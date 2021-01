Newsblog: Biden wird Präsident

Steinmeier zum Trump-Ende: "Meine Erleichterung ist groß"

20.01.2021, 13:10 Uhr | AFP, dpa, t-online, rtr

Joe Biden: Der 78-Jährige wird am 20. Januar das Amt des US-Präsidenten übernehmen. (Quelle: Matt Slocum/AP/dpa)

Joe Biden wird in Washington in sein Amt als neuer Präsident der USA eingeführt. Dennoch schaut die Welt auf Vorgänger Trump – auch der deutsche Bundespräsident Steinmeier. Alle Infos im Newsblog.

Den 20. Januar haben viele Amerikaner sehnsüchtig erwartet: Demokrat Joe Biden wird als neuer Präsident der USA vereidigt. Er konnte sich bei der Wahl im November 2020 gegen Donald Trump durchsetzen. Trotz Bemühungen des früheren Präsidenten, die Wahl ohne Beweise für Betrug ungültig erklären zu lassen, wird Biden an diesem Tag vereidigt.









Live: So ist die Lage in Washington

Steinmeier: "Erleichterung ist groß"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier freut sich über die bevorstehende Amtseinführung des neuen US-Präsidenten. "Meine Erleichterung ist groß, dass Joe Biden heute als Präsident vereidigt wird und ins Weiße Haus einzieht", sagte er in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. "Ich weiß, dass dieses Gefühl von vielen Menschen in Deutschland geteilt wird."

"Heute ist ein guter Tag für die Demokratie", urteilte Steinmeier. In den USA habe sich die Demokratie "gegen schwere Belastungen behauptet". Allen Anfeindungen zum Trotz hätten sich Amerikas Institutionen als stark erwiesen. "Bei aller Freude über den heutigen Tag" dürfe nicht vergessen werden, dass Populismus "auch die mächtigste Demokratie der Welt verführt" habe, sagte Steinmeier, ohne den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump beim Namen zu nennen. "Wir müssen der Polarisierung entschieden entgegentreten, den öffentlichen Raum unserer Demokratien schützen und stärken und Politik auf der Grundlage von Vernunft und Fakten gestalten."

Trump verlässt in wenigen Minuten das Weiße Haus

Um 8 Uhr Ortszeit (14 Uhr MEZ) verlassen Donald Trump und seine Frau Melania das Weiße Haus in Washington – zum allerletzten Mal. Mit dem Präsidenten-Hubschrauber Marine One fliegen sie zum Militärflughafen Andrews, wo Trump eine kurze Ansprache hält.

Analyse: Trumps Ende ist erst der Anfang

Trump denkt offenbar über neue Partei nach

Bidens großer Tag steht bevor – Trump erteilt Pence Absage

Trump in Abschiedsrede im Video: "Das war nur der Anfang"

Interview zum Machtwechsel in den USA: "Washington muss auch auf uns zugehen"



