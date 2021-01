Szene nach Landung in Florida

Im Video: Trump posiert – Melanias Reaktion sorgt für Spekulationen

Donald Trump ist kurz nach der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden in Florida gelandet. Auf dem Flughafen von Palm Beach winkte er seinen Anhängern und den Pressevertretern nur kurz und reagierte nicht auf Fragen. Während sich Trump kurz seinen Fans widmete, lief Melania ohne Reaktion zu zeigen weiter. (Quelle: t-online)

Donald Trump kommt kurz nach der Amtseinführung von Joe Biden in Florida an. Mit dabei ist auch Frau Melania. Doch die scheint die öffentlichen Auftritte mit ihrem Mann satt zu haben.



Donald Trump ist kurz nach der offiziellen Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden in Florida gelandet. Trump nahm an der Amtseinführung nicht teil. In Florida wurde der Ex-Präsident von seiner Frau Melania und Tausenden Anhängern zu seinem Luxus-Anwesen Mar-a-Lago begleitet. Doch nach der Landung sorgt eine Szene für neue Mutmaßungen. Gerüchte besagen, dass das Ehepaar einen Deal vereinbart hat, der eine Trennung Melanias vorsieht, sobald Trump kein Präsident mehr ist.

Donald Trump hielt noch vor seinem Abflug seine letzte Rede als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er kündigte seinen Anhängern an, dass seine Familie in irgendeiner Form in die Politik zurückkommen werde.

Die Reaktion der ehemaligen First Lady vor den Fotografen sehen Sie oben im Video – oder hier.