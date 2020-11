04.11.2020, 09:00 Uhr

Die Auszählungen zur US-Wahl laufen auf Hochtouren. Die ersten Ergebnisse ergeben ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In dieser Situation wendet sich Joe Biden in einer Rede an die Nation – und Donald Trump reagiert auf Twitter.

"Wir glauben, wir sind auf Kurs, diese Wahl zu gewinnen", ruft der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden seinen jubelnden Anhängern in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware entgegen. Es ist Mitten in der Wahlnacht in den USA, die meisten Wahllokale haben bereits geschlossen und die Auszählung der Stimmen ergibt stündlich neue Wasserstandsmeldungen.

Biden betont, die Wahl sei erst vorbei, wenn "jede Stimme ausgezählt" wurde. "Wir wussten, es würde lange dauern, aber wir fühlen uns gut, wo wir jetzt stehen", so der 77-Jährige. Die Ansprache gibt es hier im Detail. Damit hat sich Joe Biden noch vor Donald Trump in einer Rede an die Öffentlichkeit gewandt.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Donald Trump reagiert prompt auf Twitter. Der amtierende US-Präsident schreibt auf dem Kurznachrichtendienst: "Wir sind weit vorne, aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen." Eine unmittelbare Reaktion auf die Rede seines demokratischen Herausforderers und eine Mutmaßung über Wahlbetrug, den Trump in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Beweise angeführt hatte. Wenige Minuten später kündigt er an, sich selbst in einem "Statement" zu Wort zu melden.

Twitter hat auf die Äußerung Trumps bereits mit einem Warnhinweis reagiert. "Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess", hieß es – auch auf deutsch – in der Twitter-Warnung.

Herzlich und nicht abgehoben: So wie sich ihr Mann Joe Biden als Gegenstück zu Donald Trump verkauft, gilt Jill als Gegenteil zur First Lady Melania. Sollten die Biden ins Weiße Haus ziehen, wäre wohl für ein Novum gesorgt.

Die Hand wegziehen, nach der ihr Mann greift? Bei Jill Biden ist nicht vorstellbar, womit Melania Trump mehrfach Aufsehen erregt hat. Die Ehefrau von Herausforderer Joe Biden könnte ihrem Mann mit ihrer Art die ein oder andere Stimme zusätzlich gebracht haben. Die herzliche 69-Jährige war seine beste Wahlkämpferin.



"Keep the faith", twitterte sie, als die Ergebnisse aus den Wahllokalen nicht auf den erhofften klaren Sieg hinausliefen. "Glaubt daran."

Keep the faith. — Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 4, 2020

Sie tritt als seine Stütze auf und legt auch manchmal Hand an für ihn – wie ein Bodyguard. Nach einer solchen Erfahrung scherzte Biden im März: "Ich bin wahrscheinlich der einzige Präsidentschaftsbewerber, dessen Ehefrau gleichzeitig der Secret Service ist." Zum zweiten Mal in kurzer Zeit hatte seine Frau Menschen gestoppt und zurückgedrängt, die zum Präsidentschaftsbewerber auf die Bühne drängten. Die Lehrerin Jill Biden hat alles im Griff.



You can take the girl out of Philly... https://t.co/tiAbSEnH14 — Dr. Jill Biden (@DrBiden) February 11, 2020

Protestors interrupt Joe Biden during his speech to chant "Let Dairy Die" and it looks like Jill Biden moves to protect him. I did NOT see that one coming. #SuperTuesday pic.twitter.com/ndQp0nPyyg — Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) March 4, 2020

Das war auch so, als ihr Mann vor einigen Tagen mit Journalisten plauderte: Freundlich, aber bestimmt zog sie ihn ein Stück zurück – Mindestabstand in der Corona-Krise. So viel Bemuttern war dann Futter für manche Trump-Anhänger, die den Kandidaten Biden gerne als senilen alten Mann überzeichnen.



Sieben Tweets innerhalb von 20 Minuten: Joe Biden und Donald Trump liefern sich ein Duell auf Twitter. (Quelle: Screenshot/Twitter)