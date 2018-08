Ex-Trump-Vertraute veröffentlicht geheime Aufnahme

Eine ehemalige Mitarbeiterin der Regierung Trump hat Aufnahmen aus dem Innersten des Weißen Hauses veröffentlicht. Nun drohen ihr rechtliche Konsequenzen.

Vor der Veröffentlichung ihres Enthüllungsbuchs über das Weiße Haus unter US-Präsident Donald Trump hat die frühere Regierungsmitarbeiterin Omarosa Manigault Newman eine Tonbandaufnahme ihres Entlassungsgesprächs mit Stabschef John Kelly publik gemacht – mitgeschnitten im Situation Room des Weißen Hauses.

Der Raum ist ein Ort höchster Vertraulichkeit; üblicherweise sind elektronische Geräte dort verboten. Geheimdienst-Experten reagierten deswegen entsetzt auf die offensichtlichen Sicherheitslücken. Omarosa habe eindeutig mit der Aufnahme ein Verbrechen begangen. Auf dem Band ist eine Stimme zu hören, die diejenige Kellys sein soll. Zu hören ist, wie er der Trump-Vertrauten "bedeutende Integritätsprobleme" vorwirft.

