"Zu viele Leute wurden infiziert"

Biden: Keine TV-Debatte, wenn Trump noch Covid hat

07.10.2020





Donald Trump behauptet, er fühle sich schon wenige Tage nach seiner Einweisung in eine Klinik wieder fit. Er drängt zurück in den Wahlkampf. Doch sein Herausforderer Joe Biden stellt eine Absage in Aussicht.



Die für kommende Woche geplante TV-Debatte mit US-Präsident Donald Trump sollte aus Sicht seines Herausforderers Joe Biden abgesagt werden, wenn Trump seine Covid-19-Erkrankung bis dahin nicht überwunden hat. Die zweite Debatte der Kontrahenten ist für den 15. Oktober angesetzt. "Ich denke, wenn er immer noch Covid hat, sollten wir keine Debatte haben", sagte Biden am Dienstag nach einem Wahlkampfauftritt.

Man werde auf jeden Fall "sehr strikten Richtlinien" folgen müssen, betonte der demokratische Präsidentschaftskandidat in Hagerstown im Bundesstaat Maryland. "Zu viele Leute wurden infiziert." Man müsse darauf hören, was Ärzte sagen. Er stelle sich weiterhin auf eine Debatte ein, "aber ich hoffe einfach, dass alle Vorschriften eingehalten werden".

Trump hatte am vergangenen Freitag seine Covid-19-Diagnose bekanntgegeben. Er und Biden hatten zuvor am Dienstag auf einer Bühne gestanden bei der ersten von drei geplanten TV-Debatten. Es ist unklar, ob Trump zu diesem Zeitpunkte bereits ansteckend gewesen sein könnte: Das Weiße Haus und sein Leibarzt Sean Conley verweigern seit Tagen Angaben dazu, wann der Präsident zuletzt einen negativen Coronavirus-Test hatte.

Biden will die "Mächte der Finsternis" überwinden

Zuvor hatte Biden eine Rede am Ort der Bürgerkriegsschlacht von Gettysburg im Bundesstaat Pennsylvania gehalten: Im Falle seines Wahlsiegs wolle er die von "Mächten der Finsternis" verursachte Spaltung des Landes überwinden, erklärte der Demokrat. Er wolle sich als Präsident dafür einsetzen, "den Hass und die Angst" in den USA zu beenden, sagte Biden am Dienstag in einer Rede

"Die Mächte der Finsternis, die Mächte der Spaltung, die Mächte des Gestern ziehen uns auseinander, halten uns fest und halten uns zurück", sagte Biden in der Nähe des Orts, an dem der frühere Präsident Abraham Lincoln 1863 bei der Einweihung eines Soldatenfriedhofs seine berühmte Gettysburg-Rede gehalten hatte.

"Wir können und werden Extremisten und Verfechtern einer weißen Vorherrschaft nicht erlauben, das Amerika von Lincoln und (der schwarzen Sklaverei-Gegner) Harriet Tubman und Frederick Douglass umzustürzen", sagte Biden in der Rede, in der er Präsident Donald Trump nicht erwähnte. Die USA müssten ein Land bleiben, das "Zufluchtsort und Heimat" für alle Menschen sei, unabhängig von ihrem Hintergrund.

Biden: USA haben einen "gefährlichen" Punkt erreicht

Biden sagte, der gegenwärtige Zustand des Landes mache ihm Sorgen. Die USA hätten einen "gefährlichen" Punkt erreicht, sagte der Ex-Vizepräsident und verwies auf das schwindende Vertrauen und die schwindende Hoffnung vieler Menschen.

Aus der Politik sei mittlerweile ein Schlachtfeld geworden, die Anhänger verschiedener Parteien führten einen" unerbittlichen Krieg" gegeneinander, kritisierte Biden, der in den Umfragen für die Präsidentschaftswahl am 3. November derzeit vorne liegt. Die gegnerische Partei werde nicht mehr als Opposition, sondern "wie ein Feind behandelt". "Das muss aufhören", forderte Biden.