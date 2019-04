"Sollte nicht noch mal passieren!"

Nach Grenz-Vorfall: Trump droht Mexiko mit der Armee

24.04.2019, 16:15 Uhr | dpa, dru

Vor knapp zwei Wochen soll es zu einer brenzligen Situation zwischen mexikanischen und amerikanischen Soldaten gekommen sein. US-Präsident Trump nahm das zum Anlass, dem Nachbarn erneut zu drohen.

Die USA und Mexiko streiten seit Jahren über die Bewachung der gemeinsamen Grenze. Nach einem Vorfall vor wenigen Tagen hat Präsident Donald Trump den Ton gegenüber dem Nachbarland nun erneut verschärft und dessen Armee vorworfen, gemeinsame Sache mit Drogenschmugglern zu machen. Er drohte damit, weitere Soldaten an die Grenze zu entsenden.

Trump schrieb auf Twitter, mexikanische Soldaten hätten kürzlich Waffen gegen amerikanische Soldaten gezogen, "vielleicht als Ablenkungsmanöver für Drogenschmuggler an der Grenze", mutmaßte Trump und mahnte: "Das sollte besser nicht noch mal passieren!" Nun würden bewaffnete Soldaten an die Grenze geschickt.

Grenzvorfall am 13. April

Das US-Magazin "Newsweek" hatte vor mehreren Tagen von einem Vorfall in einem entlegenen Grenzgebiet in Texas berichtet. Demnach hatten mexikanische Soldaten einen US-Soldaten am 13. April an der Grenze gestoppt und ihm zunächst die Waffe abgenommen. Angeblich waren die Mexikaner davon ausgegangen, sich auf mexikanischem Boden zu befinden – dabei war es US-Gebiet.

Trump beklagte sich auch, Mexiko tue bei weitem nicht genug, um Migranten auf ihrem Weg in die USA festzusetzen und zurückzuschicken. In den vergangenen Wochen hatten mexikanische Behörden mehr Migranten festgenommen. Erst am Dienstag hatte die Polizei die Festsetzung von 371 Menschen im Süden des Landes mitgeteilt. Der US-Präsident hatte die Mexikaner zuletzt mehrfach für ihren Einsatz gelobt.





Jedes Jahr fliehen Hunderttausende Menschen vor Gewalt und Armut in Mittelamerika und versuchen, in die USA zu gelangen. Die US-Regierung will sie nicht ins Land lassen. Zur Unterstützung der US-Grenzschutzbehörde hatte Trump mehrfach Soldaten an die Grenze geschickt. Auch drohte er mit der Schließung der Grenze, sollten die Länder der Region die massiven Migrationsbewegungen nicht stoppen. Im März wurden an der Südgrenze der USA 103.492 Menschen aufgriffen, die höchste Zahl seit zwölf Jahren.