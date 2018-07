Trump droht Türkei wegen US-Pastor mit Sanktionen

Der Streit um einen in der Türkei inhaftierten Pastor aus den USA spitzt sich zu. Jetzt hat sich Donald Trump via Twitter eingeschaltet – und droht dem Land mit ernsten Konsequenzen.

Im Streit um einen US-Pastor, der seit mehr als eineinhalb Jahren in der Türkei festgehalten wird, hat US-Präsident Donald Trump dem Land "weitreichende Sanktionen" angedroht. "Er leidet fürchterlich. Dieser unschuldige Glaubensmann sollte umgehend freigelassen werden", twitterte Trump am Donnerstag.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!