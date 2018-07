Kandidat fürs Oberste Gericht

Trumps Mann für die Konterrevolution

Donald Trump kann die Balance am Verfassungsgericht auf Jahrzehnte nach rechts verschieben. Dafür trifft er eine ungewöhnliche Wahl. Binnen Minuten bricht um seinen Kandidaten eine politische Schlacht aus.

Zwölf Tage lang gab es in der amerikanischen Hauptstadt kein größeres Thema als diese Frage: Wen wird Donald Trump als neuen Verfassungsrichter nominieren?

Als Trump die Personalie nun verkündete, am Montagabend um 21 Uhr zur besten Sendezeit, hielt ein Teil des Landes den Atem an: Der Sender ABC unterbrach die Dating-Show "Bachelorette", um ins Weiße Haus zu schalten. Vor dem Supreme Court hatten sich die Demonstranten bereits in Stellung gebracht.

Trump selbst kostete den Moment aus. "Neben Fragen von Krieg und Frieden", sagte er, "ist dies die wichtigste Entscheidung, die ein Präsident zu treffen hat." Dann präsentierte Trump seinen Mann: Brett Kavanaugh, Richter am zweitmächtigsten Gericht des Landes, dem Berufsgericht in Washington, ein stramm konservativer Jurist.

Er stand auf allen Kandidatenlisten, aber in gewisser Weise ist seine Nominierung eine Überraschung: Denn er entstammt jenem Milieu, das Trump eigentlich verachtet: dem Washingtoner Establishment. Er braucht ihn, um gegen alle Widerstände das oberste Gericht auf lange Zeit nach rechts zu verschieben.



Die wichtigsten Antworten zur US-Personalie des Jahres im Überblick:

Warum ist die Personalie so wichtig? Die neun obersten Richter fällen politische Grundsatzentscheidungen. Sie sind auf Lebenszeit ernannt und können die amerikanische Gesellschaft längerfristig prägen als Trump selbst, der höchstens acht Jahre im Amt ist. Nach dem Rückzug von Anthony Kennedy ins Rentnerleben hat Trump nun die Chance, die Kräfteverhältnisse nachhaltig zu verschieben. Denn Kennedy war ein Moderater, der immer wieder das Zünglein an der Waage spielte: Mal stimmte er mit den vier anderen Konservativen, doch bei Themen wie Abtreibung und Homo-Ehe eher mit den vier liberalen Richtern. Mit Kavanaugh würde Trump einen sehr konservativen Richter ans Gericht bringen, der die Balance dauerhaft auf die rechte Seite verschiebt.

Where Brett Kavanaugh sits in the ideological spectrumhttps://t.co/KWfe1by2nq pic.twitter.com/TQjUy2wmuH — Axios (@axios) July 10, 2018

Auf noch radikalere Kandidaten wie die 46-jährige Bundesrichterin Amy Coney Barrett, die seine religiöse Wählerbasis in Verzückung versetzt hätte, hat Trump allerdings verzichtet.

Was steht auf dem Spiel? Liberale und Demokraten fürchten, dass der Supreme Court mit Kavanaugh zahlreiche Entscheidungen zurückdrehen könnte, die sie als wichtigen Fortschritt für das Land sehen. Vor allem ein Grundsatzurteil aus den Siebzigerjahren, das Abtreibung erlaubt, oder jüngere Entscheidungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe. Als Verfechter einer traditionellen Verfassungsauslegung dürfte Kavanaugh auch Versuche, das Recht auf Waffenbesitz zu regulieren, abblocken.

Protest vor dem Supreme Court mit Bernie Sanders (Quelle: Cliff Owen/AP/dpa)



Wie hart umkämpft wird die Personalie? Sehr hart. Bereits binnen Minuten nach der Verkündung brach die politische Schlacht um die Nominierung los. Der Minderheitsführer im Senat, Demokrat Chuck Schumer, schickte seine ersten Anti-Kavanaugh-Tweets schon los, als dieser im Weißen Haus noch nicht einmal begonnen hatte zu sprechen. Auf den Stufen vor dem Supreme Court in Washington hielten linke Demonstranten mit demokratischen Politikern umgehend eine Kundgebung ab. Beim Trump-treuen Sender "Fox News" feierte man die Personalie als Meisterstück des Präsidenten. Jetzt werden vor allem die erwähnten Senatoren, die potentiell die Mehrheiten kippen können, in das Zentrum millionenschwerer Einflusskampagnen rücken. Linke und konservative Interessengruppen werden Wahlwerbung schalten, die zielgenau eben jene Parlamentarier unter Druck setzen soll. Beide Seiten werden die Personalie als Futter für den anstehenden Kongresswahlkampf nutzen.