Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Erstes TV-Duell der US-Demokraten – und Trump ätzt auf Twitter

27.06.2019, 09:40 Uhr | dpa, AFP, aj

Ein Teil der demokratischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen in den USA traten am Mittwoch in einer ersten TV-Debatte auf. US-Präsident Trump kommentierte die Debatte auf Twitter. (Quelle: Reuters)

Trump-Gegner: So lief die erste Debatte der US-Demokraten

Wer wird Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl 2020 herausfordern? Die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten liefern sich heiße Wortgefechte. Trump selbst kommentiert die Debatte auf Twitter – mit nur einem Wort.

Präsidentschaftswahl 2020 - Diese Demokraten könnten Trump das Amt streitig machen Präsidentschaftswahl 2020 Diese Demokraten könnten Trump das Amt streitig machen Eine Woche nachdem Donald Trump seinen Wahlkampf eröffnet hat, beginnt bei den Demokraten der Wettstreit um die Frage, wer ihn 2020 herausfordern wird. 20 Kandidaten stehen bereit – so viele wie noch nie.mehr

Gut 16 Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA nimmt der Wahlkampf der Demokraten zur Ablösung des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump Fahrt auf. Zehn Bewerber um die Kandidatur der Partei lieferten sich am Mittwochabend (Ortszeit) in Miami im US-Bundesstaat Florida das erste Fernsehduell.

Als Erste kam am Mittwochabend die Senatorin Elizabeth Warren zu Wort, die als eine der Favoritinnen gilt. Sie sprach sich für eine sozial gerechtere Wirtschaftspolitik aus. Die US-Wirtschaft diene derzeit den Interessen der Reichen. Notwendig seien deswegen "strukturelle Veränderungen", sagte die 70-Jährige. Die Kandidaten, neben Elizabeth Warren standen auch New Yorks umstrittener Bürgermeister Bill de Blasio sowie der ehemalige texanische Abgeordnete Beto O'Rourke auf der Bühne, stritten unter anderem auch über die richtige Gesundheitsversorgung, die Iran-Krise und die Migration aus Lateinamerika.

Präsident Donald Trump, auf dem Weg zum G20-Treffen in Japan, twitterte bei einem Zwischenstopp in Anchorage im Bundestaat Alaska nur ein Wort: "LANGWEILIG." In einem zweiten Tweet attackierte der US-Präsident später den US-Sender NBC für einen technischen Fehler während der Debatte. "Wahrhaft unprofessionell," schrieb Trump.

BORING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019

Zweite Debatte am Donnerstag

In einer zweiten TV-Debatte werden am Donnerstagabend zehn weitere demokratische Präsidentschaftsanwärter gegeneinander antreten, unter ihnen Ex-Vizepräsident Joe Biden und der Senator Bernie Sanders. Bislang haben 25 Bewerber ihren Hut bei den Demokraten in den Ring geworfen – mehr Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur hatte die Partei nie.

Kandidaten der US-Demokraten bei einem TV-Duell: Insgesamt haben bisher 25 Bewerber ihren Hut bei den Demokraten in den Ring geworfen. (Quelle: Mike Segar/Reuters)



Zwei Debatten, fünf Segmente

Um sich für das Fernsehduell zu qualifizieren, mussten die Bewerber in drei Umfragen mindestens ein Prozent Unterstützung erhalten oder Spenden von insgesamt 65.000 Förderern aus 20 US-Bundesstaaten nachweisen.

Jede der beiden Debatten wurde in fünf Segmente unterteilt, bei denen jeder Kandidat eine Minute zur Beantwortung von Fragen und weitere 30 Sekunden zur Beantwortung von Nachfragen hat. Weitere 45 Sekunden waren für ein Abschluss-Statement vorgesehen.











Am Donnerstag treffen unter anderem Ex-Vizepräsident Joe Biden und der unabhängige Senator Bernie Sanders aufeinander. Umfragen zufolge liegt Biden im Bewerberfeld der Demokraten bislang deutlich vorne, gefolgt von Sanders und Warren.