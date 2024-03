Donald Trump sucht die Vorentscheidung beim Super Tuesday. Deutsche Ökonomen fürchten im Fall seiner Wiederwahl hohe Kosten für die Wirtschaft. Mehr Informationen im Newsblog.

Im November wählen die USA einen neuen Präsidenten. Derzeit laufen die Vorwahlen der Parteien, an deren Ende jeweils ein Kandidat nominiert wird. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Demokraten Amtsinhaber Joe Biden aufstellen und die Republikaner den früheren Präsidenten Donald Trump ins Rennen schicken werden. Hier finden Sie einen Überblick über die Umfragen und das US-Wahlsystem, alle neuen Entwicklungen lesen Sie hier:

Loading... Embed

Biden und Trump behalten die Oberhand in Texas

3.08 Uhr: In Texas nominieren die demokratischen Wähler den amtierenden US-Präsidenten. Damit kann Joe Biden 244 weitere Wahlleute hinter sich versammeln.

Auch Donald Trump siegt bei der Vorwahl in Texas. Das war zwar erwartet worden, dennoch kann er mit 161 Wahlleuten die zweitgrößte Anzahl an Stimmen holen, die an diesem Super Tuesday zu gewinnen war. Die größte Anzahl an Wahlleuten stellt der Bundesstaat Kalifornien. Die Ergebnisse von dort werden erst am Mittwochmorgen erwartet.

Biden gewinnt in Alabama, Trump auch

2.57 Uhr: Laut Hochrechnungen entscheiden Joe Biden für die Demokraten und Donald Trump für die Republikaner den Bundesstaat Alabama für sich.

Biden holt sich den Sieg in Maine und Massachusetts

2.47 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Vorwahlen der Demokraten in den Bundesstaaten Maine und Massachusetts wie erwartet gewonnen. Das berichteten die TV-Sender Fox News und NBC News am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf eigene Prognosen. Die beiden Bundesstaaten liegen beide in der Region Neuengland ganz im Nordosten der USA.

Extrem rechter Kandidat gewinnt in North Carolina

2.39 Uhr: Am Super Tuesday wird nicht nur über Präsidentschafts-, sondern auch über die Kandidaten für Senats- und Gouverneurssitze in den jeweiligen US-Bundesstaaten abgestimmt. Einer der treuesten Trump-Unterstützer wurde dabei in North Carolina als Bewerber für den Gouverneursposten nominiert.

Mark Robinson gilt als ultrarechter Verschwörungstheoretiker. Er hat im Wahlkampf empfohlen, mehr über Mao, Stalin oder Adolf Hitler zu lesen, er bezeichnete Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft als "Abschaum" oder drohte damit, Bundesbeamte mit einem Sturmgewehr vom Typ AR-15 zu erschießen.

Gemäßigte Mitglieder der republikanischen Partei unterstützten daher Robinsons Gegenkandidaten, doch die Wähler sprachen sich für Robinson aus. Wohl auch, weil der als glühender Trump-Anhänger auftrat. Der Ex-Präsident revanchierte sich, indem er Robinson im Wahlkampf unterstützte und ihn unter anderem einen "Martin Luther King auf Steroiden" nannte.

Trump gewinnt auch Oklahoma

2.23 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag heute Nacht. Nun ist auch das projizierte Ergebnis aus Oklahoma da. Demnach gewinnt Trump in dem Bundesstaat ebenfalls deutlich vor Haley. Damit verfügt er über weitere 43 Delegiertenstimmen im Electoral College, also im Kollegium der Wahlleute einer Partei, die die Präsidentschaftskandidaten bestimmen.

Biden sichert sich den nächsten Bundesstaat

2.19 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AP gerade berichtet, kann Joe Biden auch die Vorwahl im Bundesstaat Tennessee für sich entscheiden.

Auch sein republikanischer Herausforderer sichert sich den Sieg in Tennessee, wie die US-Medien berichten. Und zwar deutlich. Trump kann damit bislang an diesem Super Tuesday seine einzige verbliebene Konkurrentin Nikki Haley klar distanzieren.

Trump-Wähler: Weiß, evangelikal, christlich

2.13 Uhr: Interessante Analyse der Kollegin von der "Washington Post" zur Zusammensetzung der Wähler am Super Tuesday. Demnach glauben sechs von zehn Wählern in North Carolina nicht, dass Joe Biden die Wahl 2020 auf legalem Wege gewonnen hat. Sie folgen damit offenbar dem Narrativ, das der Ex-Präsident und bei der vergangenen Wahl unterlegene Donald Trump in die Welt gesetzt hat. Trump behauptet beharrlich, dass die Wahl "gestohlen" und er um eine zweite Amtszeit im Weißen Haus gebracht worden sei.