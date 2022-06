Zeugin belastet Trump schwer: Er soll von bewaffneten Aufständischen gewusst haben

Der Rechtsberater des Wei├čen Hauses, Pat Cipollone, habe sie schon am 3. Januar dazu gedr├Ąngt, sich bei Meadows daf├╝r einzusetzen, einen Protest zu verhindern, sagte Hutchinson. "Wir werden wegen jedes erdenklichen Verbrechens angeklagt, wenn wir diese Bewegung in Gang setzen", soll er zu ihr gesagt haben.

Zeugin: Trump schmiss aus Wut Teller mit Essen an die Wand

Der Kammerdiener "gab mir ein Zeichen, hereinzukommen, und zeigte dann auf den vorderen Teil des Raumes, in der N├Ąhe des Kaminsimses am Fernseher, wo ich zuerst bemerkte, dass Ketchup an der Wand heruntertropfte", schilderte sie. Auf dem Boden habe ein zerbrochener Porzellanteller gelegen. Der Diener habe ihr dann erz├Ąhlt, dass Trump so sauer ├╝ber ein Interview des Justizministers William Barr gewesen sei, dass er sein Mittagessen gegen die Wand geworfen habe. Barr hatte in dem Interview gesagt, dass es keine Beweise f├╝r weit verbreiteten Wahlbetrug gebe.