Trump nennt Londons Bürgermeister "Totalversager"

Er war noch nicht mal gelandet, da teilte der US-Präsident schon aus. Sein Opfer: Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Trump ist bis Mittwoch zu Gast in Großbritannien.

US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt seines Staatsbesuchs in Großbritannien den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan attackiert. "Er ist ein Totalversager ('stone cold loser'), der sich auf die Kriminalität in London konzentrieren sollte, nicht auf mich", twitterte Trump am Montag noch aus der Präsidentenmaschine "Air Force One", ehe er am Flughafen Stansted in der Nähe von London landete.



.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......