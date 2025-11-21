Drohkulisse in der Karibik Deshalb steigen Trumps Kampfjets vor Venezuela auf

21.11.2025 - 08:02 Uhr

Eine F/A-18 "Super Hornet" beim Start von einem US-Flugzeugträger. (Archivbild) (Quelle: imago-images-bilder)

Donald Trump erhöht den Druck auf Venezuela. US-Militärjets donnern über der Karibik. Ein Insider erklärt die Gründe.

Dabei handelte es sich nach Aufzeichnungen von Flugradarseiten um eine F/A-18 Super Hornets und ein Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135V Rivet Joint der US-Luftwaffe. "Es geht um reguläre operative Trainingsflüge des Flugzeugträgers USS Ford und anderer Plattformen, die Übungen durchführen", sagte ein US-Militär zu "twz". Er ergänzte: "Dabei werden auch venezolanische Sensoren und Reaktionssysteme getestet. Dies ist Teil der Kampagne, mit der die USA ihre Fähigkeiten in der Karibik demonstrieren wollen."

US-Präsident Trump hält Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten zu fördern. Venezuelas linksnationalistischer Präsident Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz. Die US-Regierung sieht Maduro nicht als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. Er bot Trump zuletzt Gespräche an.