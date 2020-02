Newsblog zu den US-Vorwahlen

Sanders von Rivalen wegen Haltung zu Kuba attackiert

25.02.2020, 02:28 Uhr | dpa, rtr, AFP, ds, aj, mvl

Der linksgerichtete Senator Bernie Sanders hat Teile der Politik des früheren kubanischen Staatschefs Fidel Castro verteidigt. Das stößt bei seinen Herausforderern auf scharfe Kritik. Alle Infos im Newsblog.

Das Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur nimmt Fahrt auf: Der linke Senator Bernie Sanders und der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg waren bislang durchaus erfolgreich, nun stellt sich mit Multi-Milliardär Michael Bloomberg ein weiterer Kandidat der direkten Auseinandersetzung.

2.25 Uhr: Demokraten fordern Russland-Sanktionen wegen Wahleinmischung

Mehrere hochrangige US-Demokraten fordern vor dem Hintergrund des Verdachts der Wahlmanipulation durch Russland das Weiße Haus zum Erlass von Sanktionen auf. Die Senatoren Chuck Schumer, Bob Menendez und Sherrod Brown schrieben am Montag an Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin und forderten die Regierung "unverzüglich und mit Nachdruck" auf, Sanktionen gegen die Regierung in Moskau und alle Russen zu verhängen, die an Wahleinmischungen beteiligt sind. "Etwas weniger zu tun, wäre eine Abkehr von ihrer Verantwortung, die USA vor dieser ernsten Bedrohung unserer nationalen Sicherheit und der Integrität unseres Wahlprozesses zu schützen und zu verteidigen", schrieben die drei Senatoren.

Schumer ist der demokratische Führer des Senats. Menendez und Brown sind die führenden Demokraten in den Ausschüssen für auswärtige Beziehungen und Banken des Senats, die die Sanktionspolitik beaufsichtigen. Das Weiße Haus, das Außenministerium und das Finanzministerium reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ein Insider hatte am Donnerstag gesagt, US-Geheimdienste hätten Abgeordnete in der vergangenen Woche darüber informiert, dass Russland im US-Wahlkampf zugunsten von Trump intervenieren wolle. Ein Berater Trumps hatte die Berichte zurückgewiesen, auch der Kreml bestritt eine Einmischung. Am Freitag hatte auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders gesagt, ihm sei von Vertretern der US-Geheimdienste schon vor etwa einem Monat darauf hingewiesen worden, dass es so aussehe, dass Russland mit Desinformations- und Propaganda-Kampagnen im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl zu tun habe. Trump ersetzte vergangene Woche den amtierenden Direktor des Nationalen Geheimdienstes Joseph Maguire durch den US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell. Medienberichten zufolge war Trump verärgert über das Briefing an die Abgeordneten über die russische Einmischung.

Dienstag, 25. Februar, 2 Uhr: Sanders von Rivalen wegen Haltung zu Kuba attackiert

Der in den Vorwahlen der US-Demokraten führende Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders ist von einigen seiner innerparteilichen Rivalen wegen seiner Haltung zu Kuba attackiert worden. Der linksgerichtete Senator hatte in einem Fernsehinterview Teile der Politik des früheren kubanischen Staatschefs Fidel Castro verteidigt – das Kampagnenteam des Konkurrenten Joe Biden warf Sanders daraufhin am Montag vor, sich schon immer die Positionen "autokratischer Regierungen" zu eigen gemacht zu haben.

Sanders' Äußerungen zeigten, dass dieser das "Leiden" vieler Menschen in Kuba und anderen lateinamerikanischen Staaten mit linksgerichteten Regierung nicht verstehe oder dass die "Ideologie" des Senators ihn für die dortigen Verhältnissen "blind" mache, erklärte das Biden-Team. Die Kommentare des Senators seien "schwer beleidigend" für die vor politischer Verfolgung geflüchteten Kubaner in den USA.

Der selbsternannte "demokratische Sozialist" Sanders hatte am Sonntag in einem Interview des Senders CBS gesagt, er lehne den "autoritären Charakter" des politischen Systems in Kuba zwar ab. Doch sei es "ungerecht", in dem Karibikstaat "alles als schlecht" zu bezeichnen. Als Beispiel nannte er die Alphabetisierungskampagne nach dem Sieg der kubanischen Revolution von 1958-59. Er fragte, ob dies "eine schlechte Sache" gewesen sei, bloß weil Fidel Castro sie getan habe.

Attackiert wurde Sanders daraufhin auch von dem Milliardär Michael Bloomberg, der sich ebenfalls bei den Demokraten um die Kandidatur gegen Präsident Donald Trump bewirbt. Der im Jahr 2016 verstorbene Fidel Castro habe ein "dunkles Erbe" aus Lagern für Zwangsarbeit, Unterdrückung der Religionsfreiheit, Erschießungskommandos und dem "Mord an tausenden seiner eigenen Leute" hinterlassen, schrieb der frühere Bürgermeister von New York bei Twitter. "Aber klar, Bernie, lass uns über sein (Castros) Alphabetisierungsprogramm sprechen", fügte Bloomberg sarkastisch hinzu. Allerdings hatte Sanders in dem Interview ausdrücklich die Verfolgung von Regierungskritikern in Kuba verurteilt.

Montag, 24. Februar, 2 Uhr: Buttigieg zweifelt Vorwahl-Ergebnisse in Nevada an

Buttigieg, hat Zweifel an den Ergebnissen der Vorwahl in Nevada angemeldet und seine Platzierung in Frage gestellt. Buttigiegs Wahlkampfteam habe die Demokratische Partei in Nevada in einem Brief wegen festgestellter "Unregelmäßigkeiten" zur Veröffentlichung bestimmter Abstimmungsdaten und der Berichtigung von angeblichen Fehlern aufgefordert, berichteten mehrere US-Medien. Aus dem Brief geht den Berichten zufolge hervor, dass Buttigieg nach Auffassung des Wahlkampfteams deswegen den dritten, nicht den zweiten Platz erreicht hat.

Laut dem Sender CNN steht Buttigieg nach Auszählung von mehr als 85 Prozent der Wahlbezirke mit rund 13 Prozent klar an dritter Stelle. Vor ihm liegen demnach der frühere US-Vizepräsident Joe Biden mit rund 21 Prozent und der linke Senator Bernie Sanders als eindeutiger Sieger mit rund 47 Prozent. "Aufgrund von Unregelmäßigkeiten und einer Reihe ungeklärter Fragen, die wir der Demokratischen Partei in Nevada gestellt haben, ist unklar, wie die finalen Ergebnisse aussehen werden", wurde Buttigiegs stellvertretender Wahlkampfmanager Hari Sevugan zitiert.

Das Prozedere bei der dritten Vorwahl in Nevada am Samstag war – wie zuvor bei der ersten Vorwahl in Iowa – kompliziert. Abgestimmt wurde bei Parteiversammlungen, nicht per Wahlzettel. In Iowa hatte eine technische Panne zu Problemen bei der Übermittlung der Ergebnisse geführt und für erhebliche Verzögerungen gesorgt. Die Demokratische Partei hat selbst noch keine Ergebnisse der Vorwahl in Nevada veröffentlicht.

Sonntag, 23.2.2020, 7.30 Uhr: Sanders holt Erdrutschsieg in Nevada

In Nevada hat linke Senator Sanders seine Konkurrenten bei der Vorwahl der Demokraten ab. Nach Auszählung von etwa 50 Prozent der Stimmen erzielte Sanders 46,6 Prozent, wie US-Medien berichten. Damit hätte der 78-Jährige im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten seine Position als Spitzenreiter gefestigt. Mehr Informationen über die Vorwahl-Ergebnisse von Nevada finden Sie hier.

Samstag, 22. Februar, 16.30: Bloomberg spottet: "Trump schummelt beim Golfen"

Kurz vor der Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten im Bundesstaat Nevada hat der Medienmilliardär Michael Bloomberg US-Präsident Donald Trump auf mehreren Riesenplakaten in Las Vegas verhöhnt. "Donald Trump schummelt beim Golfen", prangte etwa in grell roten Buchstaben auf einer Plakatwand an der berühmten Kasinomeile Strip – nur rund drei Kilometer entfernt von dem Hotel, in dem der Präsident am selben Abend logierte. Lesen Sie hier mehr.

11.15: Will Russland zugunsten von Sanders die Wahl manipulieren?

US-Medienberichte schüren die Sorge vor einer Einmischung Russlands in den Wahlkampf. Die "Washington Post" berichtete, US-Behördenvertreter hätten den demokratischen Kandidaten Bernie Sanders darüber informiert, dass Moskau versuche, seine Bewerbung zu unterstützen. Ziel sei es, den Wettbewerb der Demokraten zu stören. Die Nachricht kommt einen Tag nach Berichten mehrerer US-Medien, wonach Geheimdienste davon ausgingen, dass sich Russland erneut in den US-Wahlkampf einmischen wolle, um Präsident Donald Trump zur Wiederwahl zu verhelfen. Lesen Sie hier mehr.

Freitag, 21. Februar, 15.30 Uhr: Putin will Trump angeblich zur Wiederwahl verhelfen

Russland mischt sich offenbar erneut in die US-Wahlen ein. Nach Überzeugung der US-Geheimdienste will Moskau Präsident Donald Trump in die zweite Amtszeit hieven. Darüber berichten US-Medien. Lesen Sie hier mehr.

11.30 Uhr: Die Schamlosigkeit des Michael Bloomberg

Mike Bloomberg entwickelt sich zum mächtigen Gegner des US-Präsidenten. Nicht nur wegen seiner Milliarden, sondern weil er eine von Donald Trumps eigenen Strategien gegen ihn anwendet. Lesen Sie hier die Kolumne von Fabian Reinbold aus Washington.

Mittwoch, 19. Februar, 1 Uhr: Trump lästert über Bloomberg

US-Präsident Donald Trump hat dem Multimilliardär Michael Bloomberg vorgeworfen, sich die Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Demokraten "illegal zu erkaufen". Die massiven Ausgaben des früheren New Yorker Bürgermeisters stellten "in großem Maßstab" illegale Wahlkampffinanzierung dar, behauptete der Republikaner Trump am Dienstag über Twitter. Bloomberg finanziert seine Bewerbung um die demokratische Präsidentschaftskandidatur selbst. Er nimmt für den Wahlkampf keine Spenden an.

Trump hingegen schrieb, Bloomberg kaufe sich mit den vielen von ihm verteilten Spenden zahlreiche Unterstützer zusammen, von denen viele früher noch seine Gegner gewesen seien. "Ist das keine Bestechung?" fragte Trump auf Twitter. Die Kandidatur für eine große Partei sei nicht käuflich, schrieb Trump an Bloomberg adressiert, den er wie üblich abwertend nur als "Mini Mike" bezeichnete. Zudem teilte er auf Twitter ein Video, das Bloomberg als kleinen Mann hinter einem Rednerpult zeigt.

Dienstag, 18. Februar, 12.55 Uhr: Bloomberg stellt sich Rivalen um US-Präsidentschaftskandidatur

New Yorks Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg liefert sich noch in dieser Woche mit seinen Konkurrenten im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten den ersten direkten Schlagabtausch auf einer Wahlkampfbühne. Bloomberg qualifizierte sich für die Debatte der aussichtsreichsten Bewerber am Mittwoch in Nevada, wie der Mitarbeiterstab des 78-Jährigen mitteilte.

Der Milliardär machte zuletzt in mehreren Umfragen deutlich Boden gut. In einer am Dienstag veröffentlichen Erhebung etwa kommt er auf 19 Prozent. Damit erfüllt er die Voraussetzung für die Teilnahme an der Debatte, die im Fernsehen übertragen wird und eine wichtige Gelegenheit ist, sich Wählern zu präsentieren. (HIER lesen Sie mehr über Bloombergs unkonventionellen Wahlkampf.)

Bei den beiden ersten Vorwahlen war Bloomberg nicht angetreten, auch auf die Abstimmungen in Nevada am Samstag und eine Woche später in South Carolina verzichtete er bislang. Erst zum sogenannten Super Tuesday am 3. März will er einsteigen, an dem an einem einzigen Tag in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten Primaries stattfinden. Wer bei den Vorwahlen unterm Strich am besten abschneidet, wird zum Kandidaten gekürt. Am 3. November tritt dieser dann bei der Präsidentenwahl gegen den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump an.

Donnerstag, 13. Februar, 1.22 Uhr: Nach Chaos bei Vorwahl – Chef der Demokraten in Iowa tritt zurück

Infolge der chaotischen Stimmenauszählung bei der Vorwahl im US-Bundesstaat Iowa ist der örtliche Parteivorsitzende der Demokraten zurückgetreten. Er übernehme damit die Verantwortung für die großen Probleme bei der Auszählung, erklärte Troy Price am Mittwoch (Ortszeit). "Es ist eine Tatsache, dass die Demokraten etwas Besseres verdient hatten, als das, was in der Nacht der Vorwahl passierte", erklärte Price. "Es war schlicht inakzeptabel", sagte er.

Bereits am Samstag solle bei einer Sondersitzung des Parteivorstands ein neuer Interimschef gewählt werden, erklärte er weiter. Dieser soll dann auch die noch laufende Überprüfung der Ergebnisse der Vorwahl vom 3. Februar leiten. Die Abstimmung war mit großer Spannung verfolgt worden, weil es die erste Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten war. Bei der Abstimmung gab es dann aber massive Probleme bei der Übermittlung der Resultate aus den Wahllokalen. Die Veröffentlichung der verbindlichen Ergebnisse verzögerte sich daher um mehrere Tage. Die Demokraten haben eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen des Fiaskos aufzuklären.

In Iowa wird für die Vorwahlen ein kompliziertes Prozedere genutzt, das am besten mit abendlichen Wahlversammlungen zu umschreiben ist, bei denen Wähler von Anfang bis Ende präsent sein müssen. Bei der zweiten Vorwahl in New Hampshire am Dienstag hingegen handelte es sich um eine gewöhnliche Abstimmung. Sie verlief ohne Probleme bei der Auszählung. Den Sieg konnte sich dabei Sanders sichern, Buttigieg folgte ihm aber dicht auf den Fersen. Die nächste Vorwahl findet am 22. Februar in Nevada statt.

Mittwoch, 12. Februar, 18.44 Uhr: Drei Kandidaten geben auf

Nach der zweiten Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten haben drei weitere Bewerber das Handtuch geworfen. Nach der Schließung der Wahllokale im Bundesstaat New Hampshire erklärten zunächst der Unternehmer Andrew Yang und Michael Bennet, ein Senator aus Colorado, sie würden ihre Kampagnen angesichts ihres schwachen Abschneidens beenden. Am Mittwoch verkündete auch Deval Patrick, früherer Gouverneur des Bundesstaates Massachusetts, seinen Rückzug aus dem Rennen, wie mehrere US-Medien, darunter die "New York Times", übereinstimmend unter Berufung auf eine Mitteilung an seine Anhänger berichteten.

Alle drei Demokraten hatten in New Hampshire nur einen Stimmanteil im unteren einstelligen Prozentbereich erreicht, Patrick und Bennet sogar nur unterhalb von einem Prozent.

Die Resultate seien "nicht das Ergebnis, für das wir so hart gekämpft haben", sagte Yang am Dienstagabend (Ortszeit). Es gebe derzeit keinen Weg mehr für ihn, sich die Kandidatur der Partei zu sichern, erklärte er vor Unterstützern. Yang hatte sich unter anderem für ein universelles Grundeinkommen eingesetzt und war als Mathe-Liebhaber bekannt. Er galt nie als besonders aussichtsreich, hatte aber extrem loyale Unterstützer und war länger im Rennen geblieben als viele bekanntere Demokraten. Bennet und Patrick waren mit ihren Kampagnen insgesamt blass geblieben. Ursprünglich hatten sich fast 30 Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei bemüht. Nun sind es nur noch acht.

09.02 Uhr: Sanders gewinnt, aber seine Gegner auch

Bernie Sanders gewinnt die wichtige Vorwahl der Demokraten in New Hampshire: Der 78-jährige Sozialist ist nun der Favorit. Seine Gegner überraschen dennoch. | Von Fabian Reinbold, New Hampshire.

Dienstag, 12.15 Uhr: Rührende Geste von Biden vor der US-Vorwahl

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bei einer Veranstaltung vor den Vorwahlen in New Hampshire mit einer rührenden Geste für Aufsehen gesorgt. Biden schnappte sich den 13-jährigen Jonathan Costello und nahm sich Zeit für ein kurzes Gespräch – inklusive Familienfoto. Costello stottert und verarbeitet seine Krankheit unter anderem in einem Youtube-Video.

Unser US-Korrespondent Fabian Reinbold beobachtete die Szene und nannte sie einen "speziellen Moment".

11.58 Uhr: Favorit Biden abgeschlagen

Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden verliert im Rennen um den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten an Zustimmung. In einer am Montag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos erklärten sich 17 Prozent der registrierten Anhänger der Demokraten sowie der Unabhängigen für Biden – fünf Prozentpunkte weniger als noch vor einer Woche. Die Feld der Bewerber um das Amt des Herausforderers des republikanischen Präsidenten Donald Trump führt in der Umfrage der linksgerichtete Senator Bernie Sanders mit 20 Prozent an. Deutlich zulegen konnte der ehemalige New Yorker Bürgermeister und Milliardär Michael Bloomberg, der sich um sechs Punkte auf 15 Prozent verbesserte. Elf Prozent der Befragten stimmten für die Senatorin Elizabeth Warren, der frühere Bürgermeister von South Bend und Überraschungs-Sieger in Iowa, Pete Buttigieg, kam auf acht Prozent.

11. Februar, 10.02 Uhr: Wahlergebnisse in Iowa stehen immer noch aus

Die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa war von einer technischen Panne bei der Übermittlung von Ergebnissen überschattet worden. Der Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg und Sanders lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen – Buttigieg steht nach derzeitigem Stand mit hauchdünnem Vorsprung an der Spitze. Ein endgültiges Ergebnis steht noch immer aus. Dass es zu derartigen Verzögerungen auch in New Hampshire kommt, ist nicht abzusehen. Das Prozedere ist dort deutlich einfacher als in Iowa.