auch dieser Plan noch immer nicht. Nach jetzigem Stand wäre diese Garantie also nicht belastbar. Das Onlineportal "Axios" meldete Donnerstagnacht, dass die Garantien "Nato-artig" aussehen sollen.
Zudem stellt der Plan milliardenschwere Investitionsprogramme für den Wiederaufbau des Landes in Aussicht: darunter mindestens 100 Milliarden US-Dollar aus eingefrorenen russischen Vermögen, zusätzliches Geld aus Europa sowie großangelegte US-Investitionen in Energie-, Infrastruktur- und Technologieprojekte.
Der Tauschhandel würde lauten: Frieden, Sicherheitsgarantie und Wiederaufbau gegen tiefgreifende Einschränkungen der ukrainischen Souveränität. Und auch die Gefahr, dass Russland nach einer Phase der Erholung einfach erneut Ansprüche stellt, wäre nicht gebannt.
Putin wäre der große Gewinner
Obwohl die russische Armee auch im vierten Kriegsjahr der Komplettinvasion nur unter extrem hohen Verlusten schleppend vorankommt, wäre Putin in vielen Punkten der eindeutige Sieger. Denn folgende Forderungen würden erfüllt:
1. Die eroberten Gebiete würden international anerkannt, zumindest de facto. 2. Die Sanktionen gegen Russland würden schrittweise aufgehoben. 3. Russland könnte in die globale Wirtschaftsordnung zurückkehren, sogar in das Format der G8. 4. Putin könnte sich über eine umfangreiche wirtschaftliche Kooperation mit den USA freuen.
Die bitterste Pille: Alle Kriegsverbrechen, alle Deportationen, alle Zerstörungen würden durch eine umfassend garantierte Amnestie faktisch folgenlos bleiben. Trump würde Putin damit einen geopolitischen Triumph bescheren, den er militärisch bislang noch immer nicht erreichen konnte.
Ein Albtraum für Europa
In Brüssel war der Schock schon groß, bevor die 28 Punkte im Detail bekannt wurden. Weniger wegen der Inhalte, sondern wegen der Art und Weise, wie der Plan zustande kam: Denn die europäischen Regierungen wurden offenbar gänzlich außen vor gelassen. Die Staats- und Regierungschefs erfuhren aus der Presse davon.
Aus Sicht Europas muss das ein diplomatischer Affront sein, zumal man mittlerweile der größte finanzielle Unterstützer der Ukraine ist. Würde Trumps Plan umgesetzt, wäre das ein gefährlicher Präzedenzfall: Ein nuklear bewaffneter Staat überfällt ein souveränes Nachbarland und erhält am Ende Territorium, politische Zugeständnisse und wirtschaftliche Vorteile. Europa darf dafür zahlen.
- Reaktionen auf Friedensplan: "Verstörend" und "nicht akzeptabel"
Die Sorge in Europa: Trumps Deal könnte künftige Aggressionen nicht verhindern, sondern geradezu ermutigen. Die estnische EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas brachte das mit diesen Worten auf den Punkt: "Der Druck muss auf dem Aggressor liegen, nicht auf dem Opfer. Wenn man Aggression belohnt, bekommt man nur mehr davon." Europa sieht seine Sicherheitsordnung offensichtlich bedroht und die eigene Rolle von den USA marginalisiert.
Trump wittert schnelle Chancen und riskiert viel
Aus Sicht der US-Regierung ist der Plan ein absoluter Gewinn, auch für Amerika. Trump benötigt einen schnellen Frieden, um den finanziellen und damit auch den politischen Druck auf die USA zu reduzieren. Ganz seinem Image als Dealmaker entsprechend, wittert der Präsident hauptsächlich lukrative Investitionsmöglichkeiten, einerseits in der Ukraine, andererseits dann in wiederaufgenommener und ausgebauter Kooperation mit Russland.
So gerissen diese Idee aus Trumps Sicht auch erscheinen mag, birgt sie zugleich ein hohes politisches Risiko. Denn mit seinem Vorgehen spaltet er nicht nur die transatlantische Allianz mit den Europäern. Er unterminiert gegenüber Russland und anderen Mächten auch die Abschreckungslogik der Nato.
Indem er einen Aggressor rehabilitiert, der die europäische Friedensordnung zerstört hat, sendet Trump ein Signal an die Welt, das gerade in Peking aufmerksam registriert werden dürfte. Die USA werfen plötzlich die Frage auf: Kann der Westen künftig noch glaubwürdig vor weiterer Aggression warnen, wenn er Angriffskriege am Ende belohnt?
Für Taiwan, die Staaten des Kaukasus und Südostasiens wäre das ein fatales Zeichen. Putins Krieg und Trumps Frieden könnten eine Welt einläuten, in der militärische Macht und nukleare Erpressbarkeit künftig noch viel mehr zählen als das internationale Recht. Die Welt würde dann für den Moment vielleicht friedlicher erscheinen, langfristig aber ein deutlich unsicherer Ort werden.
