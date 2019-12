Impeachment-Newsblog

"In Wirklichkeit hinter Euch her" – so reagiert Trump auf Anklage

19.12.2019, 10:33 Uhr | dpa , AFP , rtr , t-online.de

Das Repräsentantenhaus nahm am späten Mittwochabend mit der Mehrheit der Demokraten zwei Anklagepunkte gegen US-Präsident Donald Trump an. (Quelle: Reuters)

Das US-Repräsentantenhaus hat den Präsidenten wegen Amtsvergehen angeklagt. Auf das Impeachment-Votum reagiert Trump wie gewohnt: Bildstark auf Twitter. Alle Infos im Newsblog.

Die Demokraten haben ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump auf den Weg gebracht. Ihm wird vorgeworfen, die Macht seines Amtes missbraucht zu haben. Sein Team hat demnach die Ukraine unter Druck gesetzt, Ermittlungen gegen das ukrainische Erdgasunternehmen Burisma einzuleiten, in dessen Vorstand der Sohn seines demokratischen Rivalen Joe Biden saß. Ein Whistleblower aus dem Geheimdienst hat die Affäre ins Rollen gebracht.

Seite neu laden

5.18 Uhr: "Ich stehe nur im Weg" – Trumps Impeachment-Kommentar auf Twitter

US-Präsident Donald Trump hat mit einer Kampfansage auf das Ergebnis der Impeachment-Abstimmung im Repräsentantenhaus reagiert. Auf Twitter postete Trump ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, auf dem er direkt in die Kamera blickt und mit dem rechten Zeigefinger in Richtung des Betrachters deutet. Auf dem Bild steht der Slogan: "In Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her. Sie sind hinter Euch her. Ich stehe nur im Weg."

Mit seiner Pose erinnert Trump an die Darstellung von Uncle Sam – der Personifizierung der USA – auf einem Poster aus dem Ersten Weltkrieg, das damals zur Rekrutierung von US-Soldaten verbreitet wurde.

Mit 229 zu 198 Stimmen haben die Demokraten im Repräsentantenhaus für eine Amtsenthebung des Präsidenten gestimmt. Damit rückt das Verfahren weiter in die zweite Parlamentskammer, den Senat. Dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit, eine tatsächliche Amtsenthebung ist daher unwahrscheinlich.

5.05 Uhr: Das erwartete Ergebnis – mit einem Hingucker

Das Fazit aus dem Kongress von Washington-Korrespondent Fabian Reinbold: "Es war eine quälend lange Debatte im Repräsentantenhaus, die sich samt der Abstimmung über elf Stunden zog und in der lediglich bekannte Argumente noch einmal vorgetragen wurden. Alles war gesagt, aber noch nicht von jedem. Die Demokraten inszenierten sich als Hüter der Verfassung, die Republikaner warfen ihnen einen Rachefeldzug gegen Trump vor.

Das Ergebnis der Abstimmung ist frei von Überraschungen, denn die Demokraten votierten fast geschlossen für die Amtsenthebung, die Republikaner geschlossen dagegen. Auf der Pressetribüne im Kongress sorgte nur eine Stimmabgabe für Aufsehen. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard aus Hawaii votierte bei beiden Anklagepunkten weder mit Ja noch mit Nein, sondern als eine Abgeordnete mit "anwesend". Gabbard führt einen Wahlkampf, in dem sie die Führung der Demokraten angreift."

4.30 Uhr: Weiterer Zeitplan für Impeachment-Verfahren ist offen

Nach dem Impeachment-Votum des US-Repräsentantenhauses ist unklar, wann genau ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump im Senat beginnen wird. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, sagte am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington, die Kammer werde die dort beschlossenen Anklagepunkte nicht unmittelbar an den Senat übermitteln, sondern zunächst abwarten, wie das genaue Prozedere in der anderen Kongresskammer aussehen solle. Zum weiteren Zeitplan und zu der Frage, wie sie sich ein Verfahren im Senat vorstellt, äußerte sich Pelosi nicht näher.

Über den Ablauf des eigentlichen Amtsenthebungsverfahrens im Senat – ob es kurz und knapp gehalten wird oder zum Beispiel neue Zeugen gehört werden – gibt es Streit zwischen Demokraten und Republikanern. Bislang wurde damit gerechnet, dass das Verfahren Anfang Januar im Senat stattfinden würde.

3.30 Uhr: Trump wirft Opposition "Neid, Hass und Wut" vor

US-Präsident Donald Trump hat den oppositionellen Demokraten angesichts der gegen ihn erhobenen Amtsenthebungsklage vorgeworfen, seinen Wahlsieg von 2016 "annullieren" zu wollen. Die "radikale Linke" im Kongress sei von "Neid, Hass und Wut" auf ihn zerfressen, sagte Trump am Mittwochabend (Ortszeit) bei einem Wahlkampfauftritt in Battle Creek im Bundesstaat Michigan. "Diese Leute sind verrückt."

3.18 Uhr: Weißes Haus nennt Votum "verfassungswidrige Farce"

Das Weiße Haus hat die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump scharf verurteilt und als "verfassungswidrige Farce" bezeichnet. Die Abstimmung im Repräsentantenhaus sei der "Höhepunkt einer der beschämendsten Episoden in der Geschichte unserer Nation", teilte Trumps Sprecherin Stephanie Grisham am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington mit. Die Anklagepunkte gegen Trump seien völlig illegitim und entbehrten jeder Grundlage. In dem gesamten "betrügerischen" Verfahren seien dem Präsidenten grundlegende Rechte verwehrt worden.

Trump sei sich sicher, dass es im Senat dagegen einen fairen Prozess geben werde, in dem er vollständig entlastet werde. Der Präsident sei für die nächsten Schritte vorbereitet und werde sich weiter unermüdlich um die Belange des Landes kümmern.

2.50 Uhr: Trump macht während Abstimmung Wahlkampf in Michigan

US-Präsident Donald Trump ist während der Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn auf einer Wahlkampfveranstaltung aufgetreten. Trump wurde von Tausenden Zuschauern in Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan gefeiert, als er am Mittwochabend die Arena betrat – rund 800 Kilometer Luftlinie von Washington entfernt. In der US-Hauptstadt stimmten gleichzeitig die Abgeordneten im Repräsentantenhaus über die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen den republikanischen Präsidenten ab. Die von den Demokraten dominierte Kammer stimmte am Ende mehrheitlich für ein Impeachment.

Trump sagte unter Applaus und Jubelrufen seiner Anhänger, es fühle sich nicht so an, als werde ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn eröffnet. "Wir haben nichts falsch gemacht, und wir haben enorme Unterstützung in der Republikanischen Partei."

Trump hatte in Michigan bei der Präsidentenwahl 2016 nur mit einem hauchdünnen Vorsprung gewonnen: Der Republikaner war damals auf 47,3 Prozent der Stimmen gekommen, seine demokratische Herausfordererin Hillary Clinton mit rund 10.000 Stimmen Differenz auf 47 Prozent.

2.46 Uhr: Mehrheit auch für zweiten Impeachment-Anklagepunkt gegen Trump

US-Präsident Donald Trump muss sich in einem Amtsenthebungsverfahren im Senat auch wegen Behinderung der Ermittlungen des Kongresses verantworten. Eine Mehrheit von 229 zu 198 Stimmen gab es für die Anschuldigung der Behinderung des Kongresses bei der Untersuchung der Ukraine-Affäre. Während die Demokraten mehrheitlich für die Anklageerhebung stimmten, votierten Trumps Republikaner mehrheitlich dagegen.

2.30 Uhr: US-Repräsentantenhaus beschließt Impeachment Donald Trumps

In einem historischen Schritt hat das US-Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump eingeleitet. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 230 zu 197 Stimmen für den Anklagepunkt des Amtsmissbrauchs in der Ukraine-Affäre. Später stand das Votum über den zweiten Anklagepunkt der Behinderung des Kongresses an.

Weil eine einfache Mehrheit der Abgeordneten mindestens einen der beiden Punkte angenommen hat, wird das Amtsenthebungsverfahren im Senat nun formell eröffnet. Es galt schon zuvor als ausgemacht, dass das von den oppositionellen Demokraten kontrollierte Repräsentantenhaus für ein Impeachment Trumps stimmt.

Der Prozess selbst wird dann aber im Senat geführt. Weil Trumps Republikaner dort eine Mehrheit haben, gilt eine Amtsenthebung des Präsidenten als so gut wie ausgeschlossen.

2.00 Uhr: Abstimmung beginnt in Kürze

Die US-Abgeordneten haben am Mittwoch stundenlang über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump diskutiert. In Kürze wird die Abstimmung im Repräsentantenhaus über zwei Anklagepunkte gegen Trump, Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses, erwartet.

Mittwoch, 18. Dezember, 22.10 Uhr: Warnung an die Republikaner

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses und einer der Wortführer der Impeachment-Untersuchungen, der Demokrat Adam Schiff, warnt die Republikaner davor, gegen die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Donald Trump zu stimmen. Dies würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, sagt Schiff. "Wenn das Verhalten des Präsidenten nicht anklagbar ist, dann ist überhaupt nichts anklagbar."

20.52 Uhr: Zwei Stunden hinter dem Zeitplan

Die zahlreichen Anträge der Republikaner zur Verzögerung der Impeachment-Abstimmung haben den Zeitplan im Repräsentantenhaus gehörig durcheinander gebracht. Statt zwischen 23 Uhr und Mitternacht deutscher Zeit wird die Abstimmung über die Einleitung eines Amtenthebungsverfahrens für 1 bis 2 Uhr in der Nacht zu Donnerstag erwartet

20.40 Uhr: Trump lässt tief blicken

Während es im Repräsentantenhaus weiter hin- und hergeht in kurzen Redebeiträgen zwischen Demokraten und Republikanern, hat auch der Präsident blicken lassen in sein Seelenleben. Er twitterte in Großbuchstaben von einem "Anschlag auf Amerika".

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019

Der Präsident scheint im Weißen Haus also das Geschehen am Fernseher zu verfolgen, auch wenn seine Sprecherin gesagt hatte, Trump werde den gesamten Tag über arbeiten. Der Kalender Trumps ist jedenfalls frei von öffentlichen Terminen bis zum Nachmittag. Am Abend wird Trump eine Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Michigan abhalten.

20.02 Uhr: Republikaner immer wirrer: Jesus war besser dran als Trump

"Hexenjagd", "Krieg gegen die Demokratie": Was hat Donald Trump nicht alles ins Feld geführt, um die Impeachment-Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses zu diskreditieren. Doch der Vergleich, den sein Parteikollege Barry Loudermilk in der Debatte zieht, ist kaum zu toppen: Der Republikaner stellt doch tatsächlich Parallelen zwischen dem Impeachment-Verfahren und dem Prozess gegen Jesus Christus her. Er meint allen Ernstes, dass Pontius Pilatus gegenüber Jesus fairer gewesen wäre als die Demokraten gegenüber Trump. Wir lernen: Der US-Präsident steht offenbar kurz davor, gekreuzigt zu werden.

18.45 Uhr: "Trump hat uns keine Wahl gelassen"

Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, verteidigt das Vorgehen ihrer Demokraten zur Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens. Niemand ziehe in den Kongress ein, um den Präsident des Amtes zu entheben, sagt sie. Doch die Abgeordneten hätten geschworen, die Verfassung vor ausländischen und inländischen Feinden zu schützen. "Wenn wir jetzt nicht handeln, geben wir unsere Pflicht auf", mahnte sie. "Er hat uns keine Wahl gelassen."

Der Präsident habe sein Amt missbraucht, um sich einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, beklagte Pelosi. Er habe die Verfassung gebrochen und sei eine fortdauernde Gefahr für die Demokratie, für die anstehende Wahl und für die nationale Sicherheit des Landes. Außerdem habe er eine "beispiellose Kampagne" gestartet, um die Ermittlungen des Kongresses in dem Fall zu behindern. Er habe sich verhalten, als stehe er über dem Gesetz.

18.40 Uhr: Pelosi hält ihr Plädoyer vor leeren Rängen

Unser Washington-Korrespondent Fabian Reinbold berichtet direkt aus der Kammer im US-Kapitol: Gerade hat Nancy Pelosi ihre Rede gehalten. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, ganz in schwarz gekleidet, schließt mit der Bemerkung: "Wir sind heute hier, um die Demokratie für das Volk zu verteidigen."

Die Demokraten erheben sich zum Applaus, bei den Republikanern sind die Reihen leer: Die zwei Dutzend, die da sind, schauen maximal gelangweilt. Tatsächlich: Alles, was Trumps Verteidiger und Ankläger heute zu Protokoll geben, hat man schon gehört.

Was man im Fernsehen nicht sieht: Die Besuchertribünen sind aktuell nicht einmal zu einem Drittel gefüllt. Es ist ein historischer Tag, doch die Fronten sind so klar, dass jeder schon weiß, wie er ausgehen wird.

17.45 Uhr: Wie realistisch ist es, dass Trump sein Amt verliert?

Da das Repräsentantenhaus von den Demokraten dominiert wird, gilt eine Mehrheit für die Eröffnung des Verfahrens als sicher. Das eigentliche Verfahren wird aber erst in der zweiten Kammer des Kongresses – dem US-Senat – stattfinden. Der Senat nimmt dann die Rolle eines Gerichts ein. In dieser Kammer haben allerdings Trumps Republikaner die Mehrheit.

Für eine Amtsenthebung Trumps wäre im Senat eine Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen nötig. Dafür müssten sich mindestens 20 Republikaner auf die Seite der Demokraten schlagen, was höchst unwahrscheinlich ist. Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte dem Sender Fox News: "Es gibt keine Chance, dass der Präsident des Amtes enthoben wird."

16.32 Uhr: Republikaner wollen Verfahren stören

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben die Beratungen und ein anschließendes Votum über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mit Anträgen verzögert. Zunächst beantragte der Abgeordnete Andy Biggs, die Sitzung direkt abzubrechen und darüber abstimmen zu lassen. In einer weiteren Resolution ging es um Vorwürfe der Republikaner gegen demokratische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus, die die Ermittlungen gegen Trump geführt hatten.

Die Anträge der Republikaner sind eine Verzögerungstaktik. Wegen der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus haben sie keine Chance. Erst eine gute Stunde nach der Zusammenkunft im Plenum begann die Debatte zum Prozedere.

16.05 Uhr: Entscheidende Sitzung zu Trump-Impeachment läuft

Das US-Repräsentantenhaus ist zu seinen Beratungen über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump zusammengekommen. Die Abgeordneten debattieren über die zwei gegen Trump erhobenen Anklagepunkte. Am Ende der Sitzung ist eine Abstimmung über die formelle Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens (Impeachment) angesetzt. Trump ist erst der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der einem solchen Votum ausgesetzt ist.

Zunächst wollen die Abgeordneten eine Stunde lang über das Prozedere beraten. Dann folgt eine sechsstündige Debatte über die beiden Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre, bei denen es um Machtmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses geht. Durch formale Schritte, etwa Anträge der Republikaner, könnte sich die Debatte noch länger hinziehen und damit nach deutscher Zeit bis in die Nacht zu Donnerstag hineinreichen.

Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben die Beratungen und ein anschließendes Votum über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mit Anträgen verzögert. Zunächst beantragte der Abgeordnete Andy Biggs, die Sitzung direkt abzubrechen und darüber abstimmen zu lassen. In einer weiteren Resolution ging es um Vorwürfe der Republikaner gegen demokratische Ausschussvorsitzende im Repräsentantenhaus, die die Ermittlungen gegen Trump geführt hatten. Die Anträge der Republikaner sind eine Verzögerungstaktik. Wegen der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus haben sie keine Chance.

13.56 Uhr: Trump ruft Anhänger zum Gebet auf

US-Präsident Donald Trump hat seine Anhänger angesichts des bevorstehenden Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn zum Gebet aufgerufen. "Sprechen Sie ein Gebet!", schrieb Trump vor der entscheidenden Sitzung des Repräsentantenhauses auf Twitter. Er drückte zugleich seinen Unglauben darüber aus, dass die "radikalen linken" Demokraten ihn des Amtes entheben wollten. In Großbuchstaben schrieb er: "Und ich habe nichts falsch gemacht!" Das Impeachment-Verfahren sei "eine furchtbare Sache", die keinem anderen Präsidenten widerfahren sollte.

00.05 Uhr: Pelosi setzt Impeachment-Abstimmung für Mittwoch an

Das US-Repräsentantenhaus wird am Mittwoch über die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Donald Trump abstimmen. Das kündigte die Vorsitzende der Kongresskammer, die Demokratin Nancy Pelosi, an. Der Termin war zwar erwartet, bislang aber nicht offiziell bestätigt worden.

Dienstag, 17. Dezember 2019, 21.08 Uhr: Trump nennt Ermittlungen gegen sich eine Kriegserklärung

US-Präsident Donald Trump hat in einem wütenden Brief schwere Vorwürfe gegen die Spitzenfrau der US-Demokraten, Nancy Pelosi, erhoben. "Indem Sie mit Ihrem ungültigen Impeachment fortfahren, verletzen Sie Ihre Amtseide, brechen Sie Ihre Treue zur Verfassung und erklären Sie der amerikanischen Demokratie offen Krieg", hieß es in dem sechsseitigen Schreiben Trumps an die Sprecherin des Repräsentantenhauses, das das Weiße Haus veröffentlichte. "Das hat nur mit Ihrem Versuch zu tun, die Wahl 2016 rückgängig zu machen und die Wahl 2020 zu stehlen!"

Trump kritisierte, ihm seien bei den Vorbereitungen der Demokraten für ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) Grundrechte verwehrt worden - etwa die Möglichkeit, Zeugen bei den Anhörungen im Repräsentantenhaus verhören zu lassen. "Den Beschuldigten bei den Hexenprozessen von Salem wurde ein faireres Verfahren gewährt." Im Jahr 1692 hatten in Salem im US-Bundesstaat Massachusetts berüchtigte Prozesse begonnen, bei denen zahlreiche Menschen der Hexerei beschuldigt wurden. 19 unschuldige Menschen wurden gehängt. Trump beklagt immer wieder, dass er Opfer einer "Hexenjagd" sei.

Neuer Newsblog für angenehmeres Lesen

Um die Performance des Newsblogs zu verbessern und die Ladezeiten zu verringern, setzen wir an dieser Stelle neu an. Alle bisherigen Entwicklungen der drohenden Amtsenthebung des US-Präsidenten bis zum 17. Dezember 2019 finden Sie weiter HIER.