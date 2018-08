Wegen Zinspolitik

Trump legt sich erneut mit US-Notenbank an

21.08.2018, 02:39 Uhr | dpa, rtr

Donald Trumps Tiraden gegen die Zinserhöhungen der US-Notenbank gehen in die nächste Runde: In einem Interview kritisiert er die Entscheidungen Notenbank-Chefs – und stellt die Unabhängigkeit der Fed infrage.

US-Präsident Donald Trump hat nach Berichten der US-Medien Bloomberg und Dow Jones vom Montag erneut die US-Notenbank Federal Reserve für deren Zinspolitik kritisiert. Die Notenbank verfolgt eine Politik der moderaten Zinsanhebungen, um nach der Nullzinsphase nach der Finanzkrise wieder auf Normalniveau zu gelangen. Entsprechende Äußerungen seien auf einer Veranstaltung zum Sammeln von Wahlkampfspenden in der Nähe von New York unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefallen.

Während der Präsidentschaft Trumps hat es bisher fünf Zinsschritte gegeben, Erhöhungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte auf inzwischen 1,75 bis 2,0 Prozent. In diesem und im nächsten Jahr sind weitere Erhöhungen vorgesehen.

Der Präsident sieht in den Erhöhungen ein unnötiges Bremsen der US-Wirtschaft. Wirtschaftsexperten und Notenbanker argumentieren, die Zinsschritte seien nötig, um ein Überhitzen der Volkswirtschaft zu vermeiden. Die schrittweise Vorgehensweise soll Schocks durch abrupte Zinsschritte vermeiden.

Kritik an Fed-Chef Powell: "Nicht begeistert, dass er die Zinsen erhöht"

Auch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters wiederholte Trump seine Kritik und richtete sich direkt an den Notenbankchef Jerome Powell: "Ich bin nicht davon begeistert, dass er die Zinsen erhöht. Nein, ich bin nicht begeistert." Die Fed solle sich zurückhalten und ihm "etwas helfen". Eine Aufforderung, die Konjunktur in den USA mit einer gelockerten Geldpolitik weiter anzutreiben. Auf die Frage, ob er an die Unabhängigkeit der Notenbank glaube, antwortete Trump, er glaube an eine Fed, die "das Richtige für das Land tut".

Bereits im Juli hatte Trump in einem Interview mit dem Sender CNBC erklärt: "Ich bin nicht glücklich. Immer wenn man rauf geht, wollen sie die Zinsen erhöhen", sagte der Präsident damals. Er wolle aber die Entscheidung der Notenbank überlassen. Diese ist laut US-Verfassung unabhängig, nicht an Weisungen der Regierung gebunden, sondern lediglich dem amerikanischen Volk und dem Kongress verantwortlich.