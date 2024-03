Newsblog zur US-Wahl Er freut sich schon – Italiens Vize hat Botschaft an Trump Von dpa , Reuters , das , cc , lim , aj , bm , wan Aktualisiert am 04.03.2024 - 06:00 Uhr Lesedauer: 28 Min. Matteo Salvini ist bekennender Trump-Anhänger. (Quelle: Andrew Medichini/dpa-bilder) News folgen

Donald Trump gewinnt die Vorwahlen in Idaho und Missouri. In einer Umfrage liegt er derzeit klar vor Joe Biden. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Italiens Vize-Ministerpräsident Salvini gratuliert Trump

4.35 Uhr: Italiens rechtsnationaler Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini hat Ex-US-Präsident Donald Trump zu seinen Erfolgen bei den Vorwahlen der Republikaner gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an Donald Trump. Noch drei Schritte vorwärts für den Wechsel im Weißen Haus", schrieb der Chef der rechtsnationalen Partei Lega am Sonntag im Onlinedienst X, ehemals Twitter. "Von Brüssel bis Washington, der Wechsel kommt."

In den USA hat der trotz seiner vielen juristischen Probleme bei der rechten Basis sehr beliebte Trump bislang jede Vorwahl für sich entschieden. Am Samstag baute der 77-Jährige seine dominante Führung mit Vorwahlsiegen in drei Bundesstaaten weiter aus. Es gilt inzwischen als so gut wie sicher, dass Trump den landesweiten Vorwahlwettkampf gewinnen und damit für die Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 5. November antreten wird.

Salvini äußert regelmäßig seine Unterstützung für Trump und kritisiert die Prozesse, denen der 77-Jährige in den USA ausgesetzt ist, als politisch motiviert.

US-Republikanerin Haley gewinnt erstmals Vorwahl gegen Trump

1.32 Uhr: In den US-Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner hat die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley ihren ersten Sieg im Duell gegen Ex-Präsident Donald Trump eingefahren. Lesen Sie mehr dazu hier.

Montag, 4. März 2024

Supreme Court: Möglicherweise Urteil zu Trump am Montag

21.08 Uhr: Das Oberste US-Gericht hat für Montag die Bekanntgabe mindestens eines Urteils angekündigt und damit Spekulationen über eine Entscheidung über eine Wahlzulassung für Donald Trump angeheizt. Der Supreme Court ergänzte am Sonntag in einem ungewöhnlichen Schritt seinen Terminkalender, ohne jedoch konkrete Angaben zu dem damit verbundenen Fall zu machen.

Am Dienstag finden im Zuge des Super Tuesday auch Vorwahlen in Colorado statt. Das Oberste Gericht des Bundesstaates hat den führenden republikanischen Präsidentschaftsbewerber von der dortigen Vorwahl ausgeschlossen mit Verweis auf seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021. Die Republikaner riefen daraufhin den Supreme Court an.

Umfrage: Auch Biden-Unterstützer zweifeln wegen hohen Alters

17.45 Uhr: Auch viele Unterstützer von US-Präsident Joe Biden halten den 81-Jährigen für zu alt, um dem Amt noch gewachsen zu sein. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der "New York Times" in Zusammenarbeit mit dem Siena College. Demnach gaben insgesamt 73 Prozent der Befragten an, dass Biden zu alt sei, um ein effektiver Präsident zu sein. 47 Prozent stimmten dem sogar stark zu.

Problematisch ist für Biden auch, dass viele Menschen diese Meinung vertreten, die ihn eigentlich unterstützen: 19 Prozent der Befragten, die Biden noch 2020 gewählt hatten, halten ihn mittlerweile für zu alt. 13 Prozent der Befragten wollen im November erneut für ihn stimmen, sind aber dennoch wegen seines Alters nicht mehr von ihm überzeugt.

42 Prozent gaben allerdings auch an, dass sie Zweifel an der Eignung von Donald Trump haben. Der 77-Jährige, der bereits von 2016 bis 2020 Präsident der USA war, ist aktuell klarer Favorit als möglicher Präsidentschaftskandidat der Republikaner.

Trump gewinnt Vorwahlen in zwei Bundesstaaten