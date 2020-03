Newsblog zum "Super Tuesday"

Bloomberg steigt aus US-Präsidentenrennen aus

04.03.2020, 18:59 Uhr | dpa, rtr, AFP, pdi, psch

Der große Gewinner des "Super Tuesday": So äußerte sich Joe Biden nach seinem Erfolg bei den Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten. (Quelle: t-online.de)

Joe Biden ist der Gewinner der Demokraten am "Super Tuesday" in den USA. Der frühere Vizepräsident führt das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur nun an, gab sich in Kalifornien siegessicher. (Quelle: t-online.de)

In 14 US-Bundesstaaten haben die Anhänger der Demokraten über die Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Bloomberg zog daraufhin die Konsequenzen aus seiner Niederlage. Alle Infos im Newsblog.

Bei den Präsidentschaftsvorwahlen der US-Demokraten, am sogenannten "Super Tuesday", liegt Ex-Vizepräsident Joe Biden Prognosen zufolge bisher vor seinem Konkurrenten, dem linken Senator Bernie Sanders. Insgesamt wird in 14 Bundesstaaten und in einem US-Überseeterritorium gewählt.



Seite neu laden

16.15 Uhr: Bloomberg steigt aus US-Präsidentenrennen aus



Der US-Milliardär Michael Bloomberg steigt nach seinem schlechten Abschneiden am "Super Tuesday" aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten aus. Der frühere New Yorker Bürgermeister gab am Mittwoch bekannt, fortan den früheren Vizepräsidenten Joe Biden zu unterstützen. Das Wichtigste sei, bei der Präsidentschaftswahl im November Amtsinhaber Donald Trump zu besiegen, erklärte Bloomberg.

14.41 Uhr: Sanders nach Teilauszählung bei wichtiger Vorwahl in Kalifornien vorn

US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders liegt bei den Vorwahlen der oppositionellen Demokraten im wichtigen Bundesstaat Kalifornien laut Medienberichten vorne. Wie mehrere US-Medien am Dienstag berichteten, kam der linksgerichtete Senator nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen auf 33 Prozent. Sein Konkurrent, der frühere US-Vizepräsident Joe Biden, lag demnach bei 24 Prozent. In dem Bundesstaat im Westen der USA werden mit 415 Stimmen die meisten Delegiertenstimmen für die Wahl des Präsidentschaftskandidaten vergeben.

14.16 Uhr: Nach "Super Tuesday": Trump greift Senatorin Warren an

Nach den Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten hat Präsident Donald Trump die demokratische Kandidatin Elizabeth Warren scharf angegriffen. Es sei "egoistisch", dass sie ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten nicht aufgebe, schrieb der Republikaner am Mittwoch auf Twitter. "Sie hat keine Chance, auch nur in die Nähe eines Siegs zu kommen", schrieb er. Die Kandidatur der linken Senatorin schade nur Bernie Sanders, so Trump.

Der Präsident behauptete auch, dass Warrens Verbleib im Rennen um die Kandidatur Teil von dunklen Machenschaften sei, mit denen etablierte Demokraten Sanders' Erfolg verhindern wollten. Trump behauptet immer wieder, dass die Demokraten einen Sieg des linken Senators Sanders mit allen Mitteln verhindern wollen. Damit will der Republikaner bei den Demokraten wohl vor allem Zwietracht sähen.

Warren schnitt bei den Vorwahlen sehr enttäuschend ab und landete weit hinter den führenden Kandidaten, dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden und Sanders. Die Senatorin, die politisch Sanders nahesteht, konnte sich nicht einmal in ihrem Heimatstaat Massachusetts durchsetzen. Sie kam dort ersten Auszählungsergebnissen zufolge hinter Biden und Sanders nur auf den dritten Platz.

13 Uhr: Triumph für Biden bei Vorwahlen der US-Demokraten am "Super Tuesday"

Triumph für den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden beim "Super Tuesday": Bei den Vorwahlen der US-Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur gewann der 77-jährige Mitte-Politiker laut Prognosen in mindestens neun der 14 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde. Sein linksgerichteter Konkurrent Bernie Sanders siegte demnach mindestens in drei Bundesstaaten. Enttäuschend verliefen die Vorwahlen für den Medienmilliardär Michael Bloomberg.

US-Medien erklärten Biden in Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee und Virginia zum Sieger. Prognosen zufolge setzte er sich auch im wichtigen Bundesstaat Texas knapp gegen Sanders durch. In Texas werden 228 und damit besonders viele Delegiertenstimmen für die Wahl des Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Demokraten vergeben. Nur in Kalifornien geht es mit 415 um noch mehr Delegierte.

Der 78-jährige Sanders, der zuletzt die landesweiten Umfragen angeführt hatte, gewann laut Medien in Colorado, Utah und in seinem Heimatstaat Vermont. Eindeutige Ergebnisse aus Kalifornien und Maine standen zunächst noch aus. Nach Auszählung eines Teils der Stimmen lag jedoch Sanders in Kalifornien und Biden in Maine vorne.

12.30 Uhr: Szenen der Vorwahl – Aktivisten stürmen Bidens Bühne

Den "Super Tuesday" in den USA nutzen Tierschützer für eine Protestaktion. Bei einer Rede des Kandidaten Joe Biden schaffen sie es auf die Bühne. Seine Frau verhält sich bemerkenswert.