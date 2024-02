Trumps Anwälte greifen die Anklägerin in einem der zahlreichen Prozesse gegen den Ex-Präsidenten an. Derweil äußert sich auch CSU-Chef Söder. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen, und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

"Stehe nicht vor Gericht": Trump-Anklägerin verteidigt sich

4.22 Uhr: Die Anklägerin von Ex-Präsident Donald Trump im Prozess wegen Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia hat sich gegen Vorwürfe des Fehlverhaltens im Amt verteidigt. Bei einem Gerichtstermin in Atlanta stellte sich die zuständige Bezirksstaatsanwältin Fani Willis den Fragen der Gegenseite - ursprünglich hatte sie versucht, diesen Auftritt im Zeugenstand zu vermeiden. Die 53-Jährige leitet die Anklage gegen Trump und weitere Beschuldigte wegen des mutmaßlichen Versuchs, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in dem Bundesstaat umzukehren.

Die Anwälte Trumps sowie die eines Mitangeklagten geben an, Willis und ihr Kollege, Staatsanwalt Nathan Wade, seien wegen einer Liebesbeziehung in einen Interessenkonflikt geraten. Der Vorwurf lautet unter anderem, Wade sei in seiner Position überbezahlt worden und habe Willis zu gemeinsamen Luxusurlauben eingeladen.

Willis hat eine persönliche Beziehung zu Wade schon an früherer Stelle eingeräumt, aber betont, dass es keinen Interessenkonflikt gebe, der es rechtfertigen würde, sie von dem Fall abzuziehen. Nun erklärte sie mehrfach, für gemeinsame Unternehmungen immer selbst gezahlt zu haben und legte dabei Wert auf die Aussage, finanziell unabhängig zu sein.

Söder wirft Trump "Schutzgeld"-Äußerung vor

0.32 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen dessen Äußerungen über die Nato-Solidarität scharf kritisiert. Mit dem Infragestellen der Beistandspflicht schwäche Trump das westliche Verteidigungsbündnis, sagte der CSU-Chef auf einer Europakonferenz in München. Wenn es Schule mache, Nato-Partnern zu sagen, dass sie nur Beistand erhalten, wenn sie zahlen, sei dies "eine Art Schutzgeld".

Der CSU-Chef setzte sich dafür ein, die Rüstungsproduktion in Deutschland deutlich hochzufahren. Es sei eine "Schande", dass man die Ukraine hängen lasse und ihr nicht genug Waffen und Munition liefere, um sich gegen Russland zu verteidigen. "Es muss so schnell wie möglich Material und Munition geliefert werden, damit die Ukraine sich verteidigen kann."

Der Ministerpräsident warf der Bundesregierung vor, beim Erreichen des Zwei-Prozent-Ziels der Nato "getrickst" zu haben, weil die Ukraine-Hilfe mit einberechnet werde. In der Debatte über europäische Atomwaffen betonte Söder, dass der US-Schutzschirm die beste Lösung sei. Aber falls dieser wegfallen sollte, wäre es der falsche Weg, dass Deutschland und Frankreich nicht über eine Alternative redeten. Söder setzte sich zudem für die Wehrpflicht ein.

Freitag, 16. Februar, 2024

Richter macht Weg für Prozess zwischen Trump und ehemalige Pornodarstellerin frei

16.11 Uhr: Ein New Yorker Richter lehnt einen Antrag von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Abweisung des Verfahrens wegen einer mutmaßlichen Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Porno-Darstellerin ab. Richter Juan Merchan ebnet damit den Weg für die Eröffnung des Prozesses, der am 25. März beginnen soll. Trump hat den Fall als politisch motiviert bezeichnet, weil er bei der Präsidentschaftswahl im November erneut als Kandidat antreten will.

EU hat möglichen Trump-Effekt nicht auf dem Schirm

13.25 Uhr: Die EU-Kommission hat eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus nicht als Faktor in ihre Konjunkturprognose mit einbezogen. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni wies allerdings auf eine entsprechende Reporterfrage darauf hin, dass es sich bei den Präsidentschaftswahlen in den USA nicht um einen normalen Urnengang handele: "Wir sind nicht blind, wir wissen um die Wichtigkeit des Ereignisses im November."

Als US-Präsident hatte Trump unter anderem Strafzölle auf Produkte aus der EU verhängt und einen Handelskrieg mit China angezettelt. Man sei sich in Brüssel der "heiklen Lage" bewusst, sagte Gentiloni mit Blick auf die Wahlen und wies darauf hin, dass die USA der wichtigste Handelspartner der Europäischen Union seien. Die EU sei daran interessiert, den multilateralen Ansatz fortzuführen und an die guten Erfahrungen der vergangenen Jahre anzuknüpfen – in der Staatengruppe G7, der Nato und anderen internationalen Foren: "Das ist, was wir von Amerika erwarten", fügte er hinzu.

