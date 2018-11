Midterm-Wahlen

Demokraten erringen wichtigen Sieg

07.11.2018, 07:32 Uhr | js, t-online.de

US-Medien sind sich über den Ausgang der Midterms einig. Die Demokraten können mit einem wichtigen Sieg rechnen. Aber sie können trotzdem nicht vollständig zufrieden sein.

Die Demokraten werden mehreren US-Medien zufolge die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen, aber die Mehrheit im Senat nicht gewinnen. Die Wahllokale in einigen Bundesstaaten sind noch geöffnet, aber ausgehend von den bisherigen Ergebnissen legen sich mehrere TV-Sender auf Sieger fest.



"MSNBC", "Fox News", "NBC" und "CNN" kommen zum Schluss, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus übernehmen; unter anderem die Sender "CNN" und "ABC" sagten noch während die Wahlen laufen voraus, dass die Republikaner die Mehrheit im Senat verteidigen werden.

Die Prognosen im Vorfeld der Midterm-Wahlen entsprechen diesem wahrscheinlichen Ausgang. Den Demokraten wurden aufgrund von Umfragen gute Chancen zugesprochen, zumindest das Repräsentantenhaus zu gewinnen. Damit kontrollieren sie künftig immerhin eine der beiden Parlamentskammern. Die andere Kammer des Kongresses, der Senat, bleibt wohl unter Kontrolle der Republikaner, die den Präsidenten Donald Trump unterstützen. Das galt im Vorfeld als wahrscheinlich.

Die erste Muslima im Kongress

Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus zur Wahl, dazu 35 der 100 Sitze im Senat. Dazu standen in 36 Staaten Gouverneure zur Wahl. Durch die Kontrolle über das Repräsentantenhaus können die Demokraten Trump künftig besser kontrollieren.



Unter den neuen Abgeordneten der Demokraten ist unter anderem Alexandria Ocasio-Cortez, die mit 29 die jüngste weibliche Kongressabgeordnete wird, als sehr links gilt und sich in einer Vorwahl gegen den demokratischen Abgeordneten durchgesetzt hatte. Mit Rashida Tlaib als erste Muslima und Ilhan Omar als zweite muslimische Frau schafften ebenfalls den Einzug ins Parlament.





Wahlen von Hoffnungsträgern gingen verloren

Der extrem populäre Beto O'Rourke, der im konservativen Texas gegen Ted Cruz um einen Sitz im Senat kandidierte, unterlag dem früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten Cruz am Ende knapp.

Auch die Wahlen um den Posten des Gouverneurs in mehreren Bundesstaaten, in denen Umfragen zufolge die die Demokraten gute Aussichten hatten, gingen verloren. So werden die traditionell keiner der beiden Parteien eindeutig zuneigenden Swing States Florida und Ohio von Republikanern regiert. In Georgia verlor Stacey Abrams, die die erste schwarze Gouverneurin hätte werden können, gegen Brian Kemp, dem glaubhaft Wahlbeeinflussung vorgeworfen wird.

Verwendete Quellen: Eigen Recherchen

dpa, Reuters, AP, AFP