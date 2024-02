Bericht: Trump verpasst Einspruchsfrist gegen Prozess

3.53 Uhr: Einem Medienbericht zufolge soll der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine Einspruchsfrist in einem gegen ihn laufenden Gerichtsverfahren nicht wahrgenommen haben. In dem Verfahren geht es um seine mutmaßliche Beteiligung an dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.