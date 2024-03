"Hauptpreis" des Abends ist vergeben

5.18 Uhr: In Amerika nennen sie Kalifornien scherzhaft den "Hauptpreis" bei den Vorwahlen. Denn in dem Bundesstaat an der Westküste gibt es die meisten Wahlleute zu holen. Sowohl Biden als auch Trump können Kalifornien für sich entscheiden.

Das ist vor allem für Donald Trump ein großer Erfolg, denn der Republikaner erhält nun 169 Wahlleute zusätzlich, die Präsidentschaftskandidatur dürfte ihm damit nur noch rechnerisch zu nehmen sein. Seine einzige Konkurrentin, Nikki Haley, hatte auch in dem stark demokratisch geprägten Kalifornien das Nachsehen.

Präsident Joe Biden kann sich nach dem Sieg in Kalifornien über 424 zusätzliche Wahlleute freuen.

Biden warnt Wähler vor Donald Trump

5.10 Uhr: Joe Biden hat die Wähler vor den Folgen einer möglichen zweiten Präsidentschaft von Donald Trump gewarnt. Die Ergebnisse der Vorwahlen am Dienstag würden das amerikanische Volk vor eine klare Wahl stellen, sagte Biden und fragte: "Machen wir weiter Fortschritte oder erlauben wir es Donald Trump, uns zurück in das Chaos, die Spaltung und die Dunkelheit zu ziehen, die seine Zeit im Amt bestimmt haben?"

Trump sei fest entschlossen, die Demokratie der USA zu zerstören und den Menschen grundlegende Freiheiten zu nehmen, darunter die Möglichkeit, dass Frauen selbst über ihre Gesundheit entscheiden könnten, sagte Biden.

Nikki Haley gewinnt überraschend im Bundesstaat Vermont

4.48 Uhr: Aufatmen bei Nikki Haley. Die einzige verbliebene Konkurrentin für Donald Trump konnte im kleinen Bundesstaat Vermont einen Erfolg erzielen. Dort gewann sie vor dem Ex-Präsidenten die Abstimmung unter den republikanischen Wählern. Noch zwei Wochen vor dem Super Tuesday hatte eine Umfrage der Universität New Hampshire Haley mit 30 Prozent hinter Donald Trump gesehen. Dass sie das Rennen in dem Bundesstaat nun für sich entscheiden konnte, kommt also durchaus überraschend.

Damit konnte sich die ehemalige Gouverneurin von South Carolina nach ihrem Sieg bei der Vorwahl in Washington DC in einem zweiten Bundesstaat durchsetzen. An dem enormen Abstand, den sie im Kollegium der Wahlleute bereits hat, wird das aber nichts ändern.

Sowohl Vermont als auch Washington DC sind bekannt für ihre eher liberalen Wähler, in beiden Bundesstaaten ist das Niveau der weiterführenden Bildungsabschlüsse in der Bevölkerung hoch. Auch handelte es sich in Vermont wie auch in Washington DC um eine offene Vorwahl, das heißt diejenigen Bürger, die zur Wahl gehen wollten, mussten sich vorher nicht für eine Partei registrieren. Es wird daher angenommen, dass auch viele eher demokratisch gesinnte Wähler für Haley gestimmt haben könnten.