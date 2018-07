"Russland will Trump definitiv nicht!"

Die Russland-Affäre wird zum Possenspiel: Bei dem Treffen mit Putin bestritt Trump noch eine russische Einmischung in die US-Wahl. Nun spricht der US-Präsident eine Warnung vor dem Kreml aus.

US-Präsident Donald Trump hat die Diskussion um eine mutmaßlich russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl neu angeheizt. In einer Nachricht auf Twitter zeigte sich Trump überzeugt davon, dass Russland sich in die Kongresswahlen im Herbst einmischen wird, um den oppositionellen Demokraten zu helfen.

Zuletzt erklärte Putin sogar, dass er sich Trump als US-Präsidenten gewünscht war. Für Trump war dies anscheinend nicht besonders glaubhaft: "Ich bin sehr besorgt, dass Russland sehr hart dafür kämpfen wird, Einfluss auf die bevorstehende Wahl zu nehmen", schrieb der Republikaner. "Angesichts der Tatsache, dass kein Präsident härter gegenüber Russland war als ich, werden sie sehr hart dafür kämpfen, die Demokraten zu puschen. Sie wollen Trump definitiv nicht!", fügte er hinzu.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!