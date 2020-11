US-Wahl 2020

Pennsylvania könnte heute Wahl entscheiden

06.11.2020, 08:50 Uhr | t-online, pdi, rok, sje

Nach wichtigen Siegen in Michigan und Wisconsin ist Joe Biden fast am Ziel. In sechs Staaten stehen die Ergebnisse noch aus. Der aktuelle Stand im Rennen um den Einzug ins Weiße Haus.

Der Demokrat Joe Biden geht als Favorit auf die Zielgerade, während in den USA die letzten Stimmen bei der Präsidentenwahl ausgezählt werden. Nach dem Gewinn wichtiger Bundesstaaten scheint der Herausforderer nur noch wenige Schritte vom Weißen Haus entfernt. Amtsinhaber Donald Trump reklamierte allerdings den Sieg für sich und schickte in mehreren Bundesstaaten seine Anwälte mit Klagen los. Mehr dazu lesen Sie hier.

Noch immer werden die Stimmen in sechs Stimmen ausgezählt. Beobachter rechnen damit, dass die Auszählung der Stimmen (derzeit bei 95 Prozent) in Pennsylvania bald beendet sein könnte – und das könnte die Wahl entscheiden: Denn Biden hat hier in den vergangenen Stunden massiv aufgeholt und liegt nur noch 18.000 Stimmen hinter Trump. Wenn Biden Trump noch überholt und sich die 20 Wahlleute des Staates sichert, ist die Wahl entschieden.

Je nach Rechnung fehlen Biden 6 oder 17 Stimmen

Biden fehlen noch 17 Stimmen, Trump 56. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur AP und des TV-Senders Fox News, die einen Biden-Sieg im Bundesstaat Arizona als sicher ansehen, kommt der demokratische Kandidat inzwischen sogar auf 264 der für einen Sieg bei der Präsidentenwahl nötigen 270 Stimmen von Wahlleuten. Doch zuletzt konnte Trump in dem wichtigen Staat aufholen. Hier liegt Biden mit mehr als 47.000 Stimmen Vorsprung in Führung.



Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen in Arizona kommt der amtierende Präsident jetzt auf 48,5 Prozent und Biden auf 50,1 Prozent. Sollte Biden in Arizona siegen, bräuchte der ehemalige Vize von Präsident Barack Obama nur noch einen Bundesstaat für sich zu entscheiden, um zu gewinnen.

Trump und Biden in Georgia gleichauf

Nicht nur in Pennsylvania, auch in Georgia holte Biden immer weiter den anfänglichen Vorsprung von Trump auf, während dort die per Post eingegangenen Stimmzettel ausgezählt wurden. In Georgia lag Biden zum Stand 8.45 Uhr MEZ noch knapp 665 Stimmen hinter Trump zurück. Ausgezählt sind bislang 99 Prozent der Stimmen.Georgia bringt 16 Wahlleute. Ob ein Erfolg dort für Bidens Sieg reicht, hing noch von der weiteren Entwicklung in Arizona ab.

Als offen gilt das Rennen zudem noch in North Carolina und Nevada. In Nevada, das sechs Stimmen von Wahlleuten bringt, konnte Biden seinen Vorsprung auf Trump ausbauen. Mittlerweile liegt er knapp einen Prozentpunkt, oder etwas weniger als 11.500 Stimmen, vor Trump. Zuvor betrug der Unterschied nur etwa 8.000 Stimmen.

In North Carolina führt nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen Trump mit 1,4 Prozentpunkten Vorsprung. In Alaska sind erst etwas mehr als die Hälfte aller Stimmen ausgezählt, allerdings wird der Staat mit großer Wahrscheinlichkeit an Trump gehen.



Absehbar ist daher, dass es noch dauern kann, bis es Klarheit über den Wahlausgang gibt.

Das sind die aktuellen Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahl:

Biden: Das Ergebnis ist klar

Biden selbst sah sich am Mittwoch vor Trump. "Jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen", sagte er in Wilmington (Delaware).

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gewann Biden die umkämpften Bundesstaaten Michigan und Wisconsin gegen Trump. Der Republikaner hatte sich in der Wahlnacht zum Mittwoch selbst vorzeitig zum Sieger erklärt und angekündigt, seinen Anspruch vor das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten zu bringen.

Trump macht weiter Stimmung gegen Briefwahl

Seit der Wahl setzte Trump mehrere Tweets ab, in denen er über die Stimmauszählung schimpfte. Sein am Dienstagabend noch bestehender Vorsprung sei in einem Bundesstaat nach dem anderen "auf magische Weise verschwunden", schrieb er etwa. Einen Faktencheck zu seinen Aussagen lesen Sie hier.



Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Auch bei einem Auftritt im Weißen Haus am Donnerstagabend (Ortszeit) behauptete der Präsident erneut Wahlbetrug ohne jegliche Beweise zu liefern.

Trump schnitt bei der Wahl insgesamt deutlich besser ab als nach Umfragen erwartet. Der drei Jahre ältere Biden verfehlte hingegen den von den Demokraten erhofften klaren Sieg. Vor der Wahl hatte das Statistikportal "FiveThirtyEight" nur eine Wahrscheinlichkeit von rund zehn Prozent für einen Sieg Trumps errechnet..

Wer liegt in welchen US-Bundesstaaten vorne?

Diese US-Bundesstaaten hat Trump sicher (in Klammern die Anzahl der Wahlleute pro Bundesstaat): Texas (38), Florida (29), Indiana (11), Iowa (6), South Carolina (9), Oklahoma (7), Alabama (9), Missouri (10), Arkansas (6), Ohio (18), West Virginia (5), Tennessee (11), Mississippi (6), Kentucky (8), Louisiana (8) Wyoming (3), North Dakota (3), South Dakota (3), Nebraska (4), Kansas (6), Utah (6), Idaho (4) und Montana (3).

Diese US-Bundesstaaten hat Biden sicher: New Mexiko (5), Hawaii (4), New York (29), Kalifornien (55), Arizona (11), Washington (12), Minnesota (10), Maine (4), Oregon (7), Vermont (3), Delaware (3), Maryland (10), Virginia (13), Massachusetts (11), Connecticut (7), New Jersey (14), Illinois (20), Rhode Island (4), Missouri (10), New Hampshire (4), Nebraska (1), Colorado (9), Maine (3), Wisconsin (10), Michigan (16) und in der Bundeshauptstadt Washington D.C.(3).

Der Präsident wird in den USA nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch 538 Wahlmänner und -frauen. Davon stellt jeder Bundesstaat nach Bevölkerungsgröße eine bestimmte Anzahl. Der Kandidat mit den meisten Wählerstimmen im Bundesstaat verbucht grundsätzlich sämtliche Wahlleute des Staates für sich. Ausnahme: In Maine und Nebraska werden die Stimmen der Wahlleute nach Mehrheiten in den Wahlbezirken aufgeteilt. Der Gesamtsieger des Staates erhält zwei weitere Stimmen. In Maine gewann Trump so einen zusätzlichen Wahlmann, Biden wiederum einen in Nebraska.

Demokraten oder Republikaner – wer erringt die Mehrheit im Kongress?

Am 3. November wurde nicht nur der US-Präsident gewählt, sondern auch das gesamte Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Im Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Sie hielten bisher 232 der 435 Sitze in der Kongress-Kammer, die bei der Wahl komplett zur Abstimmung stand.

Das sind die aktuellen Hochrechnungen zum Rennen um das Repräsentantenhaus:

Die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses vertreten jeweils einen Wahlbezirk und werden alle zwei Jahre direkt gewählt. Die dargestellte Umfrage gibt die Tendenzen in den Wahlbezirken wieder.

Spannender Kampf um den Senat – wer liegt vorne?

Die Hoffnungen der Demokraten, auch die Kontrolle im Senat zu erringen, bekamen zugleich einen schweren Dämpfer. Mehrere republikanische Senatoren, die als Wackelkandidaten galten, konnten ihre Sitze verteidigen. Das Ergebnis ist aber noch offen.

Alle zwei Jahre wird etwa ein Drittel des Senats neu gewählt. Dieses Drittel ist in der Grafik hervorgehoben.

Hier sind die aktuellen Hochrechnungen:

Der Senat besteht aus 100 Senatoren. Jeder Bundesstaat ist mit zwei Sitzen vertreten. In den Bundesstaaten, die ein Mandat zu vergeben haben, wird darüber per Mehrheitswahl entschieden. Die dargestellten Umfragewerte geben die Tendenzen in den Bundesstaaten wieder.