Biden holt wichtige Siege

11.03.2020, 09:02 Uhr | dpa, rtr, AFP, pdi, psch, aj, mja, fab

In den USA steigt ein weiterer wichtiger Vorwahltag. Joe Biden gewinnt bedeutende Bundesstaaten. Kann Bernie Sanders noch Boden gut machen? Alle Infos im Newsblog.



4.07 Uhr: Biden hält schon seine Siegesrede

Noch bevor die letzten Wahllokale im Westen des Landes geschlossen haben, tritt Joe Biden in Philadelphia vor die Kameras. Biden, der seine ursprünglich geplante Wahlkampfparty wegen des Coronvarius absagen musste, spricht bereits, als ob er die Kandidatur in der Tasche habe.



Er dankt Bernie Sanders und dessen Anhängern: "Man habe ein gemeinsames Ziel vor Augen", sagt er. "Zusammen werden wir Donald Trump besiegen." Sanders wird an diesem Wahlabend nicht mehr auftreten, heißt es aus seinem Team.

2.10 Uhr: Biden holt den Hauptgewinn

Das ist ein ganz wichtiger Sieg für Joe Biden: Laut übereinstimmender Prognosen der Sender CNN, Fox News und NBC gewinnt der Ex-Vizepräsident die Vorwahl in Michigan, den größten Bundesstaat dieser Wahlnacht. 2016 noch hatte Konkurrent Bernie Sanders hier einen Überraschungssieg gegen Hillary Clinton geholt. Michigan gilt als Schlüsselstaat für die Präsidentschaftswahl im November – 2016 hatte hier ganz knapp Donald Trump gewonnen.

1.40 Uhr: Nächster Sieg für Biden



Joe Biden hat laut der Prognosen auch die Vorwahl im Bundesstaat Missouri gewonnen. Das melden nun in Übereinstimmung die Sender CNN, Fox News und NBC. Kurz zuvor hatten TV-Sender Biden bereits den Sieg im Bundesstaat Mississippi vorausgesagt. Im Zweikampf mit dem linken Senator Bernie Sanders um die Kandidatur kann Biden seine Siegesserie vom "Super Tuesday" in der vergangenen Woche offenbar fortsetzen. Die Wahllokale in Idaho, Michigan und Washington sind noch offen.

1.04 Uhr: Biden gewinnt in Mississippi



Die Wahllokale in Mississippi, Missouri und North Dakota sind geschlossen. Laut der Prognose der Fernsehsenders ABC, CNN und Fox News gewinnt Joe Biden die Vorwahl in Mississippi. Laut CNN konnte er bei den afroamerikanischen Wähler überwältigende Zustimmung einfahren.

0.05 Uhr: Die Ausgangslage

Liebe Leser, die ersten Wahllokale in den USA schließen in einer knappen Stunde. Zeit also, sich die Ausgangslage zu vergegenwärtigen: Joe Biden ist nach seinem überraschenden Comeback vor einer Woche nun haushoher Favorit im Rennen gegen Bernie Sanders. Hier ist die letzte Prognose des seriösen Statistikportals "FiveThirty Eight" dazu, wer am Ende Kandidat der Demokraten wird. Sie lässt an Deutlichkeit nichts vermissen:

Vor dem #miniSuperTuesday -Wahlabend beziffern die Datenexperten von @FiveThirtyEight die Chancen auf die Nominierung wie folgt#Biden > 99 Prozent (!!)#Sanders 0,1 Prozent (!!!!) pic.twitter.com/RZlt2NaNDz — Fabian Reinbold (@fabreinbold) March 10, 2020





Montag, 10. März, 21.54 Uhr: Sanders und Biden sagen Auftritte ab – wegen Coronavirus

Das Coronavirus bringt nun auch den US-Vorwahlkampf durcheinander. Die beiden Kontrahenten um die Kandidatur der Demokraten, Bernie Sanders und Joe Biden, haben ihre für den Abend (Ortszeit) im US-Staat Ohio geplanten Auftritte abgesagt, vermeldet t-online.de-Korrespondent Fabian Reinbold auf Twitter.

Jetzt ist es soweit: Die #Coronavirus-Krise unterbricht den US-Vorwahlkampf. @BernieSanders (78) und @JoeBiden (77) sagen ihre für heute Abend geplanten Wahlkampfauftritte in Ohio ab - beide sind alterstechnisch in der Risikogruppe. Heute stimmen Wähler in sechs Bundesstaaten ab. pic.twitter.com/mmAqkzV7PH — Fabian Reinbold (@fabreinbold) March 10, 2020

21.33 Uhr: Wie wichtig sind die Vorwahlen heute?

Bei den Abstimmungen in den sechs Staaten geht es um immerhin etwa neun Prozent aller regulären Parteitagsdelegierten. Deshalb wird der heutige Vorwahltag auch "Mini Super Tuesday" genannt.

Allein in Michigan geht es um 125 Delegiertenstimmen, im Bundesstaat Washington um 89, in Missouri um 68. Sanders konzentrierte seinen Wahlkampf in den vergangenen Tagen sehr auf den stimmengewichtigen Staat Michigan, in dem er bei den Vorwahlen 2016 gewonnen hatte. "Michigan ist sehr, sehr bedeutend", sagte Sanders am Wochenende. Er betonte aber, er werde auf keinen Fall aus dem Rennen aussteigen, falls er dort verliere.

Insgesamt gesehen führt laut vorläufigen Berechnungen zu allen bisherigen Vorwahlen Biden bei der Zahl der Delegierten. Allerdings liegen noch nicht überall endgültige Ergebnisse vor.

20.28 Uhr: Biden oder Sanders – Wer macht das Rennen?

In sechs Bundesstaaten stimmen die Demokraten heute darüber ab, wen sie für den besseren Herausforderer von Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentenwahl im November halten. Den linken Senator Bernie Sanders oder den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden?

Das Rennen ist komplett offen. Noch haben beide Kandidaten Chancen auf die Nominierung. Allerdings hatte Biden vergangene Woche beim wichtigsten Vorwahltag, dem "Super Tuesday", mit Vorwahlen in 14 Bundesstaaten eine überraschende Siegesserie hingelegt und Sanders den Rang als Favorit in nationalen Umfragen abgelaufen.

14.05 Uhr: Nächste Vorwahlrunde hat begonnen

Mit der Eröffnung der Wahllokale in Michigan und Missouri hat hat der nächste große Vorwahl-Tag in den USA begonnen. Die Vorwahlen erstrecken sich über mehrere Zeitzonen. Ergebnisse werden nach deutscher Zeit erst am Mittwoch erwartet.

12.00 Uhr: Vorwahlen in sechs weiteren Bundesstaaten

Im US-Präsidentschaftsrennen steht der nächste große Vorwahl-Tag an. Abgestimmt wird in sechs Bundesstaaten: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota und Washington. Demokraten und Republikaner votieren dafür, wen sie für den besten Kandidaten ihrer Partei für die Präsidentschaftswahl im November halten.

Der Präsidentschaftskandidat der Republikaner steht quasi schon fest: Amtsinhaber Donald Trump hat hier parteiintern keine ernstzunehmende Konkurrenz. Spannend ist aber das Rennen der Demokraten. Der frühere Vizepräsident Joe Biden (77) und der linke Senator Bernie Sanders (78) liefern sich hier einen Zweikampf um die Nominierung.

Freitag, 6. März, 1 Uhr: US-Präsident Trump rechnet mit Biden als Herausforderer

US-Präsident Donald Trump rechnet bei der Wahl im November nach eigenen Angaben mit Ex-Vizepräsident Joe Biden als Herausforderer der oppositionellen Demokratischen Partei. Er habe sich mental eigentlich schon auf den "Kommunisten" Bernie Sanders (78) eingestellt, sagte der 73-jährige Republikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einer "Town Hall"-Veranstaltung des Senders Fox News in Scranton im Bundesstaat Pennsylvania. Nun sehe es aber danach aus, als ob der "schläfrige Joe" Biden (77) das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten machen würde. "Und ich sage nur: Wie ist das passiert?", spottete der Präsident.

Trump stellte sich in Scranton Fragen von Moderatoren und Wählern. Auf eine Frage nach der Spaltung des Landes – die Kritiker Trump und seiner hitzigen Rhetorik anlasten – sagte der Präsident: "Es gibt eine Spaltung, das steht außer Frage. Politiker müssen in der Lage sein, zivilisiert zu sein. Wenn sie es nicht sind, muss man sich wehren." Der Republikaner warf den "radikalen linken Demokraten" vor, die Spaltung verursacht zu haben. Trump sagte aber auch: "Ich denke, dass das Land viel vereinter ist, als die Menschen denken."



Trump trat am Donnerstagabend in Scranton auf – dem Geburtsort Bidens. Pennsylvania ist ein sogenannter Swing State, der weder den Demokraten noch den Republikanern klar zuzuordnen ist. Diese Bundesstaaten können bei einem knappen Rennen bei der Präsidentschaftswahl ausschlaggebend werden. Trump hatte Pennsylvania bei der Wahl 2016 mit einem Vorsprung von nur etwas mehr als 44.000 der insgesamt rund sechs Millionen Stimmen vor seiner demokratischen Konkurrentin Hillary Clinton gewonnen.

Donnerstag, 5. März, 20.18 Uhr: Warren spricht vom "Kampf meines Lebens"

Warren ist vor ihrem Haus in Massachusetts vor die Presse getreten. Sie dankte Unterstützern und Mitarbeitern für den Wahlkampf der vergangenen Monate. "Ich bereue nichts", sagte sie. "Das war die Ehre meines Lebens." Sie bewerbe sich zwar nicht mehr um die Präsidentschaft, werde aber weiter für mehr Gerechtigkeit im Land kämpfen. "Das ist der Kampf meines Lebens."

Zu der Frage, ob es nicht enttäuschend für viele Mädchen und Frauen im Land sei, dass das Präsidentschaftsrennen nun eine reine Männer-Domäne – zwischen Bernie Sanders und Joe Biden – sei, sagte sie: "All die kleinen Mädchen müssen noch vier Jahre warten."

16.48 Uhr: Warren gibt auf

Die Senatorin Elizabeth Warren steigt aus dem Rennen der Demokraten um die US-Präsidentschaftskandidatur aus. Das teilte Warren offiziell in einer Stellungnahme an ihre Unterstützer und Mitarbeiter mit. Man habe das gemeinsame Ziel nicht erreicht, räumte sie dort ein. Doch der Kampf um mehr Gerechtigkeit in dem Land gehe weiter. Mit Warrens Rückzug sind die Vorwahlen der Partei sind nun endgültig ein Zweikampf zwischen dem linken Senator Bernie Sanders und dem früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden.

Warren war aussichtsreich in das Rennen ihrer Partei eingestiegen und hatte über längere Zeit in nationalen Umfragen unter den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern weit vorne gelegen. Doch in den ersten vier Vorwahlstaaten Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina schnitt sie nur schwach ab und enttäuschte auch am "Super Tuesday" bei Abstimmungen in 14 Bundesstaaten: Sie gewann dort keinen einzigen Staat für sich und verlor selbst in ihrer Heimat Massachusetts.

00.01 Uhr: Medien: Biden gewinnt auch Vorwahl in Maine



Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat sich laut Prognosen bei den Vorwahlen der oppositionellen Demokraten auch im Bundesstaat Maine gegen seinen Rivalen Bernie Sanders durchgesetzt. Biden liege mit 34 Prozent der Stimmen knapp vor Sanders, der auf 32,9 Prozent komme, berichteten mehrere US-Medien. Biden hatte am sogenannten Super Tuesday bereits in neun weiteren Bundesstaaten Wahlsiege eingefahren und damit ein triumphales Comeback hingelegt.

Der linksgerichtete Senator Sanders gewann drei Bundesstaaten. Favorit war der 78-Jährige zudem in Kalifornien, mit 415 Delegierten der wichtigste Bundesstaat bei den Vorwahlen. US-Medien riefen dort aber zunächst keinen Sieger aus.

Donnerstag, 6. März 00.01 Uhr: Biden warnt vor Angriffen im Rennen um Demokraten

Nach seiner Siegesserie bei den Vorwahlen hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden seine Mitbewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten vor einem destruktiven Wahlkampf gewarnt. "Wir dürfen in den nächsten Wochen nicht zulassen, dass sich diese Vorwahlen in einen Wahlkampf negativer Angriffe verwandeln", sagte Biden am Mittwoch (Ortszeit) in Los Angeles. Das würde nur Präsident Donald Trump nützen, nicht aber den vier verbliebenen Bewerbern in dem Rennen der Demokraten.

Biden kündigte bei seinem Auftritt vor Unterstützern an, die Spaltung der USA überwinden zu wollen. "Wir werden alle Amerikaner zusammenbringen", sagte er. Das habe auch sein Erfolg bei den Vorwahlen am "Super Tuesday" gezeigt. Zudem sei das der Grund gewesen, weshalb er überhaupt seine Kandidatur erklärt habe. Biden sagte weiter: "Das ist eine Bewegung, die wir aufbauen. Und wir brauchen eine Bewegung, um Donald Trump zu schlagen."

Sanders sagte am Mittwoch in Vermont zu dem nun bevorstehenden Zweikampf mit Biden: "Ich mag Joe. Er ist ein anständiger Kerl." Er wolle nicht, dass der Wahlkampf in persönliche Attacken abdrifte. "Das ist das Letzte, was das Land will." Sanders betonte aber, es gebe große inhaltliche Differenzen zwischen ihm und Biden, etwa in der Gesundheitspolitik. "Dies ist ein Wettstreit der Ideen", betonte er. Es gehe um unterschiedliche Visionen für das Land.

Mittwoch, 5. März, 16.15 Uhr: Bloomberg steigt aus US-Präsidentenrennen aus



Der US-Milliardär Michael Bloomberg steigt nach seinem schlechten Abschneiden am "Super Tuesday" aus dem Präsidentschaftsrennen der Demokraten aus. Der frühere New Yorker Bürgermeister gab am Mittwoch bekannt, fortan den früheren Vizepräsidenten Joe Biden zu unterstützen. Das Wichtigste sei, bei der Präsidentschaftswahl im November Amtsinhaber Donald Trump zu besiegen, erklärte Bloomberg.

14.41 Uhr: Sanders nach Teilauszählung bei wichtiger Vorwahl in Kalifornien vorn

US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders liegt bei den Vorwahlen der oppositionellen Demokraten im wichtigen Bundesstaat Kalifornien laut Medienberichten vorne. Wie mehrere US-Medien am Dienstag berichteten, kam der linksgerichtete Senator nach Auszählung von 80 Prozent der Stimmen auf 33 Prozent. Sein Konkurrent, der frühere US-Vizepräsident Joe Biden, lag demnach bei 24 Prozent. In dem Bundesstaat im Westen der USA werden mit 415 Stimmen die meisten Delegiertenstimmen für die Wahl des Präsidentschaftskandidaten vergeben.

14.16 Uhr: Nach "Super Tuesday": Trump greift Senatorin Warren an

Nach den Vorwahlen in 14 US-Bundesstaaten hat Präsident Donald Trump die demokratische Kandidatin Elizabeth Warren scharf angegriffen. Es sei "egoistisch", dass sie ihre Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten nicht aufgebe, schrieb der Republikaner am Mittwoch auf Twitter. "Sie hat keine Chance, auch nur in die Nähe eines Siegs zu kommen", schrieb er. Die Kandidatur der linken Senatorin schade nur Bernie Sanders, so Trump.

Der Präsident behauptete auch, dass Warrens Verbleib im Rennen um die Kandidatur Teil von dunklen Machenschaften sei, mit denen etablierte Demokraten Sanders' Erfolg verhindern wollten. Trump behauptet immer wieder, dass die Demokraten einen Sieg des linken Senators Sanders mit allen Mitteln verhindern wollen. Damit will der Republikaner bei den Demokraten wohl vor allem Zwietracht sähen.

Warren schnitt bei den Vorwahlen sehr enttäuschend ab und landete weit hinter den führenden Kandidaten, dem früheren Vizepräsidenten Joe Biden und Sanders. Die Senatorin, die politisch Sanders nahesteht, konnte sich nicht einmal in ihrem Heimatstaat Massachusetts durchsetzen. Sie kam dort ersten Auszählungsergebnissen zufolge hinter Biden und Sanders nur auf den dritten Platz.

13 Uhr: Triumph für Biden bei Vorwahlen der US-Demokraten am "Super Tuesday"

Triumph für den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden beim "Super Tuesday": Bei den Vorwahlen der US-Demokraten für die Präsidentschaftskandidatur gewann der 77-jährige Mitte-Politiker laut Prognosen in mindestens neun der 14 Bundesstaaten, in denen abgestimmt wurde. Sein linksgerichteter Konkurrent Bernie Sanders siegte demnach mindestens in drei Bundesstaaten. Enttäuschend verliefen die Vorwahlen für den Medienmilliardär Michael Bloomberg.

US-Medien erklärten Biden in Alabama, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee und Virginia zum Sieger. Prognosen zufolge setzte er sich auch im wichtigen Bundesstaat Texas knapp gegen Sanders durch. In Texas werden 228 und damit besonders viele Delegiertenstimmen für die Wahl des Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen Demokraten vergeben. Nur in Kalifornien geht es mit 415 um noch mehr Delegierte.

Der 78-jährige Sanders, der zuletzt die landesweiten Umfragen angeführt hatte, gewann laut Medien in Colorado, Utah und in seinem Heimatstaat Vermont. Eindeutige Ergebnisse aus Kalifornien und Maine standen zunächst noch aus. Nach Auszählung eines Teils der Stimmen lag jedoch Sanders in Kalifornien und Biden in Maine vorne.

12.30 Uhr: Szenen der Vorwahl – Aktivisten stürmen Bidens Bühne

