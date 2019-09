Wegen Trumps Schwatzhaftigkeit?

Bericht: USA retten Top-Spion aus dem Kreml

Hat der US-Präsident das Leben eines Informanten in Russland riskiert? Einem Bericht zufolge musste ein US-Spion im Kreml in Sicherheit gebracht werden – aus Sorge, er könne enttarnt werden.

Die USA haben einem Medienbericht zufolge im Jahr 2017 in einer geheimen Mission einen ihrer wichtigsten Informanten innerhalb der russischen Regierung abgezogen. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sei die Entscheidung unter anderem aus Angst getroffen worden, dass US-Präsident Donald Trump den Informanten durch seinem leichtfertigen Umgang mit Sicherheitsinformationen in Gefahr bringen könnte. CNN zitiert dazu mehrere Regierungsmitarbeiter.

Der Sender berichtete, der Spion sei nach einem "Höhepunkt monatelanger Angst" bei den US-Geheimdiensten in Sicherheit gebracht worden – kurz nach einem Treffen Trumps mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in Washington. Bei dem Treffen, an dem auch der damalige russische Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, teilnahm, plauderte Trump hochsensible Informationen zum Islamischen Staat (IS) in Syrien aus. Geheimdienste seien aber auch wegen Trumps privaten Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Juli desselben Jahres alarmiert gewesen.

Außenminister Mike Pompeo, der damalige CIA-Direktor, habe Regierungsmitarbeiter gewarnt, dass zu viele Informationen über den Spion herausgesickert seien. Der Informant habe als einer der verlässlichsten Quellen für Informationen über Putin gegolten.

Weißes Haus dementiert CNN-Bericht

Eine offizielle Bestätigung für den Bericht von CNN gibt es nicht – auch das Außenministerium wollte sich offenbar nicht äußern. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, teilte dem Sender mit, die Berichterstattung sei "nicht nur falsch, sondern habe das Potenzial, Leben zu gefährden."

Auch eine Pressesprecherin der CIA äußerte Kritik: Teile des CNN-Berichts seien falsch und beruhten auf ungenauen Angaben. "Die irreführende Spekulation, dass der Umgang des Präsidenten mit den sensibelsten Geheiminformationen unserer Nation, auf die er täglich zugreifen kann, zu einer mutmaßlichen Rückholaktion geführt haben, ist nicht korrekt," antwortete Brittany Bramell dem Sender auf eine Anfrage.

Trumps schwieriges Verhältnis zu den Geheimdiensten

Das Vertrauensverhältnis zwischen Donald Trump und der CIA ist in einem Maße zerrüttet, wie noch nie zuvor in der Geschichte der USA. Immer wieder gerät der US-Präsident wegen seiner Schwatzhaftigkeit in die Kritik, die Informationen seiner eigenen Geheimdienste stellt er immer wieder öffentlich infrage, so zum Beispiel eine Aussage seines ehemaligen Geheimdienstkoordinators Dan Coats, wonach der Iran momentan nicht an einer Nuklearwaffe arbeite, die er auf Twitter als "falsch" und "naiv" verspottete.

Zuletzt wurde dem Präsidenten im August diesen Jahres vorgeworfen, geheime Informationen zu einem mutmaßlich gescheiterten Raketenstart im Iran mit einem Foto auf Twitter veröffentlicht zu haben. Trump habe mit einem gestochen scharfen Detailfoto unabsichtlich offenbart, wie hoch entwickelt die US-Satellitentechnik inzwischen sei, kritisierten Experten. "Die Veröffentlichung dieses Bildes scheint nicht dem üblichen Umgang der US-Politik mit solchen Informationen zu entsprechen", schrieb zum Beispiel eine Satellitenbild-Expertin von der Universität Stanford.

Russland-Affäre ist ein Auslöser

Die Geheimdienste sind zudem überzeugt, dass Moskau sich mit Hackerangriffen und anderen Methoden in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt hat, um Trump zu helfen. Der Präsident wiederum hat sich immer wieder skeptisch dazu geäußert. Als Russlands Präsident Wladimir Putin im vergangenen Jahr etwa bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump eine Einmischung in den Wahlkampf dementierte, stellte sich der US-Präsident nicht etwa hinter seine Geheimdienste, sondern bezeichnete Putins Dementi als "extrem stark".

Sonderermittler Robert Mueller hatte fast zwei Jahre lang untersucht, ob das Wahlkampflager von Trump geheime Absprachen mit russischen Regierungsvertretern zur mutmaßlichen Einmischung Moskaus in den US-Wahlkampf getroffen und ob Trump als US-Präsident später die Justizermittlungen dazu behindert hatte. Ende März legte Mueller einen Abschlussbericht vor, der in Teilen geschwärzt veröffentlicht wurde. Ende Mai erklärte Mueller seine Arbeit offiziell für beendet. Trump sieht sich durch den Bericht von allen Vorwürfen entlastet.









In Muellers Abschlussbericht steht dabei, es habe zahlreiche Kontakte zwischen Trumps Lager und Vertretern Russlands gegeben. Ausreichende Belege zum Nachweis einer Straftat fanden die Ermittler aber nicht. Außerdem listete Muellers Team diverse Versuche Trumps auf, Einfluss auf die Untersuchungen zu nehmen. Mueller ließ zwar offen, ob Trump sich damit der Justizbehinderung schuldig machte. Er sprach den Präsidenten aber auch ausdrücklich nicht von diesem Vorwurf frei, sondern legte alles Weitere quasi in die Hand des Kongresses.