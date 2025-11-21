t-online - Nachrichten für Deutschland
US-Luftwaffe in der Karibik: Trumps Kampfjets steigen vor Venezuela auf

Drohkulisse in der Karibik
Deshalb steigen Trumps Kampfjets vor Venezuela auf

Von t-online
21.11.2025 - 08:02 UhrLesedauer: 1 Min.
Eine F/A-18 "Super Hornet" beim Start von der "USS Harry S. Truman": Ein Seemann wurde bei dem Vorfall verletzt. (Symbolfoto)Vergrößern des Bildes
Eine F/A-18 "Super Hornet" beim Start von einem US-Flugzeugträger. (Archivbild) (Quelle: imago-images-bilder)
Donald Trump erhöht den Druck auf Venezuela. US-Militärjets donnern über der Karibik. Ein Insider erklärt die Gründe.

US-Präsident Donald Trump demonstriert in der Karibik weiter Stärke. Zunächst setzte er den Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" in Richtung Venezuela in Bewegung, dann kündigte er Militärübungen in der Karibik an. Nach Informationen der Plattform "The War Zone" (twz) flogen jetzt erstmals US-Militärflugzeuge die Venezuelas Küste ab.

Dabei handelte es sich nach Aufzeichnungen von Flugradarseiten um eine F/A-18 Super Hornets und ein Aufklärungsflugzeug vom Typ RC-135V Rivet Joint der US-Luftwaffe. "Es geht um reguläre operative Trainingsflüge des Flugzeugträgers USS Ford und anderer Plattformen, die Übungen durchführen", sagte ein US-Militär zu "twz". Er ergänzte: "Dabei werden auch venezolanische Sensoren und Reaktionssysteme getestet. Dies ist Teil der Kampagne, mit der die USA ihre Fähigkeiten in der Karibik demonstrieren wollen."

US-Präsident Trump hält Venezuela vor, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten zu fördern. Venezuelas linksnationalistischer Präsident Maduro vermutet dagegen US-Pläne zu seinem Sturz. Die US-Regierung sieht Maduro nicht als rechtmäßigen Präsidenten Venezuelas an. Er bot Trump zuletzt Gespräche an.

Trump ließ zuletzt mehrere Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler vor Venezuelas Küste versenken. Historiker verweisen auf ein ähnliches US-Vorgehen gegen Panamas Staatschef Manuel Noriega. Auch ihm hielten die USA Verstrickungen in den Drogenhandel vor, Noriega wurde 1989 durch eine US-Invasion gestürzt und später in den USA zu einer Haftstrafe verurteilt.

Internationale Politik

