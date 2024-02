Niederlage in Betrugsprozess Für Trump steht viel auf dem Spiel Von dpa , t-online , cck , sje , lw , mam , bm Aktualisiert am 21.02.2024 - 10:40 Uhr Lesedauer: 6 Min. Donald Trump, Ex-US-Präsident (Archivbild): In den Gerichtsprozessen gegen ihn spielt er auf Zeit. (Quelle: Timothy A. Clary - Pool via CNP/imago images) News folgen

Kein früherer US-Präsident hat so viele juristische Probleme wie Donald Trump. Ein Überblick.

Donald Trump will erneut an die Spitze der Vereinigten Staaten. Doch schon vor, während und nach seiner Präsidentschaft von 2017 bis 2021 landete der Republikaner mit vielen Skandalen in den Schlagzeilen: Aktuell laufen mehrere Prozesse gegen den Ex-Präsidenten. Am vergangenen Freitag musste er nun eine schwere Niederlage vor Gericht einstecken: Ein Gericht in New York verurteilte ihn wegen Betrugs zu einer Geldstrafe in Höhe von über 350 Millionen Dollar (323 Millionen Euro).

Trumps Anwälte kündigten an, in Revision gehen zu wollen: Der Republikaner setzt darauf, die Prozesse gegen ihn bis nach der US-Wahl 2024 hinauszuziehen. Sollte er gewinnen, könnte er seinen Justizminister auffordern, die Ermittlungen auf Bundesebene gegen ihn einzustellen.

Doch die Liste der Prozesse gegen Trump ist lang. Ein Blick auf die wichtigsten Ermittlungen rund um den führenden Präsidentschaftskandidaten der Republikaner:

Betrugsklage in New York

New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James hatte Ende September 2022 nach jahrelangen Ermittlungen Vorwürfe gegen Trump persönlich sowie gegen drei seiner Kinder vorgelegt. Kern der zivilrechtlichen Klage: Die Trumps hätten Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen, was gegen New Yorker Recht verstößt.

Ein Jahr später, am 26. September 2023, bestätigte Richter Arthur Engoron das vorläufig: Trump, seine Söhne und leitende Mitarbeiter sollen den Firmenwert der "Trump Organization" jahrelang manipuliert haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mitte Februar wurde dann das Strafmaß bekannt: Trump muss innerhalb von 30 Tagen 355 Millionen Dollar aufbringen. Das Urteil verlangt zudem, dass der 77-jährige Immobilienunternehmer drei Jahre lang keine Firma im Bundesstaat New York führen darf. Seine Söhne Eric und Donald Jr. müssen demnach jeweils rund vier Millionen Dollar Strafe zahlen und dürfen zwei Jahre lang kein Unternehmen im Bundesstaat New York leiten.

Trumps Anwälte kündigten an, in Revision gehen zu wollen. Trotzdem muss der Ex-Präsident übereinstimmenden Medienberichten zufolge innerhalb von 30 Tagen entweder das Geld oder eine Art Pfand durch eine dritte Firma hinterlegen. Zuzüglich Zinsen beträgt die Gesamtsumme laut der US-Zeitung "New York Times" etwa 450 Millionen Dollar. Das Urteil sei eine "vernichtende Niederlage" für Trump und die Strafzahlung könne seinen "kompletten Bargeldvorrat auslöschen", kommentierte die Zeitung.

Die Anordnung sei eine "komplette und totale Heuchelei", und der ganze Prozess sei Teil einer von seinem Nachfolger Joe Biden angeordneten "Hexenjagd" gegen ihn, schimpfte Trump. Politische Überzeugungen und der Austragungsort des Verfahrens, nicht die Fakten, hätten den Ausgang des Prozesses bestimmt, kritisierte sein Sohn Donald Trump Jr. auf der Online-Plattform X. Die Metropole New York gilt als liberal und wählt meist überwiegend demokratisch.

Ermittlungen zum Sturm auf das Kapitol

Trumps Anhänger hatten am 6. Januar 2021 das Parlamentsgebäude in Washington erstürmt, wo gerade der Sieg von Joe Biden bei der Präsidentenwahl offiziell besiegelt werden sollte. Davor hatte Trump die Menge bei einem Auftritt am Weißen Haus aufgestachelt, indem er behauptet hatte, die Wahlen seien manipuliert worden.