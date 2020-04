Nach Corona-Ausbruch auf Flugzeugträger

Amtierender US-Marineminister tritt zurück

07.04.2020, 23:50 Uhr | dpa

Der US-Marineminister beschimpfte den Kapitän eines Flugzeugträgers nach einem Hilferuf wegen Corona-Fällen an Bord als "zu blöd". Seine Äußerungen lösten Empörung aus. Nun tritt Thomas Modly von seinem Posten zurück.

Im Konflikt um den Umgang mit dem Coronavirus-Ausbruch an Bord eines US-Flugzeugträgers ist der amtierende US-Marineminister Thomas Modly zurückgetreten. US-Verteidigungsminister Mark Esper schrieb am Dienstag auf Twitter, er habe das Rücktrittsgesuch von Modly im Einverständnis mit US-Präsident Donald Trump angenommen. Nachfolgen soll ihm der Untersekretär des Heeres, Jim McPherson.

Modlys Rücktritt kommt einen Tag nachdem bekannt geworden war, dass er den mittlerweile entlassenen Kapitän vor dessen Mannschaft scharf kritisierte. Von Modlys Äußerungen war ein Audio-Mitschnitt an die Öffentlichkeit gelangt, auf dem unter anderem zu hören ist, wie Modly das Verhalten von Kapitän Brett Crozier als "zu naiv oder zu blöd" bezeichnet hatte.

Mehr als 150 Besatzungsmitglieder waren infiziert

Crozier hatte wegen des Corona-Ausbruchs an Bord des nuklearbetriebenen Flugzeugträgers "USS Theodore Roosevelt" in einem Brief Alarm geschlagen und Hilfe der Militärführung gefordert. Der Brief war später publik geworden. Mehr als 150 Besatzungsmitglieder des Schiffs, das vor der Pazifikinsel Guam vor Anker liegt, sind positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Modly hatte den Kapitän vergangene Woche des Amtes enthoben. Nach seinen kritischen Äußerungen über Crozier wurden Rufe nach Modlys Rücktritt laut. Am Montagabend entschuldigte sich Modly in einer Mitteilung. US-Medienberichten soll er zu dieser Entschuldigung angehalten worden sein. Trump – der Oberbefehlshaber der Streitkräfte – hatte am Montag angekündigt, in dem Konflikt vermitteln zu wollen.