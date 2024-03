Ein derartiger Einbruch bei den eigenen Wählern würde den Sieg in North Carolina gefährden. Dabei gewann Trump den Bundesstaat an der Ostküste im Jahr 2020 eigentlich komfortabel mit 1,3 Prozentpunkten vor Joe Biden, was rund 75.000 Stimmen entspricht. Im Bundesstaat Virginia fiel das Ergebnis einer ähnlichen Nachwahlumfrage noch deutlicher aus. Dort gaben sogar 53 Prozent an, Trump wäre nach einer Verurteilung "unfit for office".