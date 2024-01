In den Debatten um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner muss sich Nikki Haley einiges von ihren männlichen Konkurrenten anhören: Als "Dick Cheney in sieben Zentimeter hohen Stöckelschuhen" wurde sie etwa von Vivek Ramaswamy verspottet. Doch Haley konterte kühl, dass ihre Absätze zwölf Zentimeter hoch seien und sie diese nicht aus Modegründen, sondern als Waffe nutze.

Als die 51-Jährige im Februar verkündete, sich um das Amt des republikanischen Präsidentschaftskandidaten zu bewerben, wurden ihr so gut wie keine Chancen eingeräumt. Und auch wenn der Vorsprung von Donald Trump in den Umfragen weiter hoch ist, so hat Haley mittlerweile den lange zweitplatzierten Ron DeSantis überholt. Ist für die einzige Frau im Rennen vielleicht noch mehr drin?

Wofür steht Haley politisch?

Auch innenpolitisch setzt sich Haley von ihren Konkurrenten ab: In der Frage um Schwangerschaftsabbrüche sagte sie Anfang November, dass sie sich zwar dagegen ausspreche, allerdings auch die Positionen der Befürworter respektiere. Darüber hinaus sei ein bundesweites Verbot aus ihrer Sicht nicht durchsetzbar. Stattdessen müsse man parteiübergreifend nach Kompromissen suchen. Dennoch vermeidet sie wie ihr Konkurrent Ron DeSantis allzu harte Kritik an Trump.

Das ist privat über Haley bekannt

Haleys Eltern stammen ursprünglich aus Indien. Ihre Eltern bauten in den USA ein erfolgreiches Bekleidungsunternehmen auf, in dem Haley schon in Teenagerzeiten mitarbeitete. Später studierte sie Buchhaltung an der Clemson University und war danach wieder im Geschäft der Familie tätig, ehe sie 2004 die politische Laufbahn einschlug.