Donald Trump stürmt beim Super Tuesday von einem Sieg zum nächsten. Unterdessen sorgen weitere Kandidaten für Schlagzeilen. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Republikanerin Haley zieht ihre Kandidatur zurück

16.09 Uhr: Trumps letzte Konkurrentin, die Republikanerin Nikki Haley, zieht sich aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Partei zurück. Sie hatte beim Super Tuesday eine herbe Niederlage erzielt. In ihrer Rede zum Rücktritt sagt sie, sie bereue nichts. Die 52-Jährige verkündete ihre Entscheidung am Mittwoch in ihrem Heimat-Bundesstaat South Carolina.

"Es liegt nun an Donald Trump, die Stimmen derjenigen in unserer Partei und darüber hinaus zu gewinnen, die ihn nicht unterstützt haben. Und ich hoffe, dass er das tut", sagt die Republikanerin. "Im besten Fall geht es in der Politik darum, Menschen für die eigene Sache zu gewinnen, nicht darum, sie abzuweisen. Unsere konservative Sache braucht dringend mehr Menschen."

Zu Trump sagt sie: "Ich gratuliere ihm und wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche jedem alles Gute, der Amerikas Präsident werden möchte. Unser Land ist zu wertvoll, um uns von unseren Unterschieden spalten zu lassen."

Mit dem Ausstieg Haleys kommt es zu einer Neuauflage des Duells zwischen dem ehemaligen Präsidenten Trump und dem demokratischen Amtsinhaber Joe Biden.

Transatlantik-Koordinator: Müssen uns auf alle Szenarien vorbereiten

8.54 Uhr: Nach der Siegesserie von Präsidentschaftsbewerber Donald Trump in den Vorwahlen der Republikaner fordert der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, sich weiter auf alle möglichen Szenarien vorzubereiten. "Wir dürfen Trump nicht den Gefallen tun, dass wir Biden als Präsidenten abschreiben", sagt Michael Link (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Für eine mögliche zweite Amtszeit Joe Bidens bräuchten Deutschland und Europa eine ambitionierte transatlantische Agenda, gerade im Wirtschaftsbereich. "Und für Trump gilt, dass wir uns nicht von jeder Wahlkampfvolte verrückt machen lassen, aber ernst nehmen, was er sagt, und uns nicht in falscher Sicherheit wiegen."

Trump verstehe es wie kein anderer, durch Polarisierung die republikanische Wählerbasis im ganzen Land zu mobilisieren, so Link weiter. Zugleich könne diese Polarisierung auch seine Schwäche sein – Moderate und Unabhängige könnten abgeschreckt werden. "Doch Trump braucht deren Stimmen, um die Wahlen im November zu gewinnen", sagt Link.

Unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen müsse man "für unsere Freiheit und unseren Wohlstand den europäischen Pfeiler der Nato und den europäischen Wirtschaftsstandort stärken".

Trump vor Sieg in Alaska

8.28 Uhr: Donald Trump wird wohl auch die Vorwahl in Alaska für sich entscheiden. Das melden mehrere US-Medien übereinstimmend. In dem traditionell republikanisch geprägten Staat könnte Trump weitere 29 Stimmen von Delegierten einfahren. Offen ist weiterhin das Ergebnis der Republikaner in Utah.

Biden-Herausforderer in Amerikanisch-Samoa über Ergebnis überrascht